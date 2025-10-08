Російський командир катує струмом трьох своїх підлеглих: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому трьох окупантів струмом катують поплічники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, покарані занадто старанно виконали наказ "откатиться" і опинилися у глибокому тилу.

Автор публікації стверджує, що на записі окупанти із 35-го полку 67-ї дивізії армії РФ.

Увага! Ненормативна лексика!

