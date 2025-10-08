УКР
Російський командир катує струмом трьох своїх підлеглих: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому трьох окупантів струмом катують поплічники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, покарані занадто старанно виконали наказ "откатиться" і опинилися у глибокому тилу.

Автор публікації стверджує, що на записі окупанти із 35-го полку 67-ї дивізії армії РФ.

Увага! Ненормативна лексика!

Топ коментарі
+18
Яка невимушена атмосфера спілкування.
08.10.2025 12:57 Відповісти
+17
Работайте, братья
08.10.2025 12:54 Відповісти
+16
Фізику вивчають - прохідність струму і напівпровідники ...
08.10.2025 12:58 Відповісти
Работайте, братья
08.10.2025 12:54 Відповісти
Середньовіччя повернулося в лаптєстан
08.10.2025 13:53 Відповісти
Московія в реаліях сьогодення, а старий дугін з *******, їм лайно на вуха вішає, разом з пропагандонами про вялічіє… , - напруги з 127 вольт до 220 вольт, або і 320 вольт!?!?!
08.10.2025 13:59 Відповісти
Оркі
08.10.2025 12:55 Відповісти
Треба ще включати Шамана і гімн РФ
08.10.2025 12:57 Відповісти
Яка невимушена атмосфера спілкування.
08.10.2025 12:57 Відповісти
Потрійні скрепи .
08.10.2025 12:57 Відповісти
Фізику вивчають - прохідність струму і напівпровідники ...
08.10.2025 12:58 Відповісти
Практичні заняття для закріплення матеріалу.
08.10.2025 13:00 Відповісти
Це в школах потрібно показувати - аби діти бачили ЩО буває з тими , хто погано вчиться ...🤯
08.10.2025 13:26 Відповісти
Як учили струм у русі - то казали фак май пусі
Як учили реостата - то боліла в нас простата
Як учили ЕРС - то казали фак май ес
08.10.2025 13:18 Відповісти
08.10.2025 14:38 Відповісти
"Вот элита, те, кто Родину идет защищать. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны." (с)

Ну і як тут не погодитися з пуйлом ?
08.10.2025 12:59 Відповісти
В них хоч електроенергії вистачає?
Може, пару генераторів підкинути?
08.10.2025 12:59 Відповісти
електрики явно не вистачає,
потрібно вольт так 220 щоб не мали "останнього слова" перед відправкою на концер кабздона!
08.10.2025 13:05 Відповісти
наших ребят очень жалко/ а эту падоль НЕТ.
08.10.2025 13:04 Відповісти
какие энергичные бойцы!
08.10.2025 13:05 Відповісти
Хай би так все своє грьобане військо з"єднали в місцях постійної дислокації.
08.10.2025 13:07 Відповісти
Застой, - хочєтся двіжухі... А ось і вона
08.10.2025 13:08 Відповісти
а наши длбы их берут в ПЛЕН !!! представляете ,что с нашими они делают , как их там мучают ???!!!(((! это орки !!!! людство в небезпеці !!!((((
08.10.2025 13:08 Відповісти
Наші беруть їх в полон ... і там їх нормально годують і лікують і взагалі - поводяться з ними КРАЩЕ , а ні ж в їхній армії ... а головне - в полоні не з ними не проводиться жодного інформаційного перевиховання і кацапи , повертаючись з полону , знову спокійно йдуть воювати !
показати весь коментар
Показувати треба Трампу- хай ху-у ще одну червону доріжку стелить...
08.10.2025 13:17 Відповісти
здесь фсьо прекрасно
08.10.2025 13:21 Відповісти
підзаряджаються перед новим штурмом
08.10.2025 13:21 Відповісти
08.10.2025 13:26 Відповісти
Це не люди, це нелюди,бо якщо людина то в неї повинна бути гідність.Її не в командирів,не в підлеглих нема.Якщо була б гідність то один би не катував,а якщо це робив то підлеглий повинен був пристрелити такого командира.Це стадо баранів,поведуть на заклання вони і не бекнуть.
08.10.2025 13:36 Відповісти
В тих війнах в яких вони перемагали - вони саме так і досягали результату
08.10.2025 13:40 Відповісти
Георг Ом одобряет опыт по проводимости говном электрического тока. 👌
08.10.2025 13:41 Відповісти
Прикольно😀😀😀 сьомий раз дивлюсь.
08.10.2025 13:54 Відповісти
Танец миллионеров.
08.10.2025 14:42 Відповісти
Любо дорого посмотреть на вторую армию Мира - ента просто загляденье. ЗЫ ... муз супрводу не вистачае, мовляв, я надену платье бело - буду в нем красавица. Кавалер пусть не подходит , пока не справится.
08.10.2025 14:47 Відповісти
 
 