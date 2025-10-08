Російський командир катує струмом трьох своїх підлеглих: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому трьох окупантів струмом катують поплічники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, покарані занадто старанно виконали наказ "откатиться" і опинилися у глибокому тилу.
Автор публікації стверджує, що на записі окупанти із 35-го полку 67-ї дивізії армії РФ.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+18 Виталий Еременко
показати весь коментар08.10.2025 12:57 Відповісти Посилання
+17 Randall Flag #387882
показати весь коментар08.10.2025 12:54 Відповісти Посилання
+16 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар08.10.2025 12:58 Відповісти Посилання
Як учили реостата - то боліла в нас простата
Як учили ЕРС - то казали фак май ес
Ну і як тут не погодитися з пуйлом ?
Може, пару генераторів підкинути?
потрібно вольт так 220 щоб не мали "останнього слова" перед відправкою на концер кабздона!