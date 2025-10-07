Окупант у бліндажі лупцює свого поплічника. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант у бліндажі лупцює свого поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин мутузить свого опонента руками і ногами, а той навіть не намагається дати відповідь - лише робить спроби захиститися від шквалу ударів.

