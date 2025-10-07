Окупант у бліндажі лупцює свого поплічника. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант у бліндажі лупцює свого поплічника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин мутузить свого опонента руками і ногами, а той навіть не намагається дати відповідь - лише робить спроби захиститися від шквалу ударів.
Топ коментарі
+11 Мойша из Одессы
показати весь коментар07.10.2025 15:12 Відповісти Посилання
+5 Dic Dolovo
показати весь коментар07.10.2025 15:12 Відповісти Посилання
+2 Yevhen Dyskin
показати весь коментар07.10.2025 15:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз прийдуть підарські боти і скажуть, що у цьому винен зеєрмак.
Чи не прийдуть?
Ето духовная скрєпа такая!
Так писала ************* Олександра Коллонтай в статті «Дорогу крилатому Еросу!» 1921 року, як сентенція духовної близькості, кохання. Так що чорт в рясі кіріл не сам придумав цю мульку, а скомуниздив коллонтай.
https://www.education.ua/blog/11068/
https://www.education.ua/blog/11068/