Окупант у бліндажі лупцює свого поплічника. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант у бліндажі лупцює свого поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин мутузить свого опонента руками і ногами, а той навіть не намагається дати відповідь - лише робить спроби захиститися від шквалу ударів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни б’ють мобілізованого із "ЛНР-ДНР": "Нах#й ты нам нужен, #бать - наполовину хохол, наполовину русский?! #бало закрой, сука". ВIДЕО

армія рф (18962) побиття (1014) знущання (122)
Топ коментарі
+11
Бьёт, значит любіт.
07.10.2025 15:12 Відповісти
+5
Бьет - значит любит. Это духовная скрема. Это линия самоидентификации кацапской нации..
07.10.2025 15:12 Відповісти
+2
любит наверное
07.10.2025 15:12 Відповісти
Гойда, *****.
Зараз прийдуть підарські боти і скажуть, що у цьому винен зеєрмак.
Чи не прийдуть?
07.10.2025 15:11 Відповісти
До чого тут це? Фанат зєрмака?
07.10.2025 16:20 Відповісти
07.10.2025 15:12 Відповісти
07.10.2025 15:12 Відповісти
07.10.2025 15:12 Відповісти
Потім, як стемніє...
07.10.2025 15:31 Відповісти
Он не докушал кашку
07.10.2025 15:15 Відповісти
«Милые бранятся - только тешатся…», потім перепихнуться - помиряться
Ето духовная скрєпа такая!
Так писала ************* Олександра Коллонтай в статті «Дорогу крилатому Еросу!» 1921 року, як сентенція духовної близькості, кохання. Так що чорт в рясі кіріл не сам придумав цю мульку, а скомуниздив коллонтай.

https://www.education.ua/blog/11068/

https://www.education.ua/blog/11068/
07.10.2025 15:19 Відповісти
Оркі
07.10.2025 15:25 Відповісти
я в СА так людей воспитывал когда не выполняли боевую задачу !!! в армии по другому ни как !!!((((
07.10.2025 16:19 Відповісти
Ясно, твій менталітет на рівні кацапа. Маєш чим гордитись.
07.10.2025 16:21 Відповісти
Досі пишаєшся?? між іншим, тут думаю багато хто служив при советах, Але щось ани одному в голову не прийшло цим Гівном хизуватися, ти перший,),
07.10.2025 16:25 Відповісти
Будні ******** - нормуль)
07.10.2025 16:22 Відповісти
Андрофаги...
07.10.2025 16:28 Відповісти
 
 