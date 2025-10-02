Росіяни б’ють мобілізованого із "ЛНР-ДНР": "Нах#й ты нам нужен, #бать - наполовину хохол, наполовину русский?! #бало закрой, сука". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські військові б'ють мобілізованого із окупованих територій Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із коментаря до відео, той поскаржився на щось у прокуратуру.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Рідкісні кадри з підвалів Донецької області. Мобік із ДНР (або ЛНР) написав скаргу до прокуратури. Відреагували моментально. Можуть коли захочуть", - зазначається у дописі.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти живцем закопують свого поплічника в окопі: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВIДЕО