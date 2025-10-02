УКР
6 159 53

Росіяни б’ють мобілізованого із "ЛНР-ДНР": "Нах#й ты нам нужен, #бать - наполовину хохол, наполовину русский?! #бало закрой, сука". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські військові б'ють мобілізованого із окупованих територій Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із коментаря до відео, той поскаржився на щось у прокуратуру.

"Рідкісні кадри з підвалів Донецької області. Мобік із ДНР (або ЛНР) написав скаргу до прокуратури. Відреагували моментально.  Можуть коли захочуть", - зазначається у дописі.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти живцем закопують свого поплічника в окопі: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВIДЕО

армія рф (18907) окупація (6879) знущання (121) мобілізація (3237)
Топ коментарі
+48
Головне що можна спокійно " разгаварівать на руцком всьо остальноє мелочі"
показати весь коментар
02.10.2025 15:53 Відповісти
+19
Зато на Русскам!!!11!
показати весь коментар
02.10.2025 15:55 Відповісти
+18
братішки, вони такі!☝😉
показати весь коментар
02.10.2025 15:53 Відповісти
братішки, вони такі!☝😉
показати весь коментар
02.10.2025 15:53 Відповісти
"Нах#й ты нам нужен, #бать - наполовину хохол

нашим хохлам-малоросам какая разніца наука, бо як сказав колись один єврей

"якщо ви забули, що ви єврей, то вам про це нагадають оточуючі" ... Голокостом

а хохлам-ухилянтам, які ждуть кацапів, черговим Голодомором

.
показати весь коментар
02.10.2025 16:35 Відповісти
Головне що можна спокійно " разгаварівать на руцком всьо остальноє мелочі"
показати весь коментар
02.10.2025 15:53 Відповісти
А
а
эй
Ё
ай ы
ой Э

майже Пушкіна школа пускає
показати весь коментар
02.10.2025 15:58 Відповісти
но позвольтє, большинство українців виступають все ж таки за лагідну українізацію

якщо доживуть до неї...

.
показати весь коментар
02.10.2025 16:37 Відповісти
Чекаємо на масові висери лайном, отих «борцунів» уйіловських з ТЦКшними службовцями, щоб зривати мобілізаційні заходи в Україні!!!
Час пішов, лайна у них повна голова, але ж СтарШой, чекає на команду фсбшника від бєсєди??!!
показати весь коментар
02.10.2025 15:53 Відповісти
приєжай в Україну, ти нам дуже потрібен з таким патріотичним настроєм!
показати весь коментар
02.10.2025 16:04 Відповісти
Ти хоча само зрозуміло що бажало сказати
показати весь коментар
02.10.2025 16:06 Відповісти
це ж в якому ТЦК людолови в пікселі таке витворяють ?

.
показати весь коментар
02.10.2025 16:42 Відповісти
В любом
показати весь коментар
02.10.2025 17:18 Відповісти
Почему у всех патреотов айпишники европейские? Наверное у всех впн да?))
показати весь коментар
02.10.2025 16:57 Відповісти
Головне, що ти точно не патріот, ще й кацапсячою шось тут белькочеш! Ухилєс, чи ждун? Оці на відео тебе навчать родінку любить...
показати весь коментар
02.10.2025 17:44 Відповісти
Чим за них кращий тиловий ТЦК-ашний ухилянт Сірожа Воловик?
показати весь коментар
02.10.2025 17:25 Відповісти
Коли прийдуть в твою хату, одразу пачуствуєш разніцу... Хоч я того воловика не захищаю, мабуть теж стерво...
показати весь коментар
02.10.2025 17:47 Відповісти
>>Мобік із ДНР (або ЛНР)

це дві окремі незалежні нації
але кацапськи пі3дюліни ********** однаково
показати весь коментар
02.10.2025 15:55 Відповісти
Зато на Русскам!!!11!
показати весь коментар
02.10.2025 15:55 Відповісти
Скрєпно. По-домашнєму.
показати весь коментар
02.10.2025 16:20 Відповісти
Отримав те,про що мріяв: "****,б@ядь"!
показати весь коментар
02.10.2025 15:56 Відповісти
Так, їхні, даунбаські міста і села знищені на 80%, знищена економіка, знищена більшість скота, що бажало бути кацапом на донбаській землі. А при Украпїні були крутими, використовували наш бюджет через дотації наповну. Половина поїхала, щоб вижити на Кацапщину, але і там вони завжди будуть хохлами.
показати весь коментар
02.10.2025 16:15 Відповісти
ще один доказ того, що воювати будуть всі мобілізаційного віку. Якщо не за Україну - то будуть "брать Вильнюс, брать Варшаву, брать Берлин"
показати весь коментар
02.10.2025 15:56 Відповісти
за що, ти так ненавидиш українців?
показати весь коментар
02.10.2025 15:57 Відповісти
ванька, ти теж будеш, не забивай голову дурницями про українців
показати весь коментар
02.10.2025 16:05 Відповісти
а що не так ?

пакарім гей Європу і сапагі будєм мити в Португалії

.
показати весь коментар
02.10.2025 16:39 Відповісти
щоб ти здох, ухилянтська сволота
показати весь коментар
02.10.2025 17:48 Відповісти
я, звісно помру.
а, от ти живи якомога довше, але в злиднях та стражданнях від важких хвороб.
показати весь коментар
02.10.2025 17:53 Відповісти
Мабуть ти москаль, бо думки ідентичні. Аби брати та грабувати
показати весь коментар
02.10.2025 16:04 Відповісти
не мазай
показати весь коментар
02.10.2025 17:43 Відповісти
Ухилянти це ті хто давав присягу та держслужбовці.
показати весь коментар
02.10.2025 16:17 Відповісти
Кейптаун, штурм Кейптауна забули! Воювати всі не будуть, це апріорі неможливо. Хіба що вас можуть мобілізувати
показати весь коментар
02.10.2025 17:56 Відповісти
Ухилянти, це ваша доля, якщо кацапи окупують Україну. Про долю ваших доньок і дружин треба розповідати ???
показати весь коментар
02.10.2025 15:56 Відповісти
Так це і твоя доля. Бо ти ж сидиш вдома на дивані.
показати весь коментар
02.10.2025 15:58 Відповісти
Одразу відгукнулось на ухилянта, і опросталось... Звідки ви лізете? З линири?
показати весь коментар
02.10.2025 17:51 Відповісти
А сам що робиш, або з окопу пишеш
показати весь коментар
02.10.2025 16:02 Відповісти
та, який воно у сраку, на "половіну хохол"?
ота українська половина, вже б давно розстріляла побільше підарів, та перейшла у полон!
показати весь коментар
02.10.2025 15:56 Відповісти
після таких братань - ще не вечір, самий час йому обирати "половину".
показати весь коментар
02.10.2025 16:10 Відповісти
***** гукай, кажи - бьють, издеваюца, па руцкі гаваріть нє дають, - хай ще воно тобі введе.
показати весь коментар
02.10.2025 15:56 Відповісти
ти даун.... на хвилинку задумайся, а що якщо це мужик з Нової Каховки, наприклад, якого зловили і насильно відправили а тепер пиз*ять явно не за те, що він хайла кликав??!!! Як тобі такий варіант? включай трохи мозг перед тим як шось вивалити на люди, особливо коли деталей НЕМАЄ!
показати весь коментар
02.10.2025 16:17 Відповісти
Так тут багато хто не далеко пішов від тих, хто на відео. Навіщо їм подробиці? Тут купа універсальних фахівців,які все знають і миттєво виносять вироки
показати весь коментар
02.10.2025 16:38 Відповісти
"хайла" кажете??, ви по перш ніж когось ображати, "тикати" та давати ідіотські вказівки, навчитеся називати підорів-Підарами.
показати весь коментар
02.10.2025 16:56 Відповісти
Братская любовь. Она такая.
показати весь коментар
02.10.2025 15:58 Відповісти
Це вони виконують обіцянку про камені з неба, просто каменюк не знайшли
показати весь коментар
02.10.2025 16:00 Відповісти
А их никто не спрашивает, мобилизуют всех мужчин на оккупированных территориях Украины. Раз уж так вышло, взорви нах это кодло. Бить буду постоянно, пока не убьют или ты их!!
показати весь коментар
02.10.2025 16:00 Відповісти
Так цапи з ватника бандерівця зроблять. Перетерпи, а потім вальни їх
показати весь коментар
02.10.2025 16:03 Відповісти
Ці розумово неповноцінні реально вважають себе "рускімі". А те, чим вони послуговуються при спілкуванні, "рускім язиком". З приводу першого я б їх не став переконувати, бо більшість з них дійсно мають кацапське коріння. А ось суржик їхній, яким вони так пишаються, це й близько не "рускій язик". Так що й "рускаязичними" їх назвати теж не можна.
показати весь коментар
02.10.2025 16:10 Відповісти
Немає ніяких 'рузскіх'. Є московити. Назва вигадана за Петра І - ката.
показати весь коментар
02.10.2025 16:13 Відповісти
перед тим як писати шось типу "ХАХА-ХІХІ, БРАТІШКІ" ітд подібну чушь, згадайте, що до цього тільки ваша мамка знала, що ви довбограй....

P.S. людина на відео могла бути цілком про-українських поглядів, його могли насильно відправити, він міг йти здаватись або саботував, інакше би його не киздили приговарюючи "куда ти пашол"!!! Тому доки немає подробиць - позакривайте свої хлібальники, щоб потім не було соромно!
показати весь коментар
02.10.2025 16:14 Відповісти
Ну какие подробности вам нужны? В новости русским по белому указано, пи....ят его за маляву в прокуратуру, а не как жителя ЛДНР. Уроженца Рязани так же самое бы прессовали. Вы новость читали?
показати весь коментар
02.10.2025 16:22 Відповісти
Тема не про ТЦК, більш того- для таких дописувачів як NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, Sсhool Bus- незручна і неприємна.
Давайте краще більше тем про ТЦК.
показати весь коментар
02.10.2025 16:25 Відповісти
напів-татарин побив напів-хохла за то що напів-німка (якийсь дідусь меркель був поляком) та напів-француз (якийсь дідусь саркозі був угорцем) не пустили Україну в НАТО в 2008-му році

це театр абсурду
показати весь коментар
02.10.2025 16:46 Відповісти
Это называется vae victis, горе побежденным. Скоро во всех кинотеатрах вашего города ( возможно)
показати весь коментар
02.10.2025 16:46 Відповісти
Можете уявити що вони роблять з українцями, якщо вони так знущаються з полукровок!
показати весь коментар
02.10.2025 16:47 Відповісти
а чабан був розумніший, він у прокуратуру не став скаржитись.
показати весь коментар
02.10.2025 16:50 Відповісти
 
 