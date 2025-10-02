Росіяни б’ють мобілізованого із "ЛНР-ДНР": "Нах#й ты нам нужен, #бать - наполовину хохол, наполовину русский?! #бало закрой, сука". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російські військові б'ють мобілізованого із окупованих територій Донбасу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із коментаря до відео, той поскаржився на щось у прокуратуру.
"Рідкісні кадри з підвалів Донецької області. Мобік із ДНР (або ЛНР) написав скаргу до прокуратури. Відреагували моментально. Можуть коли захочуть", - зазначається у дописі.
Увага! Ненормативна лексика!
+48 Тарас Бартусяк
02.10.2025 15:53
+19 Bicko Nelich
02.10.2025 15:55
+18 Bad Robot
02.10.2025 15:53
нашим хохлам-малоросам какая разніца наука, бо як сказав колись один єврей
"якщо ви забули, що ви єврей, то вам про це нагадають оточуючі" ... Голокостом
а хохлам-ухилянтам, які ждуть кацапів, черговим Голодомором
майже Пушкіна школа пускає
якщо доживуть до неї...
Час пішов, лайна у них повна голова, але ж СтарШой, чекає на команду фсбшника від бєсєди??!!
це дві окремі незалежні нації
але кацапськи пі3дюліни ********** однаково
пакарім гей Європу і сапагі будєм мити в Португалії
а, от ти живи якомога довше, але в злиднях та стражданнях від важких хвороб.
ота українська половина, вже б давно розстріляла побільше підарів, та перейшла у полон!
P.S. людина на відео могла бути цілком про-українських поглядів, його могли насильно відправити, він міг йти здаватись або саботував, інакше би його не киздили приговарюючи "куда ти пашол"!!! Тому доки немає подробиць - позакривайте свої хлібальники, щоб потім не було соромно!
Давайте краще більше тем про ТЦК.
це театр абсурду