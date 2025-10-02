Россияне избивают мобилизованного из "ЛНР-ДНР": "Нах#й ты нам нужен, #бать - наполовину хохол, наполовину русский?! #бало закрой, сука". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российские военные избивают мобилизованного с оккупированных территорий Донбасса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по комментарию к видео, тот пожаловался на что-то в прокуратуру.
"Редкие кадры из подвалов Донецкой области. Мобик из ДНР (или ЛНР) написал жалобу в прокуратуру. Отреагировали моментально. Могут когда захотят", - отмечается в заметке.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+32 Тарас Бартусяк
показать весь комментарий02.10.2025 15:53 Ответить Ссылка
+13 Bad Robot
показать весь комментарий02.10.2025 15:53 Ответить Ссылка
+12 Bicko Nelich
показать весь комментарий02.10.2025 15:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нашим хохлам-малоросам какая разніца наука, бо як сказав колись один єврей
"якщо ви забули, що ви єврей, то вам про це нагадають оточуючі" ... Голокостом
а хохлам-ухилянтам, які ждуть кацапів, черговим Голодомором
.
а
эй
Ё
ай ы
ой Э
майже Пушкіна школа пускає
якщо доживуть до неї...
.
Час пішов, лайна у них повна голова, але ж СтарШой, чекає на команду фсбшника від бєсєди??!!
.
це дві окремі незалежні нації
але кацапськи пі3дюліни ********** однаково
пакарім гей Європу і сапагі будєм мити в Португалії
.
ота українська половина, вже б давно розстріляла побільше підарів, та перейшла у полон!
P.S. людина на відео могла бути цілком про-українських поглядів, його могли насильно відправити, він міг йти здаватись або саботував, інакше би його не киздили приговарюючи "куда ти пашол"!!! Тому доки немає подробиць - позакривайте свої хлібальники, щоб потім не було соромно!
Давайте краще більше тем про ТЦК.
це театр абсурду