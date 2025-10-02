Россияне избивают мобилизованного из "ЛНР-ДНР": "Нах#й ты нам нужен, #бать - наполовину хохол, наполовину русский?! #бало закрой, сука". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российские военные избивают мобилизованного с оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по комментарию к видео, тот пожаловался на что-то в прокуратуру.

"Редкие кадры из подвалов Донецкой области. Мобик из ДНР (или ЛНР) написал жалобу в прокуратуру. Отреагировали моментально. Могут когда захотят", - отмечается в заметке.

Внимание! Ненормативная лексика!

