4 671 44

Россияне избивают мобилизованного из "ЛНР-ДНР": "Нах#й ты нам нужен, #бать - наполовину хохол, наполовину русский?! #бало закрой, сука". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российские военные избивают мобилизованного с оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по комментарию к видео, тот пожаловался на что-то в прокуратуру.

"Редкие кадры из подвалов Донецкой области. Мобик из ДНР (или ЛНР) написал жалобу в прокуратуру. Отреагировали моментально. Могут когда захотят", - отмечается в заметке.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заживо закапывают своего приспешника в окопе: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20751) оккупация (10318) издевательство (174) мобилизация (2913)
Топ комментарии
+32
Головне що можна спокійно " разгаварівать на руцком всьо остальноє мелочі"
показать весь комментарий
02.10.2025 15:53 Ответить
+13
братішки, вони такі!☝😉
показать весь комментарий
02.10.2025 15:53 Ответить
+12
Зато на Русскам!!!11!
показать весь комментарий
02.10.2025 15:55 Ответить
братішки, вони такі!☝😉
показать весь комментарий
02.10.2025 15:53 Ответить
"Нах#й ты нам нужен, #бать - наполовину хохол

нашим хохлам-малоросам какая разніца наука, бо як сказав колись один єврей

"якщо ви забули, що ви єврей, то вам про це нагадають оточуючі" ... Голокостом

а хохлам-ухилянтам, які ждуть кацапів, черговим Голодомором

.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:35 Ответить
Головне що можна спокійно " разгаварівать на руцком всьо остальноє мелочі"
показать весь комментарий
02.10.2025 15:53 Ответить
А
а
эй
Ё
ай ы
ой Э

майже Пушкіна школа пускає
показать весь комментарий
02.10.2025 15:58 Ответить
но позвольтє, большинство українців виступають все ж таки за лагідну українізацію

якщо доживуть до неї...

.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:37 Ответить
Чекаємо на масові висери лайном, отих «борцунів» уйіловських з ТЦКшними службовцями, щоб зривати мобілізаційні заходи в Україні!!!
Час пішов, лайна у них повна голова, але ж СтарШой, чекає на команду фсбшника від бєсєди??!!
показать весь комментарий
02.10.2025 15:53 Ответить
приєжай в Україну, ти нам дуже потрібен з таким патріотичним настроєм!
показать весь комментарий
02.10.2025 16:04 Ответить
Ти хоча само зрозуміло що бажало сказати
показать весь комментарий
02.10.2025 16:06 Ответить
це ж в якому ТЦК людолови в пікселі таке витворяють ?

.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:42 Ответить
Почему у всех патреотов айпишники европейские? Наверное у всех впн да?))
показать весь комментарий
02.10.2025 16:57 Ответить
>>Мобік із ДНР (або ЛНР)

це дві окремі незалежні нації
але кацапськи пі3дюліни ********** однаково
показать весь комментарий
02.10.2025 15:55 Ответить
Зато на Русскам!!!11!
показать весь комментарий
02.10.2025 15:55 Ответить
Скрєпно. По-домашнєму.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:20 Ответить
Отримав те,про що мріяв: "****,б@ядь"!
показать весь комментарий
02.10.2025 15:56 Ответить
Так, їхні, даунбаські міста і села знищені на 80%, знищена економіка, знищена більшість скота, що бажало бути кацапом на донбаській землі. А при Украпїні були крутими, використовували наш бюджет через дотації наповну. Половина поїхала, щоб вижити на Кацапщину, але і там вони завжди будуть хохлами.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:15 Ответить
ще один доказ того, що воювати будуть всі мобілізаційного віку. Якщо не за Україну - то будуть "брать Вильнюс, брать Варшаву, брать Берлин"
показать весь комментарий
02.10.2025 15:56 Ответить
за що, ти так ненавидиш українців?
показать весь комментарий
02.10.2025 15:57 Ответить
ванька, ти теж будеш, не забивай голову дурницями про українців
показать весь комментарий
02.10.2025 16:05 Ответить
а що не так ?

пакарім гей Європу і сапагі будєм мити в Португалії

.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:39 Ответить
Мабуть ти москаль, бо думки ідентичні. Аби брати та грабувати
показать весь комментарий
02.10.2025 16:04 Ответить
Ухилянті це ті хто давав присягу та держслужбовці.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:17 Ответить
Ухилянті, це ваша доля, якщо кацапи окупують Україну. Про долю ваших доньок і дружин треба розповідати ???
показать весь комментарий
02.10.2025 15:56 Ответить
Так це і твоя доля. Бо ти ж сидиш вдома на дивані.
показать весь комментарий
02.10.2025 15:58 Ответить
А сам що робиш, або з окопу пишеш
показать весь комментарий
02.10.2025 16:02 Ответить
та, який воно у сраку, на "половіну хохол"?
ота українська половина, вже б давно розстріляла побільше підарів, та перейшла у полон!
показать весь комментарий
02.10.2025 15:56 Ответить
після таких братань - ще не вечір, самий час йому обирати "половину".
показать весь комментарий
02.10.2025 16:10 Ответить
***** гукай, кажи - бьють, издеваюца, па руцкі гаваріть нє дають, - хай ще воно тобі введе.
показать весь комментарий
02.10.2025 15:56 Ответить
ти даун.... на хвилинку задумайся, а що якщо це мужик з Нової Каховки, наприклад, якого зловили і насильно відправили а тепер пиз*ять явно не за те, що він хайла кликав??!!! Як тобі такий варіант? включай трохи мозг перед тим як шось вивалити на люди, особливо коли деталей НЕМАЄ!
показать весь комментарий
02.10.2025 16:17 Ответить
Так тут багато хто не далеко пішов від тих, хто на відео. Навіщо їм подробиці? Тут купа універсальних фахівців,які все знають і миттєво виносять вироки
показать весь комментарий
02.10.2025 16:38 Ответить
"хайла" кажете??, ви по перш ніж когось ображати, "тикати" та давати ідіотські вказівки, навчитеся називати підорів-Підарами.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:56 Ответить
Братская любовь. Она такая.
показать весь комментарий
02.10.2025 15:58 Ответить
Це вони виконують обіцянку про камені з неба, просто каменюк не знайшли
показать весь комментарий
02.10.2025 16:00 Ответить
А их никто не спрашивает, мобилизуют всех мужчин на оккупированных территориях Украины. Раз уж так вышло, взорви нах это кодло. Бить буду постоянно, пока не убьют или ты их!!
показать весь комментарий
02.10.2025 16:00 Ответить
Так цапи з ватника бандерівця зроблять. Перетерпи, а потім вальни їх
показать весь комментарий
02.10.2025 16:03 Ответить
Ці розумово неповноцінні реально вважають себе "рускімі". А те, чим вони послуговуються при спілкуванні, "рускім язиком". З приводу першого я б їх не став переконувати, бо більшість з них дійсно мають кацапське коріння. А ось суржик їхній, яким вони так пишаються, це й близько не "рускій язик". Так що й "рускаязичними" їх назвати теж не можна.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:10 Ответить
Немає ніяких 'рузскіх'. Є московити. Назва вигадана за Петра І - ката.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:13 Ответить
перед тим як писати шось типу "ХАХА-ХІХІ, БРАТІШКІ" ітд подібну чушь, згадайте, що до цього тільки ваша мамка знала, що ви довбограй....

P.S. людина на відео могла бути цілком про-українських поглядів, його могли насильно відправити, він міг йти здаватись або саботував, інакше би його не киздили приговарюючи "куда ти пашол"!!! Тому доки немає подробиць - позакривайте свої хлібальники, щоб потім не було соромно!
показать весь комментарий
02.10.2025 16:14 Ответить
Ну какие подробности вам нужны? В новости русским по белому указано, пи....ят его за маляву в прокуратуру, а не как жителя ЛДНР. Уроженца Рязани так же самое бы прессовали. Вы новость читали?
показать весь комментарий
02.10.2025 16:22 Ответить
Тема не про ТЦК, більш того- для таких дописувачів як NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, Sсhool Bus- незручна і неприємна.
Давайте краще більше тем про ТЦК.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:25 Ответить
напів-татарин побив напів-хохла за то що напів-німка (якийсь дідусь меркель був поляком) та напів-француз (якийсь дідусь саркозі був угорцем) не пустили Україну в НАТО в 2008-му році

це театр абсурду
показать весь комментарий
02.10.2025 16:46 Ответить
Это называется vae victis, горе побежденным. Скоро во всех кинотеатрах вашего города ( возможно)
показать весь комментарий
02.10.2025 16:46 Ответить
Можете уявити що вони роблять з українцями, якщо вони так знущаються з полукровок!
показать весь комментарий
02.10.2025 16:47 Ответить
а чабан був розумніший, він у прокуратуру не став скаржитись.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:50 Ответить
 
 