Родина полковника ДПСУ Трофіменка за останні роки обросла майном на 13 млн грн, - ЗМІ. ФОТО
Родина 40-річного полковника Державної прикордонної служби Олега Трофіменка за останні роки обросла майном приблизною вартістю понад 13 млн грн. Проте у його деклараціях цієї інформації немає, адже офіційні доходи не дозволяють розраховувати на такі покупки.
Про це ідеться у розслідуванні NGL.media, інформує Цензор.НЕТ.
Листопад 2019 року. До телеграм-чату мешканців київського житлового комплексу "Медовий" долучається користувачка "Александра". Це Олександра Трофіменко, дружина начальника 7 прикордонного Карпатського загону Держприкордонслужби Олега Трофіменка. Офіційно у подружжя не було і нема квартири у ЖК "Медовий" – принаймні у своїх деклараціях про доходи Олег Трофіменко про неї не згадує.
Судячи з декларацій Трофіменка, з престижним київським житловим комплексом подружжя пов’язує лише місце на паркінгу, яке Олександра Трофіменко придбала там за 480 тис. грн. Саме цей факт привернув увагу NGL.media, адже трохи дивно купувати паркомісце у будинку, де не маєш житла. Тож довелося вивчити повідомлення дружини Трофіменка у будинковому чаті. З її дописів стає зрозуміло, що подружжя таки володіє квартирою у ЖК "Медовий".
Наприклад, у 2021 році Олександра Трофіменко переймалася трубою у квартирі і шукала поради у сусідів. "Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ( инвесторы , которые приобрели квартиры на 25 этаже) столкнулись ли вы с такой проблемой как "ливневка" труба проходящая через квартиру?" і, – питала вона, долучивши фото злощасної труби.
Усі квартири на 25 поверсі ЖК "Медовий" дворівневі, повідомили у відділі продажу компанії-забудовника, а їхня вартість стартує від 40 тис. грн/ м². Трофіменки обрали собі одну з найбільших, площею 143 м², тобто її вартість становить зараз 5,6 млн грн без ремонту.
Цікаво, у реєстрі нерухомості не вказана квартира у ЖК "Медовий", яка б належала Олександрі чи Олегу Трофіменку. Тут є два варіанти – або ж житло придбане на чуже ім’я, або ж через договір купівлі-продажу майнових прав. Саме такий договір на паркомісце дружина Трофіменка уклала з "Київміськбуд" ще у листопаді 2021 року, але акт прийому-передачі майнових прав датований аж червнем 2023 року. Саме з того року це паркомісце з’явилось у реєстрі нерухомості та деклараціях Олега Трофіменка.
У будь-якому разі, і паркомісце, і квартиру слід декларувати з того року, коли був підписаний договір купівлі майнових прав, пояснює експерт Сергій Миткалик, голова правління громадської організації "Антикорупційний штаб".
У ще одному будинковому чаті ЖК "Медовий" під промовистою назвою "Власники" Олександра Трофіменко пише про заборгованість за житлово-комунальні послуги і прямо каже, що вартість квартири виплатила без залучення кредитів.
Інформація про заборгованість за житлово-комунальні послуги підтверджується даними з судового реєстру. Ще у 2022 році Солом’янський районний суд міста Києва зобов’язав Олександру Трофіменко сплатити понад 16 тис. грн заборгованості. У судовій ухвалі в цій справі вказано, що вона є власником та споживачем послуг квартири, номер якої прихований. Стягувачем виступала управляюча компанія ТОВ "ЖК Сервіс Центр".
Це було три роки тому. Квартира у ЖК "Медовий" так і не з’явилась у деклараціях Олега Трофіменка.
"Друзі" у Нових Безрадичах
Насправді це далеко не все майно, що виявили NGL.media під час цього розслідування. У 2017-2023 роках Олег Трофіменко взагалі не вказував жодного житла, яким користувалась його сім’я. Лише у 2025 році він вказав, що родина живе у службовій квартирі у Львові.
40-річний полковник Олег Трофіменко народився на Харківщині. У 2006 році закінчив Національну академію Держприкордонслужби у Хмельницькому; у 2010 році здобув кваліфікацію магістра у київській Національній академії внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук, нагороджений відомчими відзнаками та державними нагородами.
Його кар’єра прикордонника почалась з прикордонної застави "Малнів" на Львівщині. У 2014 році Олег Трофіменко очолював відділ прикордонної служби у Донецькому аеропорту, є учасником бойових дій. Чотири роки керував окремим КПП "Київ", що опікується київськими аеропортами. А в листопаді 2023 року очолив 7 прикордонний Карпатський загін, що охороняє майже 300 км кордону на Львівщині, в тому числі здійснює пропуск людей, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
Його батько, 72-річний Володимир Трофіменко, працював у структурах МВС – про це йдеться у судовій справі за його позовом про перерахунок пенсії. І саме він, пенсіонер МВС, придбав у січні 2022 року майже 13 "соток" у селі Нові Безрадичі, під Києвом. Земля в Нових Безрадичах коштує дорого, це київське передмістя популярне серед політиків і бізнесменів. Проте пенсіонеру МВС якимось чином вдалося придбати 0,13 га за символічних 57,2 тис. грн і. У 2024 році Володимир Трофіменко отримав дозвіл на зведення садового будиночка "власними силами", площа якого, судячи зі схеми забудови, мала б скласти понад 200 м².
Насправді там не один садовий будиночок, а ціле котеджне містечко, яке називається "Друзі". І вся забудова ведеться за суцільним парканом. Поселитися зараз у котеджному містечку "Друзі" можна приблизно за 6,5 млн грн, свідчать оголошення про продаж. Проте доведеться ще серйозно вкластися у ремонт. Як пояснила рієлтор, котеджі тут будували для себе "знайомі", а один просто вирішив вийти з проєкту, тому й виставили на продаж.
Майже очікувано, що серед власників земельних ділянок у "Друзях" виявились зовсім невипадкові люди – кілька співзасновників компанії "Бубібо" . Саме у цій компанії минулого року почала працювати дружина Олега Трофіменка.
Доходи Володимира Трофіменка та його 67-річної дружини, матері Олега Трофіменка, за останні десять років не дозволяють розраховувати на такий будинок і. У них нема жодного бізнесу, хіба мати у 2001-2008 рр. була приватною підприємицею з основним КВЕДом "роздрібна торгівля". У 2024 році Галина Трофіменко продала будинок з ділянкою в селищі Близнюки на півдні Харківщини, але за договором вартість продажу становила лише 49 тис. грн. Можливо, така вартість зумовлена тим, що Близнюки розташовані фактично впритул до зони бойових дій – за 50 км від Покровська, який намагаються захопити росіяни.
Автопарк прикордонника
Спочатку начальник прикордонного загону Олег Трофіменко, якщо вірити його деклараціям, їздив на старенькому Volkswagen Polo 2012 р.в., який належав Галині Трофіменко. У 2018 році його дружина почала використовувати дворічну Toyota Camry, записану уже на свою маму Чеславу Лопату.
Доходи Трофіменків, згідно з реєстром декларацій, почали зростати у 2021 році. Наступного року в них з’явилась нова Toyota Highlander. А цьогоріч дружина начальника стала власницею нової Skoda Superb. На Галину Трофіменко також зареєстровані два автомобілі – Skoda Octavia 2020 р.в. і Toyota Camry 2023 р.в.
За мінімальною оцінкою, вартість усіх автомобілів Трофіменків зараз перевищує 4 млн грн.
Попри такий великий сімейний автопарк Олександра Трофіменко, як виявилось, користувалась ще одним автомобілем – Audi E-Tron S вартістю понад 60 тис. дол. Офіційно цей автомобіль належить Олександру Персунову, який володіє приміщенням у передмісті Києва разом з Чеславою Лопатою, тещею Олега Трофіменка. NGL.media спробували поговорити з ним, проте Персунов, як тільки почув питання про Audi E-Tron S та Олександру Трофіменко, заявив "без коментарів" і кинув слухавку.
Журналісти NGL.media кілька тижнів намагалися отримати хоч якісь пояснення і від самого Олега Трофіменка. Проте він надіслав лише лаконічний письмовий коментар , суть якого полягає у тому, що він задекларував все, що мав задекларувати, а інформацію про своїх батьків чи тещу розголошувати не буде, адже це "може порушити їхні права на недоторканність приватного житла".
