УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9590 відвідувачів онлайн
Новини Е-декларації держслужбовців Декларування недостовірної інформації
2 828 42

Родина полковника ДПСУ Трофіменка за останні роки обросла майном на 13 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

Родина 40-річного полковника Державної прикордонної служби Олега Трофіменка за останні роки обросла майном приблизною вартістю понад 13 млн грн. Проте у його деклараціях цієї інформації немає, адже офіційні доходи не дозволяють розраховувати на такі покупки.

Про це ідеться у розслідуванні NGL.media, інформує Цензор.НЕТ.

Листопад 2019 року. До телеграм-чату мешканців київського житлового комплексу "Медовий" долучається користувачка "Александра". Це Олександра Трофіменко, дружина начальника 7 прикордонного Карпатського загону Держприкордонслужби Олега Трофіменка. Офіційно у подружжя не було і нема квартири у ЖК "Медовий" – принаймні у своїх деклараціях про доходи Олег Трофіменко про неї не згадує.

ЖК Медовий

Судячи з декларацій Трофіменка, з престижним київським житловим комплексом подружжя пов’язує лише місце на паркінгу, яке Олександра Трофіменко придбала там за 480 тис. грн. Саме цей факт привернув увагу NGL.media, адже трохи дивно купувати паркомісце у будинку, де не маєш житла. Тож довелося вивчити повідомлення дружини Трофіменка у будинковому чаті. З її дописів стає зрозуміло, що подружжя таки володіє квартирою у ЖК "Медовий".

Наприклад, у 2021 році Олександра Трофіменко переймалася трубою у квартирі і шукала поради у сусідів. "Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ( инвесторы , которые приобрели квартиры на 25 этаже) столкнулись ли вы с такой проблемой как "ливневка" труба проходящая через квартиру?" і, – питала вона, долучивши фото злощасної труби.

чат ЖК Медовий

Усі квартири на 25 поверсі ЖК "Медовий" дворівневі, повідомили у відділі продажу компанії-забудовника, а їхня вартість стартує від 40 тис. грн/ м². Трофіменки обрали собі одну з найбільших, площею 143 м², тобто її вартість становить зараз 5,6 млн грн без ремонту.

Цікаво, у реєстрі нерухомості не вказана квартира у ЖК "Медовий", яка б належала Олександрі чи Олегу Трофіменку. Тут є два варіанти – або ж житло придбане на чуже ім’я, або ж через договір купівлі-продажу майнових прав. Саме такий договір на паркомісце дружина Трофіменка уклала з "Київміськбуд" ще у листопаді 2021 року, але акт прийому-передачі майнових прав датований аж червнем 2023 року. Саме з того року це паркомісце з’явилось у реєстрі нерухомості та деклараціях Олега Трофіменка.

У будь-якому разі, і паркомісце, і квартиру слід декларувати з того року, коли був підписаний договір купівлі майнових прав, пояснює експерт Сергій Миткалик, голова правління громадської організації "Антикорупційний штаб".

У ще одному будинковому чаті ЖК "Медовий" під промовистою назвою "Власники" Олександра Трофіменко пише про заборгованість за житлово-комунальні послуги і прямо каже, що вартість квартири виплатила без залучення кредитів.

зізнання у чаті ЖК Медовий

Інформація про заборгованість за житлово-комунальні послуги підтверджується даними з судового реєстру. Ще у 2022 році Солом’янський районний суд міста Києва зобов’язав Олександру Трофіменко сплатити понад 16 тис. грн заборгованості. У судовій ухвалі в цій справі вказано, що вона є власником та споживачем послуг квартири, номер якої прихований. Стягувачем виступала управляюча компанія ТОВ "ЖК Сервіс Центр".

Це було три роки тому. Квартира у ЖК "Медовий" так і не з’явилась у деклараціях Олега Трофіменка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оформлений на тещу пентхаус заступника начальника Нацполу Києва Полієнка: Тесть каже, що забудовник 4 роки не вимагав грошей за об’єкт. ВIДЕО

"Друзі" у Нових Безрадичах

Насправді це далеко не все майно, що виявили NGL.media під час цього розслідування. У 2017-2023 роках Олег Трофіменко взагалі не вказував жодного житла, яким користувалась його сім’я. Лише у 2025 році він вказав, що родина живе у службовій квартирі у Львові.

40-річний полковник Олег Трофіменко народився на Харківщині. У 2006 році закінчив Національну академію Держприкордонслужби у Хмельницькому; у 2010 році здобув кваліфікацію магістра у київській Національній академії внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук, нагороджений відомчими відзнаками та державними нагородами.

полковник ДПСУ Трофіменко

Його кар’єра прикордонника почалась з прикордонної застави "Малнів" на Львівщині. У 2014 році Олег Трофіменко очолював відділ прикордонної служби у Донецькому аеропорту, є учасником бойових дій. Чотири роки керував окремим КПП "Київ", що опікується київськими аеропортами. А в листопаді 2023 року очолив 7 прикордонний Карпатський загін, що охороняє майже 300 км кордону на Львівщині, в тому числі здійснює пропуск людей, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Його батько, 72-річний Володимир Трофіменко, працював у структурах МВС – про це йдеться у судовій справі за його позовом про перерахунок пенсії. І саме він, пенсіонер МВС, придбав у січні 2022 року майже 13 "соток" у селі Нові Безрадичі, під Києвом. Земля в Нових Безрадичах коштує дорого, це київське передмістя популярне серед політиків і бізнесменів. Проте пенсіонеру МВС якимось чином вдалося придбати 0,13 га за символічних 57,2 тис. грн і. У 2024 році Володимир Трофіменко отримав дозвіл на зведення садового будиночка "власними силами", площа якого, судячи зі схеми забудови, мала б скласти понад 200 м².

Насправді там не один садовий будиночок, а ціле котеджне містечко, яке називається "Друзі". І вся забудова ведеться за суцільним парканом. Поселитися зараз у котеджному містечку "Друзі" можна приблизно за 6,5 млн грн, свідчать оголошення про продаж. Проте доведеться ще серйозно вкластися у ремонт. Як пояснила рієлтор, котеджі тут будували для себе "знайомі", а один просто вирішив вийти з проєкту, тому й виставили на продаж.

майно полковника ДПСУ Трофіменка

Майже очікувано, що серед власників земельних ділянок у "Друзях" виявились зовсім невипадкові люди – кілька співзасновників компанії "Бубібо" . Саме у цій компанії минулого року почала працювати дружина Олега Трофіменка.

Доходи Володимира Трофіменка та його 67-річної дружини, матері Олега Трофіменка, за останні десять років не дозволяють розраховувати на такий будинок і. У них нема жодного бізнесу, хіба мати у 2001-2008 рр. була приватною підприємицею з основним КВЕДом "роздрібна торгівля". У 2024 році Галина Трофіменко продала будинок з ділянкою в селищі Близнюки на півдні Харківщини, але за договором вартість продажу становила лише 49 тис. грн. Можливо, така вартість зумовлена тим, що Близнюки розташовані фактично впритул до зони бойових дій – за 50 км від Покровська, який намагаються захопити росіяни.

Читайте: Родина полковника СБУ Прокопенка купила пентхаус у центрі Києва з терасою вартістю 15 мільйонів піл час війни, - розслідування

Автопарк прикордонника

Спочатку начальник прикордонного загону Олег Трофіменко, якщо вірити його деклараціям, їздив на старенькому Volkswagen Polo 2012 р.в., який належав Галині Трофіменко. У 2018 році його дружина почала використовувати дворічну Toyota Camry, записану уже на свою маму Чеславу Лопату.

Доходи Трофіменків, згідно з реєстром декларацій, почали зростати у 2021 році. Наступного року в них з’явилась нова Toyota Highlander. А цьогоріч дружина начальника стала власницею нової Skoda Superb. На Галину Трофіменко також зареєстровані два автомобілі – Skoda Octavia 2020 р.в. і Toyota Camry 2023 р.в.

За мінімальною оцінкою, вартість усіх автомобілів Трофіменків зараз перевищує 4 млн грн.

Попри такий великий сімейний автопарк Олександра Трофіменко, як виявилось, користувалась ще одним автомобілем – Audi E-Tron S вартістю понад 60 тис. дол. Офіційно цей автомобіль належить Олександру Персунову, який володіє приміщенням у передмісті Києва разом з Чеславою Лопатою, тещею Олега Трофіменка. NGL.media спробували поговорити з ним, проте Персунов, як тільки почув питання про Audi E-Tron S та Олександру Трофіменко, заявив "без коментарів" і кинув слухавку.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Журналісти NGL.media кілька тижнів намагалися отримати хоч якісь пояснення і від самого Олега Трофіменка. Проте він надіслав лише лаконічний письмовий коментар , суть якого полягає у тому, що він задекларував все, що мав задекларувати, а інформацію про своїх батьків чи тещу розголошувати не буде, адже це "може порушити їхні права на недоторканність приватного житла".

Автор: 

декларація (1465) нерухомість (950) прикордонники (1127)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А ****, - береш в оренду 1 метр кордону і працюєш )
показати весь коментар
01.10.2025 18:43 Відповісти
+10
дітки біжіть!
біжіть звідси, не обертаючись!
це країна брехунів та мародерів!
молодим чесним амбітним, тут ніхера не світить.
тотальна корупція та кумівство!
показати весь коментар
01.10.2025 18:45 Відповісти
+8
Граніца на замкє...
показати весь коментар
01.10.2025 18:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Граніца на замкє...
показати весь коментар
01.10.2025 18:40 Відповісти
Для Вас - так! Особливо на безплатний виїзд.
показати весь коментар
01.10.2025 18:49 Відповісти
Навіть камінь на одному місці мохом обростає - а він же ж не камінний
показати весь коментар
01.10.2025 18:42 Відповісти
А ****, - береш в оренду 1 метр кордону і працюєш )
показати весь коментар
01.10.2025 18:43 Відповісти
дітки біжіть!
біжіть звідси, не обертаючись!
це країна брехунів та мародерів!
молодим чесним амбітним, тут ніхера не світить.
тотальна корупція та кумівство!
показати весь коментар
01.10.2025 18:45 Відповісти
Ти вже здрищав з країни? Здипуй звідси і не дрищи- хрен моржовий
показати весь коментар
01.10.2025 18:59 Відповісти
Чому ти вирішив шо ця країна, у форматі зеленскго, повина всім подобатись? Якшо людина бачить шо те шо відбувається в Україні їй не підходить, то чому себе примушувати тут жити. А особливо коли хтось з родичів вже живе за кордоном і працює - то це зовсім інше життя. Тобі подобається зеленский і його укправління - нема питань - живи. З тих майже 10 міліонів хто виїхав повернеться дуже мало, якшо буде кули повертаттись.
показати весь коментар
01.10.2025 19:59 Відповісти
Це ви панікуєте! Не бігти треба вішати, лише одного, з цілого переліку, одного такого остєпєньонного лже кандидата прикордонних нЕуків!!
Треба, як у Сирії, спокійно і щоденно, вивішувати список осіб на посадах Держ органів/установ/організацій, з якими уже завершено дію люстрації!! Жодних нарікань, від учасників люстрації, не поступило!!
Дехто правда з них, переховується на території московії, але ж час, своє вирішує!!
показати весь коментар
01.10.2025 19:09 Відповісти
то, хто буде вішати?
діти 18-22?
які ще фантазії притягнете?
тридцять років не вішали і от завтра почнемо?
показати весь коментар
01.10.2025 19:12 Відповісти
Сирійці теж, десятки років чекали і не вішали!! Ось тільки коли ПРИПЕКЛО навести лад у державі, тоді й прийняли це рішення!
За самих Українців, ніхто не буде боротися, окрім них САМИХ!!
Або Українці, або концтабори у Мордовії ГУЛАГ 2, для пєрєваспітанія!!!
Украінці, що повернулися з полону московитів, вам розповідають як там Українців катують, а ви, що хочете дітям України залишити …?
Саюз нєрушимих…
показати весь коментар
01.10.2025 19:22 Відповісти
тобто, крім полум'яних гасел, нічого запропонувати не можеш?
зрозуміло.
показати весь коментар
01.10.2025 19:23 Відповісти
Послухай учасника реальних подій в Україні! Можливо, і сам про все рішиш щодо своєї участі у захисті та відбудові України без приблуд95!!
Без гасел і теліпаннях по мережі!!
показати весь коментар
01.10.2025 19:40 Відповісти
https://censor.net/ua/resonance/3576702/kolyshniyi-mer-hersonu-volodymyr-***********
показати весь коментар
01.10.2025 19:41 Відповісти
До у ваги усіх вішальників - уся країна у блок-постах, пересування групп осіб більше 5 чоловік жорстко контролюється. У разі, якщо вішальники таки спробують взятись за діло - в кожному великому місті цілодобово чергує спезнац ФСБУ у яких один наказ - знищити.
Згодом по марафону покажуть ваші тіла з приписом - мужньо попередили напад російської ДРГ.
показати весь коментар
01.10.2025 19:50 Відповісти
На блок-постах в Україні стоять Захисники України, Українці!!
Так що, не рви свого сердце, кого треба того й повісим, як це дієво і без завивань роблять Сирійці після втечі башара асада!!
показати весь коментар
01.10.2025 20:20 Відповісти
Вже самою пропозицією "вішати" підтверджуєте наскільки все "прогнило" ,що тільки шибениця може виправити ситуацію.Нема жодної надії на владу,силовиків,правоохоронців.
показати весь коментар
01.10.2025 20:19 Відповісти
Можете звернуться до аброхамії чи шурми, вони порішають з портновськими, як з Крупою, Штепою чи Борисовим, за гроші й не такі справа, поки ще вони в Україні!!
показати весь коментар
01.10.2025 20:23 Відповісти
Мабуть , приватизував хфірточку на кордоні .
показати весь коментар
01.10.2025 18:45 Відповісти
Та вы шо...посмотрите в глаза этого чеснейшего человека.... этого не может быть...
показати весь коментар
01.10.2025 18:51 Відповісти
І ось цих продажних зелених виродків захищають на нулі бідні хлопці.....
показати весь коментар
01.10.2025 19:03 Відповісти
Яке рожеве, гладке і чесне обличчя без єдиної зморшки! Тішить, що у воюючій країні є люди, яаим живеться, як у раю. Тим паче 25 поверх, два рівні - це майже Небо!
показати весь коментар
01.10.2025 18:52 Відповісти
«Портновщина» у ДержПрикСлужби, ще з часів кучми-деркачів, була продажною і чєво ізволітє, як на московії!!
Кадровики з литвинами, там уже і на пенсії, а лайном заливають цю структуру, сімейні ж клани!!
А суддівські-прокурорські, такі ж самі «портновські» і з отією «доброчесністю»…
Вішати гнид на посадах треба, або зеленський спонукає, до надання йому у цій справі посильної допомоги від Українців!! Сам то він, нє мєсний…, з КВН *************???
показати весь коментар
01.10.2025 18:53 Відповісти
В бліндаж його на нуль… хоча, яка там з нього буде користь- гівном все довкола обложе, ото сморід буде. Цікаво, і хто особисто несе відповідальність за таку гігантську корупцію в країні?… хотілось б знати
показати весь коментар
01.10.2025 18:56 Відповісти
візьмеш в бліндаж, до себе?
твій же бліндаж на нулі?
чи, інший шукати?
показати весь коментар
01.10.2025 19:03 Відповісти
Ну до себе у бліндаж візьміть!?! Головне, щоб він корисну роботу робив не передовій!!
показати весь коментар
01.10.2025 19:12 Відповісти
зайди! задонать!!!!
https://www.instagram.com/p/DNs9IK4QIWp/
показати весь коментар
01.10.2025 19:14 Відповісти
Ти амеба без імені і прізвища- сидиш в сраці африканського звіра, то сиди і не здипи.
показати весь коментар
01.10.2025 19:50 Відповісти
в сраці африканського звіра слона, тепло, затишно, просторо. веганської їжі навалом.
а, от тобі в сраці опариша, що в сральнику у гімні копирсається, саме те.
показати весь коментар
01.10.2025 19:54 Відповісти
Зачем голову морочить журналистскими расследованиями? Останавливайте любую дорогую машину, жильца любой дорогой недвижимости и если не задекларированы соответствующие доходы вовремя то человек идёт в лес искать мины, пожизненно
показати весь коментар
01.10.2025 19:05 Відповісти
Родина полковника ДПСУ Трофіменка вже живе в "країні мрій"
показати весь коментар
01.10.2025 19:06 Відповісти
країна мрій у дії ..... інформацію про своїх батьків чи тещу розголошувати не буде, адже це "може порушити їхні права на недоторканність приватного житла".

переправив одного хероя за кордон за 15 000 $
переправив 10 хероев 150 000 $
переправив 100 хероев 1 500 000 $
напевно десь так
показати весь коментар
01.10.2025 19:17 Відповісти
Чим чесніше обличчя - тим більший злодій.
показати весь коментар
01.10.2025 19:13 Відповісти
Де він наколядував? Ото я думаю - ловлять конкурентів які демпінгують послуги по перевезенню через кордон.
показати весь коментар
01.10.2025 19:15 Відповісти
Або забуває ділитись. Там свої закони і понятія.
показати весь коментар
01.10.2025 19:40 Відповісти
Одне радує - Україна таки дуже багата! Як її не розкрадають і не нищать, а вона тримається!
показати весь коментар
01.10.2025 19:19 Відповісти
Зелені бариги такі всі, за ці 6 років хто і нормально себе вів - перетворився на крадія і корупціонера, щоб не відстати від своїх вождів.
показати весь коментар
01.10.2025 19:31 Відповісти
Гринкевичі ржуть вголос. Ніщеброд!
показати весь коментар
01.10.2025 19:38 Відповісти
Полковнику уже никто не пишет ))))) Це ж наші котики)))))))))))))
показати весь коментар
01.10.2025 19:41 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 19:52 Відповісти
І це тільки початок, адже він мужньо охороняє державний кордон від комбайнерів та пекарів, які мусять віддати своє життя за існування таких полковників.
показати весь коментар
01.10.2025 19:52 Відповісти
Гундосий розвів корупцію. Куди там Януковичу.
показати весь коментар
01.10.2025 20:10 Відповісти
 
 