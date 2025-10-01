РУС
Семья полковника ГПСУ Трофименко за последние годы обросла имуществом на 13 млн грн, - СМИ. ФОТО

Семья 40-летнего полковника Государственной пограничной службы Олега Трофименко за последние годы обросла имуществом приблизительной стоимостью более 13 млн грн. Однако в его декларациях этой информации нет, ведь официальные доходы не позволяют рассчитывать на такие покупки.

Об этом говорится в расследовании NGL.media, информирует Цензор.НЕТ.

Ноябрь 2019 года. К телеграм-чату жителей киевского жилого комплекса "Медовый" присоединяется пользовательница "Александра". Это Александра Трофименко, жена начальника 7 пограничного Карпатского отряда Госпогранслужбы Олега Трофименко. Официально у супругов не было и нет квартиры в ЖК "Медовый" - по крайней мере в своих декларациях о доходах Олег Трофименко о ней не упоминает.

ЖК Медовый

Судя по декларациям Трофименко, с престижным киевским жилым комплексом супругов связывает только место на паркинге, которое Александра Трофименко приобрела там за 480 тыс. грн. Именно этот факт привлек внимание NGL.media, ведь немного странно покупать паркоместо в доме, где нет жилья. Поэтому пришлось изучить сообщения жены Трофименко в домовом чате. Из ее сообщений становится понятно, что супруги таки владеют квартирой в ЖК "Медовый".

Например, в 2021 году Александра Трофименко занималась трубой в квартире и искала совета у соседей. "Добрый день. Подскажите, пожалуйста, (инвесторы, которые приобрели квартиры на 25 этаже) столкнулись ли вы с такой проблемой как "ливневка", труба проходящая через квартиру?" - спрашивала она, приложив фото злосчастной трубы.

чат ЖК Медовый

Все квартиры на 25 этаже ЖК "Медовый" двухуровневые, сообщили в отделе продаж компании-застройщика, а их стоимость стартует от 40 тыс. грн/м². Трофименко выбрали себе одну из самых больших, площадью 143 м², то есть ее стоимость составляет сейчас 5,6 млн грн без ремонта.

Интересно, в реестре недвижимости не указана квартира в ЖК "Медовый", которая бы принадлежала Александре или Олегу Трофименко. Здесь есть два варианта - или же жилье приобретено на чужое имя, или же через договор купли-продажи имущественных прав. Именно такой договор на паркоместо жена Трофименко заключила с "Киевгорстрой" еще в ноябре 2021 года, но акт приема-передачи имущественных прав датирован аж июнем 2023 года. Именно с того года это паркоместо появилось в реестре недвижимости и декларациях Олега Трофименко.

В любом случае, и паркоместо, и квартиру следует декларировать с того года, когда был подписан договор купли имущественных прав, объясняет эксперт Сергей Миткалик, председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб".

В еще одном домовом чате ЖК "Медовый" под красноречивым названием "Владельцы" Александра Трофименко пишет о задолженности за жилищно-коммунальные услуги и прямо говорит, что стоимость квартиры выплатила без привлечения кредитов.

признание в чате ЖК Медовый

Информация о задолженности за жилищно-коммунальные услуги подтверждается данными из судебного реестра. Еще в 2022 году Соломенский районный суд города Киева обязал Александру Трофименко оплатить более 16 тыс. грн задолженности. В судебном постановлении по этому делу указано, что она является владельцем и потребителем услуг квартиры, номер которой скрыт. Взыскателем выступала управляющая компания ООО "ЖК Сервис Центр".

Это было три года назад. Квартира в ЖК "Медовый" так и не появилась в декларациях Олега Трофименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оформленный на тещу пентхаус заместителя начальника Нацпола Киева Полиенко: Тесть говорит, что застройщик 4 года не требовал денег за объект. ВИДЕО

"Друзья" в Новых Безрадичах

На самом деле это далеко не все имущество, которое обнаружили NGL.media в ходе этого расследования. В 2017-2023 годах Олег Трофименко вообще не указывал ни одного жилья, которым пользовалась его семья. Только в 2025 году он указал, что семья живет в служебной квартире во Львове.

40-летний полковник Олег Трофименко родился в Харьковской области. В 2006 году окончил Национальную академию Госпогранслужбы в Хмельницком; в 2010 году получил квалификацию магистра в киевской Национальной академии внутренних дел. Кандидат юридических наук, награжден ведомственными наградами и государственными наградами.

полковник ГПСУ Трофименко

Его карьера пограничника началась с пограничной заставы "Малнов" на Львовщине. В 2014 году Олег Трофименко возглавлял отдел пограничной службы в Донецком аэропорту, является участником боевых действий. Четыре года руководил отдельным КПП "Киев", который занимается киевскими аэропортами. А в ноябре 2023 года возглавил 7 пограничный Карпатский отряд, охраняющий почти 300 км границы на Львовщине, в том числе осуществляет пропуск людей, транспортных средств, грузов и другого имущества.

Его отец, 72-летний Владимир Трофименко, работал в структурах МВД - об этом говорится в судебном деле по его иску о перерасчете пенсии. И именно он, пенсионер МВД, приобрел в январе 2022 года почти 13 "соток" в селе Новые Безрадичи, под Киевом. Земля в Новых Безрадичах стоит дорого, этот киевский пригород популярен среди политиков и бизнесменов. Однако пенсионеру МВД каким-то образом удалось приобрести 0,13 га за символические 57,2 тыс. грн. В 2024 году Владимир Трофименко получил разрешение на возведение садового домика "собственными силами", площадь которого, судя по схеме застройки, должна была бы составить более 200 м².

На самом деле там не один садовый домик, а целый коттеджный городок, который называется "Друзья". И вся застройка ведется за сплошным забором. Поселиться сейчас в коттеджном городке "Друзья" можно примерно за 6,5 млн грн, свидетельствуют объявления о продаже. Однако придется еще серьезно вложиться в ремонт. Как пояснила риелтор, коттеджи здесь строили для себя "знакомые", а один просто решил выйти из проекта, поэтому и выставили на продажу.

имущество полковника ГПСУ Трофименко

Почти ожидаемо, что среди владельцев земельных участков в "Друзьях" оказались совсем неслучайные люди - несколько соучредителей компании "Бубибо". Именно в этой компании в прошлом году начала работать жена Олега Трофименко.

Доходы Владимира Трофименко и его 67-летней жены, матери Олега Трофименко, за последние десять лет не позволяют рассчитывать на такой дом. У них нет никакого бизнеса, разве что мать в 2001-2008 гг. была частным предпринимателем с основным КВЭДом "розничная торговля". В 2024 году Галина Трофименко продала дом с участком в поселке Близнюки на юге Харьковщины, но по договору стоимость продажи составила лишь 49 тыс. грн. Возможно, такая стоимость обусловлена тем, что Близнюки расположены фактически вплотную к зоне боевых действий - в 50 км от Покровска, который пытаются захватить россияне.

Читайте: Семья полковника СБУ Прокопенко купила пентхаус в центре Киева с террасой стоимостью 15 миллионов во время войны, - расследование

Автопарк пограничника

Сначала начальник пограничного отряда Олег Трофименко, если верить его декларациям, ездил на стареньком Volkswagen Polo 2012 г.в., который принадлежал Галине Трофименко. В 2018 году его жена начала использовать двухлетнюю Toyota Camry, записанную уже на свою маму Чеславу Лопату.

Доходы Трофименко, согласно реестру деклараций, начали расти в 2021 году. В следующем году у них появилась новая Toyota Highlander. А в этом году жена начальника стала обладательницей новой Skoda Superb. На Галину Трофименко также зарегистрированы два автомобиля - Skoda Octavia 2020 г.в. и Toyota Camry 2023 г.в.

По минимальной оценке, стоимость всех автомобилей Трофименко сейчас превышает 4 млн грн.

Несмотря на такой большой семейный автопарк Александра Трофименко, как оказалось, пользовалась еще одним автомобилем - Audi E-Tron S стоимостью более 60 тыс. дол. Официально этот автомобиль принадлежит Александру Персунову, который владеет помещением в пригороде Киева вместе с Чеславой Лопатой, тещей Олега Трофименко. NGL.media попытались поговорить с ним, однако Персунов, как только услышал вопрос об Audi E-Tron S и Александре Трофименко, заявил "без комментариев" и бросил трубку.

Журналисты NGL.media несколько недель пытались получить хоть какие-то объяснения и от самого Олега Трофименко. Однако он прислал лишь лаконичный письменный комментарий, суть которого заключается в том, что он задекларировал все, что должен был задекларировать, а информацию о своих родителях или теще разглашать не будет, ведь это "может нарушить их права на неприкосновенность частного жилья".

