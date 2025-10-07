Оккупант в блиндаже избивает своего соратника. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант в блиндаже избивает своего соратника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин мутузит своего оппонента руками и ногами, а тот даже не пытается дать ответ - лишь делает попытки защититься от шквала ударов.
Зараз прийдуть підарські боти і скажуть, що у цьому винен зеєрмак.
Чи не прийдуть?
Ето духовная скрєпа такая!
Так писала ************* Олександра Коллонтай в статті «Дорогу крилатому Еросу!» 1921 року, як сентенція духовної близькості, кохання. Так що чорт в рясі кіріл не сам придумав цю мульку, а скомуниздив коллонтай.
https://www.education.ua/blog/11068/
https://www.education.ua/blog/11068/