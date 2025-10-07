Оккупант в блиндаже избивает своего соратника. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант в блиндаже избивает своего соратника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин мутузит своего оппонента руками и ногами, а тот даже не пытается дать ответ - лишь делает попытки защититься от шквала ударов.

