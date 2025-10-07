РУС
1 558 8

Оккупант в блиндаже избивает своего соратника. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант в блиндаже избивает своего соратника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин мутузит своего оппонента руками и ногами, а тот даже не пытается дать ответ - лишь делает попытки защититься от шквала ударов.

армия РФ (20805) избиение (9877) издевательство (175)
Гойда, *****.
Зараз прийдуть підарські боти і скажуть, що у цьому винен зеєрмак.
Чи не прийдуть?
07.10.2025 15:11 Ответить
Бьёт, значит любіт.
07.10.2025 15:12 Ответить
Бьет - значит любит. Это духовная скрема. Это линия самоидентификации кацапской нации..
07.10.2025 15:12 Ответить
любит наверное
07.10.2025 15:12 Ответить
Потім, як стемніє...
07.10.2025 15:31 Ответить
Он не докушал кашку
07.10.2025 15:15 Ответить
«Милые бранятся - только тешатся…», потім перепихнуться - помиряться
Ето духовная скрєпа такая!
Так писала ************* Олександра Коллонтай в статті «Дорогу крилатому Еросу!» 1921 року, як сентенція духовної близькості, кохання. Так що чорт в рясі кіріл не сам придумав цю мульку, а скомуниздив коллонтай.

https://www.education.ua/blog/11068/

https://www.education.ua/blog/11068/
07.10.2025 15:19 Ответить
Оркі
07.10.2025 15:25 Ответить
 
 