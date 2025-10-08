Российский командир пытает током трех своих подчиненных: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой троих оккупантов током пытают соратники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, наказанные слишком старательно выполнили приказ "откатиться" и оказались в глубоком тылу.

Автор публикации утверждает, что на записи оккупанты из 35-го полка 67-й дивизии армии РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

