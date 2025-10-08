Российский командир пытает током трех своих подчиненных: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой троих оккупантов током пытают соратники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, наказанные слишком старательно выполнили приказ "откатиться" и оказались в глубоком тылу.
Автор публикации утверждает, что на записи оккупанты из 35-го полка 67-й дивизии армии РФ.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+4 Виталий Еременко
показать весь комментарий08.10.2025 12:57 Ответить Ссылка
+4 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий08.10.2025 12:58 Ответить Ссылка
+3 Randall Flag #387882
показать весь комментарий08.10.2025 12:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і як тут не погодитися з пуйлом ?
Може, пару генераторів підкинути?
потрібно вольт так 220 щоб не мали "останнього слова" перед відправкою на концер кабздона!