Российский командир пытает током трех своих подчиненных: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой троих оккупантов током пытают соратники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, наказанные слишком старательно выполнили приказ "откатиться" и оказались в глубоком тылу.

Автор публикации утверждает, что на записи оккупанты из 35-го полка 67-й дивизии армии РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

+4
Яка невимушена атмосфера спілкування.
08.10.2025 12:57 Ответить
08.10.2025 12:57 Ответить
+4
Фізику вивчають - прохідність струму і напівпровідники ...
08.10.2025 12:58 Ответить
08.10.2025 12:58 Ответить
+3
Работайте, братья
08.10.2025 12:54 Ответить
08.10.2025 12:54 Ответить
Работайте, братья
08.10.2025 12:54 Ответить
08.10.2025 12:54 Ответить
Оркі
08.10.2025 12:55 Ответить
08.10.2025 12:55 Ответить
Треба ще включати Шамана і гімн РФ
08.10.2025 12:57 Ответить
08.10.2025 12:57 Ответить
Яка невимушена атмосфера спілкування.
08.10.2025 12:57 Ответить
08.10.2025 12:57 Ответить
Потрійні скрепи .
08.10.2025 12:57 Ответить
08.10.2025 12:57 Ответить
Фізику вивчають - прохідність струму і напівпровідники ...
08.10.2025 12:58 Ответить
08.10.2025 12:58 Ответить
Практичні заняття для закріплення матеріалу.
08.10.2025 13:00 Ответить
08.10.2025 13:00 Ответить
"Вот элита, те, кто Родину идет защищать. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны." (с)

Ну і як тут не погодитися з пуйлом ?
08.10.2025 12:59 Ответить
08.10.2025 12:59 Ответить
В них хоч електроенергії вистачає?
Може, пару генераторів підкинути?
08.10.2025 12:59 Ответить
08.10.2025 12:59 Ответить
електрики явно не вистачає,
потрібно вольт так 220 щоб не мали "останнього слова" перед відправкою на концер кабздона!
08.10.2025 13:05 Ответить
08.10.2025 13:05 Ответить
наших ребят очень жалко/ а эту падоль НЕТ.
08.10.2025 13:04 Ответить
08.10.2025 13:04 Ответить
какие энергичные бойцы!
08.10.2025 13:05 Ответить
08.10.2025 13:05 Ответить
Хай би так все своє грьобане військо з"єднали в місцях постійної дислокації.
08.10.2025 13:07 Ответить
08.10.2025 13:07 Ответить
Застой, - хочєтся двіжухі... А ось і вона
08.10.2025 13:08 Ответить
08.10.2025 13:08 Ответить
а наши длбы их берут в ПЛЕН !!! представляете ,что с нашими они делают , как их там мучают ???!!!(((! это орки !!!! людство в небезпеці !!!((((
08.10.2025 13:08 Ответить
08.10.2025 13:08 Ответить
 
 