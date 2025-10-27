Оккупант бьет товарища сапогом по физиономии. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант избивает своего сослуживца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин наносит удары своему товарищу руками, а затем начинает изо всех сил бить ногами.

"Боевое слаживание "второй армии мира". Российская армия - армия бешеных животных, их приучают относиться как к животным друг к другу, чтобы потом они относились как к животным ко всем другим людям", - пишет в заметке автор публикации.

