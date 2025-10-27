РУС
Оккупант бьет товарища сапогом по физиономии. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант избивает своего сослуживца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин наносит удары своему товарищу руками, а затем начинает изо всех сил бить ногами.

"Боевое слаживание "второй армии мира". Российская армия - армия бешеных животных, их приучают относиться как к животным друг к другу, чтобы потом они относились как к животным ко всем другим людям", - пишет в заметке автор публикации.

бдсм по великоскріпному,відновлюють собі нервовопсихічний баланс...
27.10.2025 11:54 Ответить
У узкіх почався сезон спарювання
27.10.2025 11:55 Ответить
та там "тройнічок" вимальовується навіть - разом із тим, хто це фіксує!
27.10.2025 12:17 Ответить
"Солдат повинен більше бояться палиці капрала, ніж кулі неприятеля...". (приписується Фрідріху ІІ).
27.10.2025 12:01 Ответить
27.10.2025 12:02 Ответить
Бєй маскалєй , спасай расєю !!!
27.10.2025 12:03 Ответить
Це ілюстрація долі наших ухилянтів, коли вони опиняться в кацапській армії.
27.10.2025 12:09 Ответить
Дрюх, тафаріч і брат?? Реальні московіти у повсякденні!!
Чекаємо на волання зелупнів-борців з ТЦК!!??
27.10.2025 12:11 Ответить
..
27.10.2025 12:12 Ответить
Та то ранкова зарядка!
27.10.2025 12:13 Ответить
"сапог расейського солдата!" ))
27.10.2025 12:22 Ответить
Раболєпство.У них навіть особистого "Я" не має.Взяв би в зручний час і прикончив обідчика чи командира.Тільки барани ніколи не чинять спротиву,навіть під час заклання.
27.10.2025 12:22 Ответить
 
 