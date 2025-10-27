Оккупант бьет товарища сапогом по физиономии. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант избивает своего сослуживца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин наносит удары своему товарищу руками, а затем начинает изо всех сил бить ногами.
"Боевое слаживание "второй армии мира". Российская армия - армия бешеных животных, их приучают относиться как к животным друг к другу, чтобы потом они относились как к животным ко всем другим людям", - пишет в заметке автор публикации.
Топ комментарии
+3 Влад #584963
показать весь комментарий27.10.2025 11:54 Ответить Ссылка
+3 Kristobal Juan
показать весь комментарий27.10.2025 11:55 Ответить Ссылка
+3 Підлога Маккартні
показать весь комментарий27.10.2025 12:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекаємо на волання зелупнів-борців з ТЦК!!??