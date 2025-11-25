Российский солдат обыскивает раненого соратника и оставляет его умирать: кадры аэроразведки 63-й ОМБр. ВИДЕО
Аэроразведка 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины обнародовала кадры, на которых видно поведение российских военных после неудачного штурма на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксировано, как российский солдат приближается к своему тяжело раненому соратнику, который лежит в посадке, охваченный огнем. Вместо оказания помощи он начинает обыскивать его карманы, после чего быстро покидает место происшествия, бросая раненого на произвол судьбы.
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