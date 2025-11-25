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Новости Видео Порядки в российской армии
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Российский солдат обыскивает раненого соратника и оставляет его умирать: кадры аэроразведки 63-й ОМБр. ВИДЕО

Аэроразведка 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины обнародовала кадры, на которых видно поведение российских военных после неудачного штурма на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксировано, как российский солдат приближается к своему тяжело раненому соратнику, который лежит в посадке, охваченный огнем. Вместо оказания помощи он начинает обыскивать его карманы, после чего быстро покидает место происшествия, бросая раненого на произвол судьбы.

Смотрите: Офицер армии РФ инструктирует бойцов перед боем: "Твари вы #баные, будете отказываться - я застрелю каждого. И подам "безвести". Мне пох#й!". ВИДЕО

Смотрите также: Оккупант избивает соратника сапогом по лицу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22994) мародерство (461) 63 ОМБр (164)
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Топ комментарии
+8
Воровство, подлость, трусость, предательство, тупость это чисто рюсские скрепы так сказать, национальные, традиционные ценности.
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25.11.2025 12:33 Ответить
+7
скрєпно
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25.11.2025 12:08 Ответить
+5
"Сам выручай, а товарища погибай!" -- саме так маленький суворов їм заповідав
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25.11.2025 12:14 Ответить
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скрєпно
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25.11.2025 12:08 Ответить
"Сам выручай, а товарища погибай!" -- саме так маленький суворов їм заповідав
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25.11.2025 12:14 Ответить
Скоріше нагинай
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25.11.2025 13:21 Ответить
Забрав радійку - там більше немає нічого цінного....
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25.11.2025 12:15 Ответить
Воровство, подлость, трусость, предательство, тупость это чисто рюсские скрепы так сказать, национальные, традиционные ценности.
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25.11.2025 12:33 Ответить
Банківську карту шукав...
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25.11.2025 12:36 Ответить
скрєпу шукав
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25.11.2025 12:50 Ответить
Білу ладу і без налу він отримує, а так могут ще незнайомі пограбувати. Або він про живність думав, свині могут подаватися
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25.11.2025 13:20 Ответить
Відрізав палець щоб розблокувати телефон і карту
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25.11.2025 14:33 Ответить
Погрівся та залишив підкопчуватись. Як братан приготується повернеться пообідати
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25.11.2025 21:07 Ответить
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25.11.2025 22:30 Ответить
Взял самое ценное - карточку с пин-кодом.
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26.11.2025 09:08 Ответить
 
 