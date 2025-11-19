Пилоты ББС 63-й бригады взорвали российский роботизированный комплекс с боеприпасами. ВИДЕО
Пилоты беспилотных боевых систем 63-й бригады ВСУ уничтожили российский наземный роботизированный комплекс, который перевозил боеприпасы на передовую.
Точная работа украинских пилотов
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. Точный удар вызвал мощный взрыв.
Российская техника не спаслась даже под прикрытием
Оккупанты используют наземные роботизированные тележки для подвоза боекомплекта в опасные зоны, пытаясь обезопасить живую силу. Однако украинские пилоты обнаружили цель и уничтожили ее до того, как она смогла выполнить свою задачу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий19.11.2025 13:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Kristobal Juan
показать весь комментарий19.11.2025 14:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий19.11.2025 14:21 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль