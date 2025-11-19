Пилоты ББС 63-й бригады взорвали российский роботизированный комплекс с боеприпасами. ВИДЕО

Пилоты беспилотных боевых систем 63-й бригады ВСУ уничтожили российский наземный роботизированный комплекс, который перевозил боеприпасы на передовую.

Точная работа украинских пилотов

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. Точный удар вызвал мощный взрыв.

Российская техника не спаслась даже под прикрытием

Оккупанты используют наземные роботизированные тележки для подвоза боекомплекта в опасные зоны, пытаясь обезопасить живую силу. Однако украинские пилоты обнаружили цель и уничтожили ее до того, как она смогла выполнить свою задачу.

