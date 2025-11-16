12 081 10

Оккупанты не заметили дрон под носом: бойцы К-2 впервые ликвидировали группу россиян наземным дроном. ВИДЕО

Бойцы 54-й ОМБр К-2 осуществили первую в истории подразделения боевую ликвидацию российских оккупантов с помощью наземного робота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее такие платформы применялись только для эвакуационных и логистических задач, но теперь их использовали как ударное средство.

Как НРК незаметно подкрался к россиянам

Пилот комплекса с позывным "Миксер" рассказал подробности операции.

По его словам, наземный робот двигался по дороге мимо 120-мм мины, когда оператор заметил троих военных неподалеку. Он откатил машину назад и затаился, чтобы выяснить, кто именно перед ним. После подтверждения, что это россияне, "Миксер" решил продолжить движение, поскольку оккупанты не заметили технику.

"Вот эти трое парней вражеской национальности – вообще не видят меня... Думаю: хорошо, сейчас я потихоньку поеду за вами", – рассказал боец.

Когда один из россиян развернулся, оператор подумал, что его заметили, но оказалось, что тот просто что-то потерял. Дождавшись, пока группа зайдет под мост, "Миксер" направил туда дрон и активировал взрывчатку. Один оккупант погиб сразу, второй был ранен, а третий впал в шоковое состояние.

Завершили ликвидацию оккупантов FPV-операторы подразделения. Видео выложили в социальных сетях.

Ранее мы сообщали:

уничтожение (9932) 54 отдельная мехбригада (192) НРК наземный роботизированный комплекс (127)
+16
Гарне кіно, респект.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:23 Ответить
+9
"Міксер" - перемолов ворогів в труху,
позивний в нього КЛАСНИЙ!
показать весь комментарий
16.11.2025 19:32 Ответить
+8
Поки Українці, боронять державу від убивць ************, «нічого не ЗНАЮЧИЙ» зеленський, з шифиріми та міндічем і злочинною групою осіб з Уряду шмигаля-свириденко, грабують стратегічні галузі України, на догоду ******-деркачу-сівковичу-бєсєдє!!!
Та щей забезпечують їх безпечну втечу з млрд доларів в упаковці ФРС США, з України, щоб потім 1000 грн помусолити Українцям!!
Ось така херня малята!!
показать весь комментарий
16.11.2025 19:34 Ответить
Помітив,що надто чиста дорога,стовпи не тронуті і мабуть освітлення на стовпах.
показать весь комментарий
16.11.2025 20:34 Ответить
я думав узбеки тупуваті , але мабуть ми тільки зараз бачимо хто самий тупий був в ссср
показать весь комментарий
16.11.2025 20:42 Ответить
Nu ia davolna starii , tak chto prishlos v savkovoi armii pabivati , i vot mai ********** . Bili u nas i ruskie s padmaskovia , i s Kaukaza . Tak tam mnogie kaukazci prishli s gornih raionov , i bili tupovati , no v kance dvuh let mnogie abashli ruskih va vsiom . A ruskie kak prishi tupie , tak i na dembel pashli takimi , nikakova progresa ....
показать весь комментарий
16.11.2025 21:13 Ответить
точно такие же воспоминания и у меня. У нас был дизелист узбек, сначала казался дуб дубом бо он, бедняга, не понимал языка вообще. А потом где-то концу перового года он уже прекрасно говорил, и освоил специальность на много лучше дизелиста-кацапа его же призыва.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:28 Ответить
а де моралфаги ворожої мови?
показать весь комментарий
16.11.2025 21:37 Ответить
Не можу дивитися, коли це козломорде розповідає кацапською.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:00 Ответить
К2... Давня традиція)))
Вдачі й надалі!!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 00:19 Ответить
 
 