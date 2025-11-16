Оккупанты не заметили дрон под носом: бойцы К-2 впервые ликвидировали группу россиян наземным дроном. ВИДЕО
Бойцы 54-й ОМБр К-2 осуществили первую в истории подразделения боевую ликвидацию российских оккупантов с помощью наземного робота.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее такие платформы применялись только для эвакуационных и логистических задач, но теперь их использовали как ударное средство.
Как НРК незаметно подкрался к россиянам
Пилот комплекса с позывным "Миксер" рассказал подробности операции.
По его словам, наземный робот двигался по дороге мимо 120-мм мины, когда оператор заметил троих военных неподалеку. Он откатил машину назад и затаился, чтобы выяснить, кто именно перед ним. После подтверждения, что это россияне, "Миксер" решил продолжить движение, поскольку оккупанты не заметили технику.
"Вот эти трое парней вражеской национальности – вообще не видят меня... Думаю: хорошо, сейчас я потихоньку поеду за вами", – рассказал боец.
Когда один из россиян развернулся, оператор подумал, что его заметили, но оказалось, что тот просто что-то потерял. Дождавшись, пока группа зайдет под мост, "Миксер" направил туда дрон и активировал взрывчатку. Один оккупант погиб сразу, второй был ранен, а третий впал в шоковое состояние.
Завершили ликвидацию оккупантов FPV-операторы подразделения. Видео выложили в социальных сетях.
