Оккупанты не заметили дрон под носом: бойцы К-2 впервые ликвидировали группу россиян наземным дроном. ВИДЕО

Бойцы 54-й ОМБр К-2 осуществили первую в истории подразделения боевую ликвидацию российских оккупантов с помощью наземного робота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее такие платформы применялись только для эвакуационных и логистических задач, но теперь их использовали как ударное средство.

Как НРК незаметно подкрался к россиянам

Пилот комплекса с позывным "Миксер" рассказал подробности операции.

По его словам, наземный робот двигался по дороге мимо 120-мм мины, когда оператор заметил троих военных неподалеку. Он откатил машину назад и затаился, чтобы выяснить, кто именно перед ним. После подтверждения, что это россияне, "Миксер" решил продолжить движение, поскольку оккупанты не заметили технику.

"Вот эти трое парней вражеской национальности – вообще не видят меня... Думаю: хорошо, сейчас я потихоньку поеду за вами", – рассказал боец.

Когда один из россиян развернулся, оператор подумал, что его заметили, но оказалось, что тот просто что-то потерял. Дождавшись, пока группа зайдет под мост, "Миксер" направил туда дрон и активировал взрывчатку. Один оккупант погиб сразу, второй был ранен, а третий впал в шоковое состояние.

Завершили ликвидацию оккупантов FPV-операторы подразделения. Видео выложили в социальных сетях.

