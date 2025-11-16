Окупанти не помітили дрон під носом: бійці К-2 вперше ліквідували групу росіян наземним дроном. ВIДЕО
Бійці 54-ї ОМБр К-2 здійснили першу в історії підрозділу бойову ліквідацію російських окупантів за допомогою наземного робота.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, раніше такі платформи застосовувалися лише для евакуаційних і логістичних завдань, але тепер їх використали як ударний засіб.
Як НРК непомітно підкрався до росіян
Пілот комплексу з позивним "Міксер" розповів подробиці операції.
За його словами, наземний робот рухався дорогою повз 120-мм міну, коли оператор помітив трьох військових неподалік. Він відкотив машину назад і затаївся, щоб з’ясувати, хто саме перед ним. Після підтвердження, що це росіяни, "Міксер" вирішив продовжити рух, оскільки окупанти не помітили техніку.
"Ось ці троє хлопців ворожої національності – взагалі не бачать мене… Думаю: добре, зараз я потихеньку поїду за вами", – розповів боєць.
Коли один із росіян розвернувся, оператор подумав, що його помітили, але виявилося, що той просто щось загубив. Дочекавшись, поки група зайде під міст, "Міксер" скерував туди дрон і активував вибухівку. Один окупант загинув одразу, другий був поранений, а третій впав у шоковий стан.
Завершили ліквідацію окупантів FPV-оператори підрозділу. Відео виклали в соціальних мережах.
позивний в нього КЛАСНИЙ!
Вдачі й надалі!!!!