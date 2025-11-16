УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13525 відвідувачів онлайн
Новини Відео Наземні роботизовані комплекси НРК
12 081 10

Окупанти не помітили дрон під носом: бійці К-2 вперше ліквідували групу росіян наземним дроном. ВIДЕО

Бійці 54-ї ОМБр К-2 здійснили першу в історії підрозділу бойову ліквідацію російських окупантів за допомогою наземного робота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, раніше такі платформи застосовувалися лише для евакуаційних і логістичних завдань, але тепер їх використали як ударний засіб.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як НРК непомітно підкрався до росіян

Пілот комплексу з позивним "Міксер" розповів подробиці операції.

За його словами, наземний робот рухався дорогою повз 120-мм міну, коли оператор помітив трьох військових неподалік. Він відкотив машину назад і затаївся, щоб з’ясувати, хто саме перед ним. Після підтвердження, що це росіяни, "Міксер" вирішив продовжити рух, оскільки окупанти не помітили техніку.

"Ось ці троє хлопців ворожої національності – взагалі не бачать мене… Думаю: добре, зараз я потихеньку поїду за вами", – розповів боєць.

Коли один із росіян розвернувся, оператор подумав, що його помітили, але виявилося, що той просто щось загубив. Дочекавшись, поки група зайде під міст, "Міксер" скерував туди дрон і активував вибухівку. Один окупант загинув одразу, другий був поранений, а третій впав у шоковий стан.

Завершили ліквідацію окупантів FPV-оператори підрозділу. Відео виклали в соціальних мережах. 

Також читайте: Сирський: Доручив посилити використання роботизованих дронів для медичної евакуації поранених

Раніше ми повідомляли:

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трьох поранених бійців "Хартії" вдалося евакуювати протягом ночі операторам НРК на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (10243) 54 окрема бригада (188) НРК наземний роботизований комплекс (131)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Гарне кіно, респект.
показати весь коментар
16.11.2025 19:23 Відповісти
+9
"Міксер" - перемолов ворогів в труху,
позивний в нього КЛАСНИЙ!
показати весь коментар
16.11.2025 19:32 Відповісти
+8
Поки Українці, боронять державу від убивць ************, «нічого не ЗНАЮЧИЙ» зеленський, з шифиріми та міндічем і злочинною групою осіб з Уряду шмигаля-свириденко, грабують стратегічні галузі України, на догоду ******-деркачу-сівковичу-бєсєдє!!!
Та щей забезпечують їх безпечну втечу з млрд доларів в упаковці ФРС США, з України, щоб потім 1000 грн помусолити Українцям!!
Ось така херня малята!!
показати весь коментар
16.11.2025 19:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарне кіно, респект.
показати весь коментар
16.11.2025 19:23 Відповісти
"Міксер" - перемолов ворогів в труху,
позивний в нього КЛАСНИЙ!
показати весь коментар
16.11.2025 19:32 Відповісти
Поки Українці, боронять державу від убивць ************, «нічого не ЗНАЮЧИЙ» зеленський, з шифиріми та міндічем і злочинною групою осіб з Уряду шмигаля-свириденко, грабують стратегічні галузі України, на догоду ******-деркачу-сівковичу-бєсєдє!!!
Та щей забезпечують їх безпечну втечу з млрд доларів в упаковці ФРС США, з України, щоб потім 1000 грн помусолити Українцям!!
Ось така херня малята!!
показати весь коментар
16.11.2025 19:34 Відповісти
Помітив,що надто чиста дорога,стовпи не тронуті і мабуть освітлення на стовпах.
показати весь коментар
16.11.2025 20:34 Відповісти
я думав узбеки тупуваті , але мабуть ми тільки зараз бачимо хто самий тупий був в ссср
показати весь коментар
16.11.2025 20:42 Відповісти
Nu ia davolna starii , tak chto prishlos v savkovoi armii pabivati , i vot mai ********** . Bili u nas i ruskie s padmaskovia , i s Kaukaza . Tak tam mnogie kaukazci prishli s gornih raionov , i bili tupovati , no v kance dvuh let mnogie abashli ruskih va vsiom . A ruskie kak prishi tupie , tak i na dembel pashli takimi , nikakova progresa ....
показати весь коментар
16.11.2025 21:13 Відповісти
точно такие же воспоминания и у меня. У нас был дизелист узбек, сначала казался дуб дубом бо он, бедняга, не понимал языка вообще. А потом где-то концу перового года он уже прекрасно говорил, и освоил специальность на много лучше дизелиста-кацапа его же призыва.
показати весь коментар
16.11.2025 23:28 Відповісти
а де моралфаги ворожої мови?
показати весь коментар
16.11.2025 21:37 Відповісти
Не можу дивитися, коли це козломорде розповідає кацапською.
показати весь коментар
16.11.2025 22:00 Відповісти
К2... Давня традиція)))
Вдачі й надалі!!!!
показати весь коментар
17.11.2025 00:19 Відповісти
 
 