Вражеский МТЛБ превратился в столб огня и дыма после удара украинского дрона. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают демонстрировать мастерство в работе с FPV-дронами. На этот раз оператор беспилотника точным ударом уничтожил российский МТ-ЛБ, который подвозил боеприпасы на позиции врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания дрона в цель произошел мощный взрыв - боекомплект детонировал, а бронемашину разорвало на куски.

