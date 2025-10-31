Вражеский МТЛБ превратился в столб огня и дыма после удара украинского дрона. ВИДЕО
Украинские защитники продолжают демонстрировать мастерство в работе с FPV-дронами. На этот раз оператор беспилотника точным ударом уничтожил российский МТ-ЛБ, который подвозил боеприпасы на позиции врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания дрона в цель произошел мощный взрыв - боекомплект детонировал, а бронемашину разорвало на куски.
