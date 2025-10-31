РУС
Вражеский МТЛБ превратился в столб огня и дыма после удара украинского дрона. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают демонстрировать мастерство в работе с FPV-дронами. На этот раз оператор беспилотника точным ударом уничтожил российский МТ-ЛБ, который подвозил боеприпасы на позиции врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания дрона в цель произошел мощный взрыв - боекомплект детонировал, а бронемашину разорвало на куски.

Смотрите: Бойцы 3-й БОП "Свобода" сожгли оборудованную системой РЭБ российскую БМД-4 на Покровском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Минус два российских танка, РСЗО "Град" и полсотни оккупантов: боевая работа операторов БПЛА "Феникс". ВИДЕО

боеприпасы (2429) взрыв (6959) дроны (5278)
