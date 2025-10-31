Танк "Leopard" раздавил вражеский дрон-жук и поехал дальше. ВИДЕО

На Покровском направлении фронта украинские танкисты из 155-й механизированной бригады на немецком танке Leopard раздавили российский дрон-жук, который ждал на дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеского беспилотника засняла видеокамера, установленная на украинской бронемашине. На записи видно, что дрон взорвался под гусеницами танка, но не нанес ему повреждений.

