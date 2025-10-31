РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7610 посетителей онлайн
Новости Видео
3 333 11

Танк "Leopard" раздавил вражеский дрон-жук и поехал дальше. ВИДЕО

На Покровском направлении фронта украинские танкисты из 155-й механизированной бригады на немецком танке Leopard раздавили российский дрон-жук, который ждал на дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеского беспилотника засняла видеокамера, установленная на украинской бронемашине. На записи видно, что дрон взорвался под гусеницами танка, но не нанес ему повреждений.

Смотрите: Экипаж танка "Leopard" поджидает вражескую колонну и уничтожает три из пяти российских бронемашин. ВИДЕО

Смотрите также: Оккупант-велосипедист остался без головы после встречи с украинским дроном. ВИДЕО

Автор: 

танк (2326) Донецкая область (11138) дроны (5278) Покровск (858) Leopard (118) Покровский район (1156) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (54)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Так Зеленськьий ж і будував дороги для російських танків, це не знає лише лінивий
показать весь комментарий
31.10.2025 09:21 Ответить
+5
дорога какая классная! только танкам ездить!
показать весь комментарий
31.10.2025 09:16 Ответить
+5
Зелепні з Оманським ларьочником, готувалися до шашликів з 2019 року??
показать весь комментарий
31.10.2025 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дрон ждун звучит как коллорадский жук
показать весь комментарий
31.10.2025 09:15 Ответить
дорога какая классная! только танкам ездить!
показать весь комментарий
31.10.2025 09:16 Ответить
Так Зеленськьий ж і будував дороги для російських танків, це не знає лише лінивий
показать весь комментарий
31.10.2025 09:21 Ответить
Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги

18.02.22
показать весь комментарий
31.10.2025 10:16 Ответить
Зелепні з Оманським ларьочником, готувалися до шашликів з 2019 року??
показать весь комментарий
31.10.2025 09:32 Ответить
З "********** паличок на майданє" у 2014 р.
І з саун у маЦкві, де йому глину у ректумі місили!
показать весь комментарий
31.10.2025 10:02 Ответить
Оператор дрона зрозумів що всьо і віддався в руки долі
показать весь комментарий
31.10.2025 09:17 Ответить
Аби ще і *********, разом з його дронам, до пригожина відправити!?!
показать весь комментарий
31.10.2025 09:33 Ответить
Ще не вистачало, щоб не поїхав далі.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:20 Ответить
******! Это победа или как? С. Яковенко, теперь каждого автора упоминать буду, что бы за него его потомкам стыдно стало!
показать весь комментарий
31.10.2025 09:34 Ответить
дорога просто бомба
показать весь комментарий
31.10.2025 09:39 Ответить
 
 