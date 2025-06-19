Украинский экипаж немецкого танка "Leopard" прямым наведением уничтожает здание с российскими штурмовиками. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа украинского экипажа немецкого танка "Leopard".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины прямым наведением уничтожают здание, в котором оккупанты обустроили позицию.

"Украинский танк Leopard отрабатывает и уничтожает здание с российскими штурмовиками, после чего откатывается на свою позицию. Покровское направление фронта, боевая работа 1-го танкового батальона 5-й тяжелой механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

