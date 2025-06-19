РУС
Украинский экипаж немецкого танка "Leopard" прямым наведением уничтожает здание с российскими штурмовиками. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа украинского экипажа немецкого танка "Leopard".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины прямым наведением уничтожают здание, в котором оккупанты обустроили позицию.

"Украинский танк Leopard отрабатывает и уничтожает здание с российскими штурмовиками, после чего откатывается на свою позицию. Покровское направление фронта, боевая работа 1-го танкового батальона 5-й тяжелой механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

армия РФ (20657) танк (2313) уничтожение (7985) Leopard (118) бой (206)
Топ комментарии
+15
💪..5 танкова .!!! Мій близький родич зараз там !
19.06.2025 16:54 Ответить
+13
Жаба квакнула от би в штикову атаку ! Опудало з пачпортом академіка йди нах..й на ісландію до рістовича там уся шляхта і столбові дворяни тусят.
19.06.2025 17:03 Ответить
+10
Хорошо припечатали, на совесть. И ФПВишек рядом не видно.
19.06.2025 16:51 Ответить
Жаба квакнула от би в штикову атаку ! Опудало з пачпортом академіка йди нах..й на ісландію до рістовича там уся шляхта і столбові дворяни тусят.
19.06.2025 17:03 Ответить
Кацабидло, чому так твій пердар підгорів, жалко своїх рашаорків? Не бзди, баби ящо нарожают!
19.06.2025 17:26 Ответить
Хорошо припечатали, на совесть. И ФПВишек рядом не видно.
19.06.2025 16:51 Ответить
💪..5 танкова .!!! Мій близький родич зараз там !
19.06.2025 16:54 Ответить
На декілька кацапів стало менше! Подяка Господу та нашим солдатам!
19.06.2025 17:17 Ответить
після чого відкатується- напевно, відкочується, редактори!
19.06.2025 17:33 Ответить
гарно прожарює
19.06.2025 18:15 Ответить
19.06.2025 19:28 Ответить
Добрий барабанщик - митець.
19.06.2025 23:05 Ответить
 
 