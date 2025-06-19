11 439 11
Украинский экипаж немецкого танка "Leopard" прямым наведением уничтожает здание с российскими штурмовиками. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа украинского экипажа немецкого танка "Leopard".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины прямым наведением уничтожают здание, в котором оккупанты обустроили позицию.
"Украинский танк Leopard отрабатывает и уничтожает здание с российскими штурмовиками, после чего откатывается на свою позицию. Покровское направление фронта, боевая работа 1-го танкового батальона 5-й тяжелой механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.
+15 Maksim Perepelitca
+13 ОЛЕГ Тропак
+10 18c49ed2
ОЛЕГ Тропак
Амандрапапупа
18c49ed2
Maksim Perepelitca
Georg Lotar Georg Lotar #551191
Василь Васько #582549
Александр Бойко
Luiza
Danger Zone
