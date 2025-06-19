Український екіпаж німецького танка "Leopard" прямим наведенням знищує будівлю із російськими штурмовиками. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українського екіпажу німецького танка "Leopard".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни прямим наведенням знищують будівлю, у якій окупанти облаштували позицію.

"Український танк Leopard відпрацьовує та знищує будівлю з російськими штурмовиками, після чого відкатується на свою позицію. Покровський напрямок фронту, бойова робота 1-го танкового батальйону 5-ї важкої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

