Український екіпаж німецького танка "Leopard" прямим наведенням знищує будівлю із російськими штурмовиками. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українського екіпажу німецького танка "Leopard".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни прямим наведенням знищують будівлю, у якій окупанти облаштували позицію.
"Український танк Leopard відпрацьовує та знищує будівлю з російськими штурмовиками, після чого відкатується на свою позицію. Покровський напрямок фронту, бойова робота 1-го танкового батальйону 5-ї важкої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
Maksim Perepelitca
19.06.2025 16:54
ОЛЕГ Тропак
19.06.2025 17:03
18c49ed2
19.06.2025 16:51

ОЛЕГ Тропак
19.06.2025 17:03

Амандрапапупа
19.06.2025 17:26
18c49ed2
19.06.2025 16:51
Maksim Perepelitca
19.06.2025 16:54
Georg Lotar Georg Lotar #551191
19.06.2025 17:17
Василь Васько #582549
19.06.2025 17:33
Александр Бойко
19.06.2025 18:15
Luiza
19.06.2025 19:28
Danger Zone
19.06.2025 23:05
