Український екіпаж німецького танка "Leopard" прямим наведенням знищує будівлю із російськими штурмовиками. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українського екіпажу німецького танка "Leopard".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни прямим наведенням знищують будівлю, у якій окупанти облаштували позицію.

"Український танк Leopard відпрацьовує та знищує будівлю з російськими штурмовиками, після чого відкатується на свою позицію. Покровський напрямок фронту, бойова робота 1-го танкового батальйону 5-ї важкої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте: Німецькі танки Leopard 2 стали неефективними на фронті в Україні, - The Telegraph

армія рф (18810) танк (2126) знищення (8303) Leopard (142) бій (206)
+15
💪..5 танкова .!!! Мій близький родич зараз там !
показати весь коментар
19.06.2025 16:54
+13
Жаба квакнула от би в штикову атаку ! Опудало з пачпортом академіка йди нах..й на ісландію до рістовича там уся шляхта і столбові дворяни тусят.
показати весь коментар
19.06.2025 17:03
+10
Хорошо припечатали, на совесть. И ФПВишек рядом не видно.
показати весь коментар
19.06.2025 16:51
Кацабидло, чому так твій пердар підгорів, жалко своїх рашаорків? Не бзди, баби ящо нарожают!
показати весь коментар
19.06.2025 17:26
На декілька кацапів стало менше! Подяка Господу та нашим солдатам!
показати весь коментар
19.06.2025 17:17
після чого відкатується- напевно, відкочується, редактори!
показати весь коментар
19.06.2025 17:33
гарно прожарює
показати весь коментар
19.06.2025 18:15
показати весь коментар
19.06.2025 19:28
Добрий барабанщик - митець.
показати весь коментар
19.06.2025 23:05
 
 