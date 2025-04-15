Німецькі танки Leopard 2 стали неефективними на фронті в Україні, - The Telegraph

Танки Leopard 2, передані Німеччиною, зазнають невдач на полі бою в Україні. Українські війська постають перед труднощами під час експлуатації важкого озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph з посиланням на стенограму зустрічі аташе посольства Німеччини в Києві та солдатів бундесверу, яка опинилася в розпорядженні німецьких ЗМІ.

Так, у стенограмі зазначається, що, на думку українських військових, танк Leopard 2 має обмежене застосування.

Низка проблем пов’язана з тим, як змінюються самі методи ведення війни.

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Так, Leopard 2 уразливі до ударів безпілотників, як і всі танки, однак складна конструкція німецького танка ускладнює його ремонт на полі бою. Це означає, що пошкоджену техніку необхідно відправляти в спеціалізовані ремонтні бригади на заході України або навіть їхати в Польщу.

У багатьох випадках проблеми з танками Leopard 2 змушували українські батальйони використовувати їх здебільшого як артилерію, пише The Telegraph.

У стенограмі, яка опинилася в розпорядженні журналістів, також описані інші проблеми з системами, які постачає Німеччина.

Крім того, навіть справно функціонуюча техніка, як-от засоби протиповітряної оборони, страждає від нестачі боєприпасів.

Німеччина є другим за величиною постачальником військової техніки в Україну після США, додає The Telegraph.

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