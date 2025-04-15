Німецькі танки Leopard 2 стали неефективними на фронті в Україні, - The Telegraph
Танки Leopard 2, передані Німеччиною, зазнають невдач на полі бою в Україні. Українські війська постають перед труднощами під час експлуатації важкого озброєння.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph з посиланням на стенограму зустрічі аташе посольства Німеччини в Києві та солдатів бундесверу, яка опинилася в розпорядженні німецьких ЗМІ.
Так, у стенограмі зазначається, що, на думку українських військових, танк Leopard 2 має обмежене застосування.
Низка проблем пов’язана з тим, як змінюються самі методи ведення війни.
Так, Leopard 2 уразливі до ударів безпілотників, як і всі танки, однак складна конструкція німецького танка ускладнює його ремонт на полі бою. Це означає, що пошкоджену техніку необхідно відправляти в спеціалізовані ремонтні бригади на заході України або навіть їхати в Польщу.
У багатьох випадках проблеми з танками Leopard 2 змушували українські батальйони використовувати їх здебільшого як артилерію, пише The Telegraph.
У стенограмі, яка опинилася в розпорядженні журналістів, також описані інші проблеми з системами, які постачає Німеччина.
Крім того, навіть справно функціонуюча техніка, як-от засоби протиповітряної оборони, страждає від нестачі боєприпасів.
Німеччина є другим за величиною постачальником військової техніки в Україну після США, додає The Telegraph.
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Це гепарди, чи шо? Чи скайнекс? Бо для айріс-ті ніби мають бути.
Було б Лео 2 штук із 500- зер гут.
А в реаліях сотня- друга 72- єк це зер гутіше ніж 20 Леопардів..
проблєма в тому що від ланцета нема гарантованого захисту, тому втрачаємо цінну броню.
І в ВЕЛИКІЙ КІЛЬКОСТІ.
Також розвивається інший напрямок, зараз китайці розробили типу робота собаку, але до лап колеса змонтували, швидкість по пересічній місцевості досить висока, може нести пткр на собі або кулемет.