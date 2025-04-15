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Новини Танки Leopard на фронті
16 152 27

Німецькі танки Leopard 2 стали неефективними на фронті в Україні, - The Telegraph

Танки Leopard 2 зазнають невдачі на війні в Україні

Танки Leopard 2, передані Німеччиною, зазнають невдач на полі бою в Україні. Українські війська постають перед труднощами під час експлуатації важкого озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph з посиланням на стенограму зустрічі аташе посольства Німеччини в Києві та солдатів бундесверу, яка опинилася в розпорядженні німецьких ЗМІ.

Так, у стенограмі зазначається, що, на думку українських військових, танк Leopard 2 має обмежене застосування.

Низка проблем пов’язана з тим, як змінюються самі методи ведення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: боєприпаси до Leopard 1, ракети для IRIS-T, БпЛА. ПЕРЕЛІК

Так, Leopard 2 уразливі до ударів безпілотників, як і всі танки, однак складна конструкція німецького танка ускладнює його ремонт на полі бою. Це означає, що пошкоджену техніку необхідно відправляти в спеціалізовані ремонтні бригади на заході України або навіть їхати в Польщу.

У багатьох випадках проблеми з танками Leopard 2 змушували українські батальйони використовувати їх здебільшого як артилерію, пише The Telegraph.

У стенограмі, яка опинилася в розпорядженні журналістів, також описані інші проблеми з системами, які постачає Німеччина.

Крім того, навіть справно функціонуюча техніка, як-от засоби протиповітряної оборони, страждає від нестачі боєприпасів.

Німеччина є другим за величиною постачальником військової техніки в Україну після США, додає  The Telegraph.

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Автор: 

Німеччина (7350) танк (2066) Leopard (139) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+10
Блін, та вже ж була тут новина, що посол України в Німеччині вже спростував цю фігню. Так, є напрямки, в які можна вдосконалюватися і Україна з Німеччиною веде про це діалог. Зараз нема жодного танку в жодної країни в світі, який був би захищений від дронів. Це новий засіб, на який ще нема відповіді ні в кого. Але ж це всього лише одвічне протистояння меча і щита.
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15.04.2025 17:30
+4
Кажуть, старенький Леопард-1 для цієї війни є неочікувано набагато придатнішим.
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15.04.2025 17:27
+4
Все що просте і массове, то і " придатніше".
Було б Лео 2 штук із 500- зер гут.
А в реаліях сотня- друга 72- єк це зер гутіше ніж 20 Леопардів..
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15.04.2025 17:33
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Крім того, навіть справно функціонуюча техніка, як-от засоби протиповітряної оборони, страждає від нестачі ***********.

Це гепарди, чи шо? Чи скайнекс? Бо для айріс-ті ніби мають бути.
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15.04.2025 17:26 Відповісти
Кажуть, старенький Леопард-1 для цієї війни є неочікувано набагато придатнішим.
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15.04.2025 17:27 Відповісти
Все що просте і массове, то і " придатніше".
Було б Лео 2 штук із 500- зер гут.
А в реаліях сотня- друга 72- єк це зер гутіше ніж 20 Леопардів..
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15.04.2025 17:33 Відповісти
Примітивне мислення зразу видно, що в озброєнні і війні ви повний нуль, чим техніка досконаліша і краща тим вона ефективніша, совкова техніка у всіх війнах програла техніці НАТО
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15.04.2025 18:20 Відповісти
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15.04.2025 20:11 Відповісти
Я вас розумію, але хто Другу світову виграв? Леопарди, чи смертники Т-34?
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16.04.2025 10:48 Відповісти
зверху у Лео 2 точно така сама тонка шкаратупа як у Лео 1 - тому для умовного Ланцета між ними взагалі нема різниці
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15.04.2025 17:38 Відповісти
Ні. Про Лео-1 говорять теж саме, але у нього ще й броня пагана.
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15.04.2025 21:12 Відповісти
Блін, та вже ж була тут новина, що посол України в Німеччині вже спростував цю фігню. Так, є напрямки, в які можна вдосконалюватися і Україна з Німеччиною веде про це діалог. Зараз нема жодного танку в жодної країни в світі, який був би захищений від дронів. Це новий засіб, на який ще нема відповіді ні в кого. Але ж це всього лише одвічне протистояння меча і щита.
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15.04.2025 17:30 Відповісти
Справа в складності ремонту. Кумтеляпасе?
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15.04.2025 17:39 Відповісти
Ви хочете сказати, що Абрамси чи хранцузські колісні танки простіше ремонтувати?
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15.04.2025 17:42 Відповісти
Я не хочу. Так у статті написано. Абрамси *нєудєл*.
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16.04.2025 17:34 Відповісти
Та то журналісти. Ті ще експерти.
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16.04.2025 19:10 Відповісти
Готується підгрунтя під те щоб замість танків і важкої зброї - давати більше легкого озброєння, яке не так шкода віддавати.
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15.04.2025 17:44 Відповісти
для засідки на бронеколони годиться якщо захистити його від ланцета.
проблєма в тому що від ланцета нема гарантованого захисту, тому втрачаємо цінну броню.
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15.04.2025 17:53 Відповісти
Потрібна ШИЛКА на ******** елементарній базі та з ********* радаром і комп'ютером.
І в ВЕЛИКІЙ КІЛЬКОСТІ.
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15.04.2025 18:18 Відповісти
Шведи розробили автоматичну турель з АІ наведенням, монтується на любу базу. Треба їхати домовлятись.
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15.04.2025 23:13 Відповісти
Всі танки використовують для стрільби з закритих позицій, як артилерію.
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15.04.2025 18:25 Відповісти
это было заранее известно, в манёвренной войне это не подходит, потому немцы и давали неохотно, но вава орал дай-дай
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15.04.2025 18:51 Відповісти
"Німецька зброя, передана Україні, дуже добре себе зарекомендувала на фронті, - посол Макеєв" 🤣
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15.04.2025 18:58 Відповісти
ага, посол должен был резать правду-матку по критике!
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15.04.2025 20:14 Відповісти
А какие то танки в этой войне стали эффективными? Т72 наверное?
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15.04.2025 20:49 Відповісти
Раньше говорили, что в 4й мировой войне воевать будут камнями и палками, а лучшая палка єто калашмат. С одной стороні Хаймарсьі и Петриотьі єто опровергают, а вот Леопардьі єто подтверждают. Истина, естественно, где то рядом...
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15.04.2025 21:39 Відповісти
Засоби ********* ураження зробили танки дорогими трунами. Танки віджили своє. Пора масово робити дрібних роботів
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15.04.2025 21:45 Відповісти
а яка бойня була в 2022р щоб їх отримати....
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15.04.2025 22:09 Відповісти
Дрони вдосконалюються, танки віджили своє, уже є розробки дронів з птур на борту і тут не захистить танк ні реб ні автоматична турель, тому що можна аткакувати з засідки, лиш димова завіса може дещо зменшити можливість ураження.

Також розвивається інший напрямок, зараз китайці розробили типу робота собаку, але до лап колеса змонтували, швидкість по пересічній місцевості досить висока, може нести пткр на собі або кулемет.
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15.04.2025 23:22 Відповісти
 
 