Оккупант-велосипедист остался без головы после встречи с украинским дроном. ВИДЕО 18+
Бойцы 414-й бригады Сил беспилотных систем (СБС) показали кадры уничтожения российских оккупантов дронами.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.
Издеваются вражеские пехотинцы на велосипедах и багги, а также дроны-ждуны.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Desar
показать весь комментарий30.10.2025 23:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Urs
показать весь комментарий30.10.2025 23:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий30.10.2025 23:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ДенКо
показать весь комментарий30.10.2025 23:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль