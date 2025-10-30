РУС
Оккупант-велосипедист остался без головы после встречи с украинским дроном. ВИДЕО 18+

Бойцы 414-й бригады Сил беспилотных систем (СБС) показали кадры уничтожения российских оккупантов дронами.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

Издеваются вражеские пехотинцы на велосипедах и багги, а также дроны-ждуны.

Смотрите также: "Без штанов и с оторванными ногами": дрон 414-й бригады разорвал захватчика. ВИДЕО 18+

дроны (5278) 414 Птахи Мадяра (86)
Главное что лисапед не пострадал
30.10.2025 23:29 Ответить
як тобі таке, Майн Рід?
30.10.2025 23:32 Ответить
Норм - тепер коня йому
30.10.2025 23:38 Ответить
Всаднік без голови
30.10.2025 23:40 Ответить
 
 