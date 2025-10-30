Окупант-велосипедист залишився без голови після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО
Бійці 414-ї бригади Сил безпілотних систем (СБС) показали кадри знищення російських окупантів дронами
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.
Знущуються ворожі піхотинці на велосипедах та баггі, а також дрони-ждуни.
