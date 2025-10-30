УКР
Окупант-велосипедист залишився без голови після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО

Бійці 414-ї бригади Сил безпілотних систем (СБС) показали кадри знищення російських окупантів дронами

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Знущуються ворожі піхотинці на велосипедах та баггі, а також дрони-ждуни.

Також дивіться: "Без штанів та з відірваними ногами": дрон 414-ї бригади розірвав загарбника. ВIДЕО 18+

дрони (6239) 414 Птахи Мадяра (87)
Главное что лисапед не пострадал
30.10.2025 23:29 Відповісти
як тобі таке, Майн Рід?
30.10.2025 23:32 Відповісти
Норм - тепер коня йому
30.10.2025 23:38 Відповісти
Всаднік без голови
30.10.2025 23:40 Відповісти
До пригожина, ********** і так дійде!!
31.10.2025 00:14 Відповісти
Он же был в положении,ВСУ безжалостные....
31.10.2025 00:57 Відповісти
 
 