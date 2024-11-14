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Экипаж танка Leopard подстерегает вражескую колонну и уничтожает три из пяти российских бронемашин. ВИДЕО

Экипаж танка Leopard из 33-й ОМБр атаковал колонну российской бронетехники на Кураховском направлении и уничтожил три вражеские бронемашины из пяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских танкистов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Один - на целую колонну. Совместно с артиллерией бригадный экипаж танка "Леопард" остановил бронированную колонну россиян. Десант поспешно выгрузился в лесополосу, не достигнув приоритетных целей. Недобитков добили сбросы от операторов БПЛА. От эффективной работы у врагов просто сносит головы", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Также смотрите: Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4 чистит перелесок от оккупантов. ВИДЕО

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танк (2256) Донецкая область (9648) Leopard (115) бой (164)


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Топ комментарии
+31
результат вражаючий!
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14.11.2024 09:41
+21
Оце козаки дають цапоноїдам жару.
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14.11.2024 09:50
+15
Коментар Сергія Ауслендера:

Такие кадры встретишь не часто - украинский танк ("Леопард") останавливает продвижение российской бронеколонны. Чем-то напомнило битву на Голанских высотах Войны Судного дня, когда одиночные экипажи израильских танков вот так, почти в упор расстреливали колонны сирийской брони, пытаясь остановить ее продвижение.

На 6-й секунде видно сквозное пробитие - подкалиберный снаряд прошивает бронемашину (из-за мангала и всяких навесов непонятен тип) и улетает дальше, причем пробитие происходит вдоль продольной оси, не от борта до борта, а от носа до кормы. Последний такой случай, из тех, что я помню, 91 год, первая Война в заливе, американский "Абрамс" одним выстрелом подбил два иракских танка, который шли гуськом, один за другим.

Это история о том, что в руках хорошего экипажа танк по-прежнему - весьма грозное оружие и о том, что если бы Запад не ссал, а давал украинцам технику и вооружение в нормальных количествах, все было бы совсем по-другому.
https://t.me/voinasordoy/3488
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14.11.2024 12:14
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результат вражаючий!
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14.11.2024 09:41 Ответить
Даже їсти не піду, а буду передивлятися кілька разів. Яке задоволення!
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14.11.2024 11:14 Ответить
вот тут норм в обороне,а не на токмак по минным полям теми же колонами...
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14.11.2024 09:44 Ответить
Оце козаки дають цапоноїдам жару.
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14.11.2024 09:50 Ответить
Але все ж,скільки того брухту нечисть наклепала!!!І пруть,і пруть,і воно їде!
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14.11.2024 09:55 Ответить
Зараз кацапи будуть показувати що то їхній прарив абрамси размотав. Хлопцям респект
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14.11.2024 09:59 Ответить
то фигня,наверное не видел захваченный кацапами макет леопарда который за настоящий выдают....это трындец,там такое палево
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14.11.2024 10:06 Ответить
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14.11.2024 10:12 Ответить
Этот макет стоял недалеко от карловки,буквально метров 300 . Мы мимо него на позиции ездили. Один раз в него фпв ударил и больше его не трогали. А теперь кацапне есть чем гордиться.
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14.11.2024 10:17 Ответить
Як діди😆
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14.11.2024 10:34 Ответить
знову кацап без голови
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14.11.2024 09:59 Ответить
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14.11.2024 10:03 Ответить
Є таке лайно, як директор Мосфільму Шахназаров, це запеклий сталініст, та й взагалі ще той 3,14-дар, вчора він передав для фронту з реквізитів кіностудії танки 1950-х рр., за що був вшанований Х-уйлом особистим прийомом у Кремлі.
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14.11.2024 10:04 Ответить
"Мосфільм" відправив на війну з Україною більше 30 танків та десятки іншої техніки
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14.11.2024 10:10 Ответить
у хворих своя атмосфера навіщо воно вам таке дивитись
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14.11.2024 10:19 Ответить
Я таке ніколи б не став дивився, цю інформацію ретранслюють на ю-тубі деякі джерела, такі як нібито опозиційний до Х-уйла "Дождь-тв", або блогери, що нібито є симпатиками України, та й то я перескакую їх відеоряди, те лайно, яке вони ніби критикують і розвінчують, п'яте через десяте, бо дивитися все не можу, виникає незвичайне бажання звернути шию черговому "герою" москальського агітпропу.
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14.11.2024 11:29 Ответить
Як каже Мадяр, в останньому відео...--за ці роки війни,якщо б зібрати те залізяччя в терикон,його б було видно з космосу.
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14.11.2024 10:19 Ответить
Дуже гарно. Молодці танкісти-герої!!!
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14.11.2024 10:26 Ответить
Оце маскування- це бо не дуло , не помітив би.
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14.11.2024 10:28 Ответить
Орки п..ц проїб в аерозвідці, щеб варто було на дуло також щось навісити, але можливо вони вже зняли коли колона була ближче.
В мене в дворі жінки все літо у вільний час плели сітки, хороша справа, всі можуть долучитись у вільний час, тільки треба це для провірених хлопців робити, деякі волонтери були випадки що потім їх продавали.
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14.11.2024 11:08 Ответить
як у тирі!
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14.11.2024 10:39 Ответить
Це техніка майбутнього, це німецькі танки, які навіть якщо і зазанють враження, то екіпаж буде живий і здоровий, чого не скажуш про кацапські "непереможні".
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14.11.2024 10:49 Ответить
Тому що совок не рахувався з людьми та металом і для збільшення швидкості стрільби зробив механізм заряджання під ногами або навкого башні, тому її так відриває. Ця проблема у всіх совкових танків починаючи з т65
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14.11.2024 11:01 Ответить
ну це різні світи, для країн заходу військовий це дорога бойова одинця, для совків арабів та азіатів це розходний одноразовий матеріал.
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14.11.2024 12:47 Ответить
"Пацаны-асвабадители едут домой в Россию" :

https://x.com/kuban_republic/status/1857102847533302117/photo/2
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15.11.2024 06:28 Ответить
Це мені здалося, що одним снарядом дві машини пробило?
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14.11.2024 11:23 Ответить
може бути, адже підкаліберний снаряд із збідненого урану чи як у даному випадку вольфраму прошиває беху на виліт, та і танк також
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14.11.2024 11:37 Ответить
Цікавий оборонний маневр в кацапів: розвернутися сракою до ворога
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14.11.2024 11:29 Ответить
Не втомлюся повторювати: СЛАВА ЗСУ!
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14.11.2024 11:45 Ответить
Коментар Сергія Ауслендера:

Такие кадры встретишь не часто - украинский танк ("Леопард") останавливает продвижение российской бронеколонны. Чем-то напомнило битву на Голанских высотах Войны Судного дня, когда одиночные экипажи израильских танков вот так, почти в упор расстреливали колонны сирийской брони, пытаясь остановить ее продвижение.

На 6-й секунде видно сквозное пробитие - подкалиберный снаряд прошивает бронемашину (из-за мангала и всяких навесов непонятен тип) и улетает дальше, причем пробитие происходит вдоль продольной оси, не от борта до борта, а от носа до кормы. Последний такой случай, из тех, что я помню, 91 год, первая Война в заливе, американский "Абрамс" одним выстрелом подбил два иракских танка, который шли гуськом, один за другим.

Это история о том, что в руках хорошего экипажа танк по-прежнему - весьма грозное оружие и о том, что если бы Запад не ссал, а давал украинцам технику и вооружение в нормальных количествах, все было бы совсем по-другому.
https://t.me/voinasordoy/3488
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14.11.2024 12:14 Ответить
Если бы ВСУ получили таких Леопардов-2А течение 2022 года в количестве 300-350 единиц, то орки по сей день так и топтались бы под Авдеевкой...
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15.11.2024 06:23 Ответить
+100500.
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15.11.2024 10:31 Ответить
Немцы знают толк в танковых орудяих! Подтверждение тому - легендарная "acht - acht" 👌
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14.11.2024 12:23 Ответить
та й в кулеметах ...Maschinengewehr 42
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14.11.2024 20:13 Ответить
Хорошо бы радиоперехват переговоров этих рашобогатырей послушать. Капитан крейсера мацква может перейти на нижнюю ступеньку пьдестала паникеров.
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14.11.2024 12:24 Ответить
Супер 🥰
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14.11.2024 12:50 Ответить
Недобитків добили скиди від операторів БПЛА.

Ех ... Для цього мала б бути арта, зокрема міномети.
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14.11.2024 13:34 Ответить
блохєр люса арєстовіч радник віслюка оманського зараз в топ 4 блогерів України по переглядам... сєпарня висунула голову чи що??
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14.11.2024 14:41 Ответить
за "таке" екіпажу Героїв України вручати потрібно...
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14.11.2024 20:45 Ответить
як там у пині... как только виходіт на позіцію - так всьо
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22.11.2024 21:29 Ответить
 
 