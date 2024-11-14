Экипаж танка Leopard подстерегает вражескую колонну и уничтожает три из пяти российских бронемашин. ВИДЕО
Экипаж танка Leopard из 33-й ОМБр атаковал колонну российской бронетехники на Кураховском направлении и уничтожил три вражеские бронемашины из пяти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских танкистов опубликована на странице подразделения в соцсетях.
"Один - на целую колонну. Совместно с артиллерией бригадный экипаж танка "Леопард" остановил бронированную колонну россиян. Десант поспешно выгрузился в лесополосу, не достигнув приоритетных целей. Недобитков добили сбросы от операторов БПЛА. От эффективной работы у врагов просто сносит головы", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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+31 Lekaren U Hada
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показать весь комментарий14.11.2024 12:14
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В мене в дворі жінки все літо у вільний час плели сітки, хороша справа, всі можуть долучитись у вільний час, тільки треба це для провірених хлопців робити, деякі волонтери були випадки що потім їх продавали.
https://x.com/kuban_republic/status/1857102847533302117/photo/2
Такие кадры встретишь не часто - украинский танк ("Леопард") останавливает продвижение российской бронеколонны. Чем-то напомнило битву на Голанских высотах Войны Судного дня, когда одиночные экипажи израильских танков вот так, почти в упор расстреливали колонны сирийской брони, пытаясь остановить ее продвижение.
На 6-й секунде видно сквозное пробитие - подкалиберный снаряд прошивает бронемашину (из-за мангала и всяких навесов непонятен тип) и улетает дальше, причем пробитие происходит вдоль продольной оси, не от борта до борта, а от носа до кормы. Последний такой случай, из тех, что я помню, 91 год, первая Война в заливе, американский "Абрамс" одним выстрелом подбил два иракских танка, который шли гуськом, один за другим.
Это история о том, что в руках хорошего экипажа танк по-прежнему - весьма грозное оружие и о том, что если бы Запад не ссал, а давал украинцам технику и вооружение в нормальных количествах, все было бы совсем по-другому.
https://t.me/voinasordoy/3488
Ех ... Для цього мала б бути арта, зокрема міномети.