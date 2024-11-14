Экипаж танка Leopard подстерегает вражескую колонну и уничтожает три из пяти российских бронемашин. ВИДЕО

Экипаж танка Leopard из 33-й ОМБр атаковал колонну российской бронетехники на Кураховском направлении и уничтожил три вражеские бронемашины из пяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских танкистов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Один - на целую колонну. Совместно с артиллерией бригадный экипаж танка "Леопард" остановил бронированную колонну россиян. Десант поспешно выгрузился в лесополосу, не достигнув приоритетных целей. Недобитков добили сбросы от операторов БПЛА. От эффективной работы у врагов просто сносит головы", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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