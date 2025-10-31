УКР
Танк Leopard розчавив ворожого дрона-ждуна і поїхав далі. ВIДЕО

На Покровському напрямку фронту українські танкісти із 155-ї механізованої бригади на німецькому танку Leopard розчавили російський дрон-ждун, який очікував на дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожого безпілотника зафільмувала відеокамера, установлена на українській бронемашині. На записі видно, що дрон вибухнув під гусеницями танка, але не завдав йому шкоди.

Дивіться: Екіпаж танку "Leopard" чатує на ворожу колону і нищить три із п’яти російських бронемашин. ВIДЕО

Також дивіться: Окупант-велосипедист залишився без голови після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО

танк (2141) Донецька область (9970) дрони (6239) Покровськ (893) Leopard (143) Покровський район (1172) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (55)
Так Зеленськьий ж і будував дороги для російських танків, це не знає лише лінивий
31.10.2025 09:21 Відповісти
дорога какая классная! только танкам ездить!
31.10.2025 09:16 Відповісти
Зелепні з Оманським ларьочником, готувалися до шашликів з 2019 року??
31.10.2025 09:32 Відповісти
дрон ждун звучит как коллорадский жук
31.10.2025 09:15 Відповісти
дорога какая классная! только танкам ездить!
31.10.2025 09:16 Відповісти
Так Зеленськьий ж і будував дороги для російських танків, це не знає лише лінивий
31.10.2025 09:21 Відповісти
Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги

18.02.22
31.10.2025 10:16 Відповісти
Зелепні з Оманським ларьочником, готувалися до шашликів з 2019 року??
31.10.2025 09:32 Відповісти
З "********** паличок на майданє" у 2014 р.
І з саун у маЦкві, де йому глину у ректумі місили!
31.10.2025 10:02 Відповісти
Оператор дрона зрозумів що всьо і віддався в руки долі
31.10.2025 09:17 Відповісти
Аби ще і *********, разом з його дронам, до пригожина відправити!?!
31.10.2025 09:33 Відповісти
Ще не вистачало, щоб не поїхав далі.
31.10.2025 09:20 Відповісти
******! Это победа или как? С. Яковенко, теперь каждого автора упоминать буду, что бы за него его потомкам стыдно стало!
31.10.2025 09:34 Відповісти
Ваша думка дуже важлива для нас...
31.10.2025 10:29 Відповісти
дорога просто бомба
31.10.2025 09:39 Відповісти
 
 