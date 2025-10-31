Танк Leopard розчавив ворожого дрона-ждуна і поїхав далі. ВIДЕО

На Покровському напрямку фронту українські танкісти із 155-ї механізованої бригади на німецькому танку Leopard розчавили російський дрон-ждун, який очікував на дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожого безпілотника зафільмувала відеокамера, установлена на українській бронемашині. На записі видно, що дрон вибухнув під гусеницями танка, але не завдав йому шкоди.

Дивіться: Екіпаж танку "Leopard" чатує на ворожу колону і нищить три із п’яти російських бронемашин. ВIДЕО

Також дивіться: Окупант-велосипедист залишився без голови після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО