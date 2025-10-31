Танк Leopard розчавив ворожого дрона-ждуна і поїхав далі. ВIДЕО
На Покровському напрямку фронту українські танкісти із 155-ї механізованої бригади на німецькому танку Leopard розчавили російський дрон-ждун, який очікував на дорозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожого безпілотника зафільмувала відеокамера, установлена на українській бронемашині. На записі видно, що дрон вибухнув під гусеницями танка, але не завдав йому шкоди.
Топ коментарі
+15 Підлога Маккартні
показати весь коментар31.10.2025 09:21 Відповісти Посилання
+6 Игорь Фазлиахметов
показати весь коментар31.10.2025 09:16 Відповісти Посилання
+6 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар31.10.2025 09:32 Відповісти Посилання
18.02.22
І з саун у маЦкві, де йому глину у ректумі місили!