Ворожий МТЛБ перетворився на стовп вогню та диму після удару українського дрона. ВIДЕО
Українські захисники продовжують демонструвати майстерність у роботі з FPV-дронами. Цього разу оператор безпілотника точним ударом знищив російський МТ-ЛБ, який підвозив боєприпаси на позиції ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання дрона в ціль стався потужний вибух - боєкомплект здетонував, а бронемашину розірвало на шматки.
