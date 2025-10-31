УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9936 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 369 2

Ворожий МТЛБ перетворився на стовп вогню та диму після удару українського дрона. ВIДЕО

Українські захисники продовжують демонструвати майстерність у роботі з FPV-дронами. Цього разу оператор безпілотника точним ударом знищив російський МТ-ЛБ, який підвозив боєприпаси на позиції ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання дрона в ціль стався потужний вибух - боєкомплект здетонував, а бронемашину розірвало на шматки.

Дивіться: Бійці 3-ї БОП "Свобода" спалили обладнану системою РЕБ російську БМД-4 на Покровському напрямку. ВIДЕО

Також дивіться: Мінус два російські танки, РСЗВ "Град" та півсотні окупантів: бойова робота операторів БпЛА "Фенікс". ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2371) вибух (4676) дрони (6239)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мотолига трішки засумувала.
показати весь коментар
31.10.2025 10:37 Відповісти
Думаю це була вибухова пастка для тих хто спробував затрофеїти
показати весь коментар
31.10.2025 10:51 Відповісти
 
 