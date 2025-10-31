Ворожий МТЛБ перетворився на стовп вогню та диму після удару українського дрона. ВIДЕО

Українські захисники продовжують демонструвати майстерність у роботі з FPV-дронами. Цього разу оператор безпілотника точним ударом знищив російський МТ-ЛБ, який підвозив боєприпаси на позиції ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання дрона в ціль стався потужний вибух - боєкомплект здетонував, а бронемашину розірвало на шматки.

