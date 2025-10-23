Трьох російських десантників ліквідовано у Ставрополі, - ГУР. ВIДЕО

22 жовтня 2025 року внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки сил Руху визволення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ.

Що відомо про вибух у Ставрополі

Подробиці в ГУР не повідомили, але зазначили, що "гучна подія" сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі Ставрополя на вулиці Сєрова.

Зазначається, що офіцери та солдати цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року. Вони також "відзначилися" численними воєнними злочинами під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали в розвідці.

Що передувало

22 жовтня росЗМІ повідомляли, що увечері 22 жовтня у російському Ставрополі пролунав вибух на автобусній зупинці поблизу із розташуванням 247-го гвардійського десантно-штурмового полку.

