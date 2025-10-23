УКР
Трьох російських десантників ліквідовано у Ставрополі, - ГУР. ВIДЕО

22 жовтня 2025 року внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки сил Руху визволення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ.

Про це повідомляє українська розвідка у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про вибух у Ставрополі 

Подробиці в ГУР не повідомили, але зазначили, що "гучна подія" сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі Ставрополя на вулиці Сєрова.

Зазначається, що офіцери та солдати цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року. Вони також "відзначилися" численними воєнними злочинами під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали в розвідці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники ліквідували 50 росіян, знищили пункт управління БпЛА, автівки, вантажівки, мотоцикли та гармату. ВIДЕО

Що передувало

22 жовтня росЗМІ повідомляли, що увечері 22 жовтня у російському Ставрополі пролунав вибух на автобусній зупинці поблизу із розташуванням 247-го гвардійського десантно-штурмового полку.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Топ коментарі
+14
У кацапiв теперечки головняк - мiнiмум на столiття. А ШО ДЕЛАТЬ. Богу - Богове, цапорылому -скотомогыльнык.
23.10.2025 16:16 Відповісти
+11
23.10.2025 16:21 Відповісти
+8
і це тільки починається...
23.10.2025 16:17 Відповісти
Вiрно буде продовжуеться, лишень в геометричнiй прогресii.
23.10.2025 16:21 Відповісти
23.10.2025 16:21 Відповісти
Або так
23.10.2025 16:23 Відповісти
Якби можна , цьому"скунсику" 100500 ЛАЙКIВ.
23.10.2025 16:24 Відповісти
M-16
23.10.2025 17:25 Відповісти
Мене друге дивуе... Де ж подiвся той Великий Туран, щоби гуртом поработителю м`язи скрутити? Та й гордого Кавказу це стосуеться.
23.10.2025 16:28 Відповісти
Кавказ ще скаже своє слово.
23.10.2025 16:31 Відповісти
Жартуєте?
23.10.2025 17:23 Відповісти
Все вірно. Україна повинна стати "ізраїлем", і знищувати всіх терористів хто мав відношення до війни без права на строки давності. Інакше Україна сама зникне
23.10.2025 16:30 Відповісти
I так - до десятого колiна. 800 рокiв ми з кацапами церемонились. ДОСИТЬ !!!
23.10.2025 16:36 Відповісти
Но самое главное, что мы то на самом деле ничего ещё и не начинали....это так ,лёгкая разминка..
23.10.2025 16:45 Відповісти
 
 