Вибух пролунав поблизу військової частини у російському Ставрополі: є загиблі. ФОТО

Увечері 22 жовтня у російському Ставрополі пролунав вибух на автобусній зупинці поблизу із розташуванням 247-го гвардійського десантно-штурмового полку.

Про це пише видання ASTRA з посиланням на прокремлівське видання Mash, передає Цензор.НЕТ.

Деталі вибуху

За даними місцевих каналів, вибухівку нібито було закладено у дитячий візок. Постраждала жінка, яка зазнала осколкових поранень, згодом померла.

Затримання підозрюваного

Mash пише, що підозрюваний у вибуху затриманий. Зараз чоловіка відвели на територію військової частини для допиту.

Росіяни традиційно звинувачують Україну та стверджують, що затриманий діяв "під впливом українських спецслужб".

На цей момент місце події оточене.

