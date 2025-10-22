3 653 7
Вибух пролунав поблизу військової частини у російському Ставрополі: є загиблі. ФОТО
Увечері 22 жовтня у російському Ставрополі пролунав вибух на автобусній зупинці поблизу із розташуванням 247-го гвардійського десантно-штурмового полку.
Про це пише видання ASTRA з посиланням на прокремлівське видання Mash, передає Цензор.НЕТ.
Деталі вибуху
За даними місцевих каналів, вибухівку нібито було закладено у дитячий візок. Постраждала жінка, яка зазнала осколкових поранень, згодом померла.
Затримання підозрюваного
Mash пише, що підозрюваний у вибуху затриманий. Зараз чоловіка відвели на територію військової частини для допиту.
Росіяни традиційно звинувачують Україну та стверджують, що затриманий діяв "під впливом українських спецслужб".
На цей момент місце події оточене.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як і будинки підривали у ***********, на Каширському шосе, у 1990-х, одні фсбешники!!