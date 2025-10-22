УКР
Вибух пролунав поблизу військової частини у російському Ставрополі: є загиблі. ФОТО

Увечері 22 жовтня у російському Ставрополі пролунав вибух на автобусній зупинці поблизу із розташуванням 247-го гвардійського десантно-штурмового полку.

Про це пише видання ASTRA з посиланням на прокремлівське видання Mash, передає Цензор.НЕТ.

Деталі вибуху

За даними місцевих каналів, вибухівку нібито було закладено у дитячий візок. Постраждала жінка, яка зазнала осколкових поранень, згодом померла. 

Затримання підозрюваного

Mash пише, що підозрюваний у вибуху затриманий. Зараз чоловіка відвели на територію військової частини для допиту. 

Росіяни традиційно звинувачують Україну та стверджують, що затриманий діяв "під впливом українських спецслужб".

На цей момент місце події оточене.

У Ставрополі пролунав вибух біля військової частини 22 жовтня
У Ставрополі пролунав вибух біля військової частини 22 жовтня

