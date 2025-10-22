РУС
Взрыв прогремел вблизи воинской части в российском Ставрополе: есть погибшие. ФОТО

Вечером 22 октября в российском Ставрополе прогремел взрыв на автобусной остановке вблизи с расположением 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Об этом пишет издание ASTRA со ссылкой на прокремлевское издание Mash, передает Цензор.НЕТ.

Детали взрыва

По данным местных каналов, взрывчатка якобы была заложена в детскую коляску. Пострадавшая женщина, которая получила осколочные ранения, впоследствии скончалась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России произошел взрыв на военном заводе в Башкортостане. ВИДЕО

Задержание подозреваемого

Mash пишет, что подозреваемый во взрыве задержан. Сейчас мужчину отвели на территорию воинской части для допроса.

Россияне традиционно обвиняют Украину и утверждают, что задержанный действовал "под влиянием украинских спецслужб".

На данный момент место происшествия оцеплено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезд с военным грузом пустили под откос в Ленинградской области РФ, - СМИ

Курілі?
22.10.2025 21:56 Ответить
Бити треба по підприємствах кацапських олігархів, щоб відчули ціну, яку вони платять за підтримку х--ла. Може допетрають, що треба діставати табакерку.
22.10.2025 21:57 Ответить
мАлюк і бАданов на автобусах давно не їздять - то не ми!
22.10.2025 22:04 Ответить
Фламінго?
22.10.2025 22:11 Ответить
 
 