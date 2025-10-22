Взрыв прогремел вблизи воинской части в российском Ставрополе: есть погибшие. ФОТО

Вечером 22 октября в российском Ставрополе прогремел взрыв на автобусной остановке вблизи с расположением 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Об этом пишет издание ASTRA со ссылкой на прокремлевское издание Mash, передает Цензор.НЕТ.

Детали взрыва

По данным местных каналов, взрывчатка якобы была заложена в детскую коляску. Пострадавшая женщина, которая получила осколочные ранения, впоследствии скончалась.

Задержание подозреваемого

Mash пишет, что подозреваемый во взрыве задержан. Сейчас мужчину отвели на территорию воинской части для допроса.

Россияне традиционно обвиняют Украину и утверждают, что задержанный действовал "под влиянием украинских спецслужб".

На данный момент место происшествия оцеплено.

