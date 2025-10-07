РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9979 посетителей онлайн
Новости Взрывы в россии
2 607 9

Поезд с военным грузом пустили под откос в Ленинградской области РФ, - СМИ

Рельсы подорвали неизвестные в России: сошел с рельсов военный груз

Сегодня утром на железнодорожном перегоне "Строганово-Мшинская" в Ленинградской области РФ неизвестные партизаны взорвали пути, в результате чего сошли с рельсов локомотив и вагоны, которыми перевозили военный груз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщили источники в ГУР МО.

Вследствие этого удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург - Псков.

В железной дороге рассказали, что движение поездов на перегоне "Строганово-Мшинская" остановлено по "техническим причинам", грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками во времени на несколько часов.

На месте инцидента работают спецслужбы. Фото и видео отсутствуют, поскольку в районе инцидента полностью отключили интернет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

железная дорога (1444) россия (97547) диверсия (318)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.10.2025 17:28 Ответить
Типове привітання ******, з днем прутня!!
Китайці, задоволені!!!
показать весь комментарий
07.10.2025 17:28 Ответить
АПЛОДУЄМО .
показать весь комментарий
07.10.2025 17:31 Ответить
слава невідомим добрим партизанам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
07.10.2025 17:33 Ответить
12 березня 1917 року українські колони рухалися Невським проспектом, а 19 березня (1 квітня) українські синьо-жовті стяги майоріли на армійському параді на Дворцовій площі.

1 травня 1917 року відбувся український мітинг на Дворцовій площі.

25 червня 1917 року відбулася потужна демонстрація на підтримку І Універсалу Центральної Ради, яка зібрала 80-100 тисяч українців - фактично всю громаду Петрограда.

До Петрограда прибувала делегація Української Центральної Ради на чолі з В. Винниченком.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:33 Ответить
Горячие финские парни постарались.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:49 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 18:00 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 18:07 Ответить
То у них партизани ще з часів другої світової лишилися, і досі поїзди під укіс пускають.
показать весь комментарий
07.10.2025 18:09 Ответить
 
 