Поезд с военным грузом пустили под откос в Ленинградской области РФ, - СМИ
Сегодня утром на железнодорожном перегоне "Строганово-Мшинская" в Ленинградской области РФ неизвестные партизаны взорвали пути, в результате чего сошли с рельсов локомотив и вагоны, которыми перевозили военный груз.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщили источники в ГУР МО.
Вследствие этого удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург - Псков.
В железной дороге рассказали, что движение поездов на перегоне "Строганово-Мшинская" остановлено по "техническим причинам", грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками во времени на несколько часов.
На месте инцидента работают спецслужбы. Фото и видео отсутствуют, поскольку в районе инцидента полностью отключили интернет.
