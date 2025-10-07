УКР
Поїзд із військовим вантажем пустили під укіс у Ленінградській області РФ, - ЗМІ

Колії підірвали невідомі у Росії: зійшов з рейок військовий вантаж

Сьогодні вранці на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" у Ленінградській області РФ невідомі партизани підірвали колію, внаслідок чого зійшли з рейок локомотив та вагони, якими перевозили військовий вантаж.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили джерела в ГУР МО.

Внаслідок цього вдалося паралізувати рух поїздів сполученням Санкт-Петербург - Псков.

У залізниці розповіли, що рух поїздів на перегоні "Строганово-Мшинська" зупинено через "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками в часі на кілька годин.

На місці інциденту працюють спецслужби. Фото та відео відсутні, оскільки в районі інциденту повністю вимкнули інтернет.

Автор: 

07.10.2025 17:28 Відповісти
Типове привітання ******, з днем прутня!!
Китайці, задоволені!!!
07.10.2025 17:28 Відповісти
АПЛОДУЄМО .
07.10.2025 17:31 Відповісти
слава невідомим добрим партизанам!
Слава Україні!
07.10.2025 17:33 Відповісти
12 березня 1917 року українські колони рухалися Невським проспектом, а 19 березня (1 квітня) українські синьо-жовті стяги майоріли на армійському параді на Дворцовій площі.

1 травня 1917 року відбувся український мітинг на Дворцовій площі.

25 червня 1917 року відбулася потужна демонстрація на підтримку І Універсалу Центральної Ради, яка зібрала 80-100 тисяч українців - фактично всю громаду Петрограда.

До Петрограда прибувала делегація Української Центральної Ради на чолі з В. Винниченком.
07.10.2025 17:33 Відповісти
Горячие финские парни постарались.
07.10.2025 17:49 Відповісти
07.10.2025 18:00 Відповісти
07.10.2025 18:07 Відповісти
То у них партизани ще з часів другої світової лишилися, і досі поїзди під укіс пускають.
07.10.2025 18:09 Відповісти
Важно здесь место закладки взрывчатки, оно должно быть таковым чтобы состав с грузом в хлам.
07.10.2025 18:53 Відповісти
 
 