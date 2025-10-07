2 873 10
Поїзд із військовим вантажем пустили під укіс у Ленінградській області РФ, - ЗМІ
Сьогодні вранці на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" у Ленінградській області РФ невідомі партизани підірвали колію, внаслідок чого зійшли з рейок локомотив та вагони, якими перевозили військовий вантаж.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили джерела в ГУР МО.
Внаслідок цього вдалося паралізувати рух поїздів сполученням Санкт-Петербург - Псков.
У залізниці розповіли, що рух поїздів на перегоні "Строганово-Мшинська" зупинено через "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками в часі на кілька годин.
На місці інциденту працюють спецслужби. Фото та відео відсутні, оскільки в районі інциденту повністю вимкнули інтернет.
