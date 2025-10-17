3 320 20
В России произошел взрыв на военном заводе в Башкортостане. ВИДЕО
В российском городе Стерлитамак в регионе Башкортостан 17 октября произошел взрыв на военном заводе "Авангард"
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "Авангард" производит оружие и боеприпасы, утилизирует взрывчатые вещества. Предприятие также производит химическую продукцию.
Стрільба велась по горобцях мабуть !!
як завжди-суха трава рванула.
Нащо їм вибухівка? Краще б гумові вироби штампували)
Кацапська рукожопість - єдина далеокбійна зброя України під керівництвом дефективних менеджерів Зеленського.