РУС
3 320 20

В России произошел взрыв на военном заводе в Башкортостане. ВИДЕО

В российском городе Стерлитамак в регионе Башкортостан 17 октября произошел взрыв на военном заводе "Авангард"

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Авангард" производит оружие и боеприпасы, утилизирует взрывчатые вещества. Предприятие также производит химическую продукцию.

ніяк не накуряться ті кляті мразіяні…
17.10.2025 19:46 Ответить
Гарно. На 5 по 5-ти бальній шкалі.
17.10.2025 19:46 Ответить
Курили кацапи або обломки. Почастіше такої бавовни.
17.10.2025 19:46 Ответить
Гарний салют новому старту двотижневого очікуванню на результат "аналізу сталевості фабереже" у Трампа...
17.10.2025 19:54 Ответить
класика парашного жанру )) троє сварщіков заварювали тріщину в "продуктопроводє" з продуктами ))
17.10.2025 19:54 Ответить
Пишуть що - невідомо що спричинило вибух , а на відео чути автоматні черги !!
Стрільба велась по горобцях мабуть !!
17.10.2025 19:56 Ответить
Що спричинило вибух, поки невідомо. Зазначається, що "Авангард" виробляє зброю та **********, утилізує вибухові речовини. Підприємство також виготовляє хімічну продукцію.
============
як завжди-суха трава рванула.
17.10.2025 19:57 Ответить
Хлопок і задимлєніє
17.10.2025 19:59 Ответить
порушення правил безпеки..курили дармоеди знову у цеху)))
17.10.2025 20:04 Ответить
Ще й без фільтра
17.10.2025 20:55 Ответить
Хотілося що б так було по всій росії ,це злочинене терористичне утворення яке живе ментально в середньовіччі немає права на існуваня.
17.10.2025 20:06 Ответить
Колоксилін - вибухова речовина.
Нащо їм вибухівка? Краще б гумові вироби штампували)
17.10.2025 20:06 Ответить
Не дочекався крилатих ракет, ****** сам.
Кацапська рукожопість - єдина далеокбійна зброя України під керівництвом дефективних менеджерів Зеленського.
17.10.2025 20:06 Ответить
А чому у другому відео самка говорить "Нифтибазу бабахнули апьять"?
17.10.2025 20:07 Ответить
17.10.2025 20:20 Ответить
17.10.2025 20:22 Ответить
" ксожалєнію"...🤣
17.10.2025 20:34 Ответить
А так же заскочу в Стерлитамак, Спрошу у бога: «Ну зачем ты так?»
17.10.2025 20:24 Ответить
17.10.2025 20:25 Ответить
дивимося та спостерігаємо на "контрольовані" вигорання
17.10.2025 20:30 Ответить
 
 