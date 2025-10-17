3 293 20
У Росії стався вибух на військовому заводі в Башкортостані. ВIДЕО
У російському місті Стерлітамак у регіоні Башкортостан 17 жовтня стався вибух на військовому заводі "Авангард"
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, постраждали 5 людей. Вибух підтвердили у мерії міста. Що спричинило вибух, поки невідомо.
Зазначається, що "Авангард" виробляє зброю та боєприпаси, утилізує вибухові речовини. Підприємство також виготовляє хімічну продукцію.
