У Росії стався вибух на військовому заводі в Башкортостані. ВIДЕО

У російському місті Стерлітамак у регіоні Башкортостан 17 жовтня стався вибух на військовому заводі "Авангард"

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, постраждали 5 людей. Вибух підтвердили у мерії міста. Що спричинило вибух, поки невідомо.

Зазначається, що "Авангард" виробляє зброю та боєприпаси, утилізує вибухові речовини. Підприємство також виготовляє хімічну продукцію.

Топ коментарі
+12
ніяк не накуряться ті кляті мразіяні…
показати весь коментар
17.10.2025 19:46 Відповісти
+10
Пишуть що - невідомо що спричинило вибух , а на відео чути автоматні черги !!
Стрільба велась по горобцях мабуть !!
показати весь коментар
17.10.2025 19:56 Відповісти
+5
Гарно. На 5 по 5-ти бальній шкалі.
показати весь коментар
17.10.2025 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ніяк не накуряться ті кляті мразіяні…
показати весь коментар
17.10.2025 19:46 Відповісти
Гарно. На 5 по 5-ти бальній шкалі.
показати весь коментар
17.10.2025 19:46 Відповісти
Курили кацапи або обломки. Почастіше такої бавовни.
показати весь коментар
17.10.2025 19:46 Відповісти
Гарний салют новому старту двотижневого очікуванню на результат "аналізу сталевості фабереже" у Трампа...
показати весь коментар
17.10.2025 19:54 Відповісти
класика парашного жанру )) троє сварщіков заварювали тріщину в "продуктопроводє" з продуктами ))
показати весь коментар
17.10.2025 19:54 Відповісти
Пишуть що - невідомо що спричинило вибух , а на відео чути автоматні черги !!
Стрільба велась по горобцях мабуть !!
показати весь коментар
17.10.2025 19:56 Відповісти
Що спричинило вибух, поки невідомо. Зазначається, що "Авангард" виробляє зброю та **********, утилізує вибухові речовини. Підприємство також виготовляє хімічну продукцію.
============
як завжди-суха трава рванула.
показати весь коментар
17.10.2025 19:57 Відповісти
Хлопок і задимлєніє
показати весь коментар
17.10.2025 19:59 Відповісти
порушення правил безпеки..курили дармоеди знову у цеху)))
показати весь коментар
17.10.2025 20:04 Відповісти
Ще й без фільтра
показати весь коментар
17.10.2025 20:55 Відповісти
Хотілося що б так було по всій росії ,це злочинене терористичне утворення яке живе ментально в середньовіччі немає права на існуваня.
показати весь коментар
17.10.2025 20:06 Відповісти
Колоксилін - вибухова речовина.
Нащо їм вибухівка? Краще б гумові вироби штампували)
показати весь коментар
17.10.2025 20:06 Відповісти
Не дочекався крилатих ракет, ****** сам.
Кацапська рукожопість - єдина далеокбійна зброя України під керівництвом дефективних менеджерів Зеленського.
показати весь коментар
17.10.2025 20:06 Відповісти
А чому у другому відео самка говорить "Нифтибазу бабахнули апьять"?
показати весь коментар
17.10.2025 20:07 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 20:20 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 20:22 Відповісти
" ксожалєнію"...🤣
показати весь коментар
17.10.2025 20:34 Відповісти
А так же заскочу в Стерлитамак, Спрошу у бога: «Ну зачем ты так?»
показати весь коментар
17.10.2025 20:24 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 20:25 Відповісти
дивимося та спостерігаємо на "контрольовані" вигорання
показати весь коментар
17.10.2025 20:30 Відповісти
 
 