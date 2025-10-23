Трое российских десантников ликвидированы в Ставрополе, - ГУР. ВИДЕО
22 октября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидировано не менее трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ.
Об этом сообщает украинская разведка в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о взрыве в Ставрополе
Подробности в ГУР не сообщили, но отметили, что "громкое событие" произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре Ставрополя на улице Серова.
Отмечается, что офицеры и солдаты этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года. Они также "отличились" многочисленными военными преступлениями во время полномасштабного вторжения России в Украину.
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в разведке.
Что предшествовало
22 октября росСМИ сообщали, что вечером 22 октября в российском Ставрополе прогремел взрыв на автобусной остановке вблизи с расположением 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль