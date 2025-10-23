РУС
Трое российских десантников ликвидированы в Ставрополе, - ГУР. ВИДЕО

22 октября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидировано не менее трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ.

Об этом сообщает украинская разведка в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о взрыве в Ставрополе

Подробности в ГУР не сообщили, но отметили, что "громкое событие" произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре Ставрополя на улице Серова.

Отмечается, что офицеры и солдаты этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года. Они также "отличились" многочисленными военными преступлениями во время полномасштабного вторжения России в Украину.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в разведке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники ликвидировали 50 россиян, уничтожили пункт управления БпЛА, автомобили, грузовики, мотоциклы и пушку. ВИДЕО

Что предшествовало

22 октября росСМИ сообщали, что вечером 22 октября в российском Ставрополе прогремел взрыв на автобусной остановке вблизи с расположением 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

взрыв (6944) ликвидация (4122) россия (97770) ГУР (627) Удары по РФ (614)
+10
У кацапiв теперечки головняк - мiнiмум на столiття. А ШО ДЕЛАТЬ. Богу - Богове, цапорылому -скотомогыльнык.
23.10.2025 16:16 Ответить
+7
і це тільки починається...
23.10.2025 16:17 Ответить
+6
23.10.2025 16:21 Ответить
Вiрно буде продовжуеться, лишень в геометричнiй прогресii.
23.10.2025 16:21 Ответить
23.10.2025 16:21 Ответить
Або так
23.10.2025 16:23 Ответить
Якби можна , цьому"скунсику" 100500 ЛАЙКIВ.
23.10.2025 16:24 Ответить
Мене друге дивуе... Де ж подiвся той Великий Туран, щоби гуртом поработителю м`язи скрутити? Та й гордого Кавказу це стосуеться.
23.10.2025 16:28 Ответить
Кавказ ще скаже своє слово.
23.10.2025 16:31 Ответить
Все вірно. Україна повинна стати "ізраїлем", і знищувати всіх терористів хто мав відношення до війни без права на строки давності. Інакше Україна сама зникне
23.10.2025 16:30 Ответить
I так - до десятого колiна. 800 рокiв ми з кацапами церемонились. ДОСИТЬ !!!
23.10.2025 16:36 Ответить
Но самое главное, что мы то на самом деле ничего ещё и не начинали....это так ,лёгкая разминка..
23.10.2025 16:45 Ответить
 
 