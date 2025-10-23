Трое российских десантников ликвидированы в Ставрополе, - ГУР. ВИДЕО

22 октября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидировано не менее трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ.

Об этом сообщает украинская разведка в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о взрыве в Ставрополе

Подробности в ГУР не сообщили, но отметили, что "громкое событие" произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре Ставрополя на улице Серова.

Отмечается, что офицеры и солдаты этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года. Они также "отличились" многочисленными военными преступлениями во время полномасштабного вторжения России в Украину.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в разведке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники ликвидировали 50 россиян, уничтожили пункт управления БпЛА, автомобили, грузовики, мотоциклы и пушку. ВИДЕО

Что предшествовало

22 октября росСМИ сообщали, что вечером 22 октября в российском Ставрополе прогремел взрыв на автобусной остановке вблизи с расположением 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ