Офицер армии РФ инструктирует бойцов перед боем: "Твари вы #баные, будете отказываться - я застрелю каждого. И подам "безвести". Мне пох#й!". ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором российский офицер, командир штурмовой роты "V" Юрий Бабаков с позывным "Питерский" во время инструктажа угрожает бойцам расправой в случае невыполнения боевой задачи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что Бабаков обращается к личному составу с жесткими предупреждениями и заявляет, что в случае отказа "лично их обнулит" и внесет в отчет, что они якобы пропали без вести. Офицер также утверждает, что якобы имеет "разрешение на обнуление" от высшего руководства.
Во время речи Бабаков требует от каждого военнослужащего подтвердить готовность выполнять приказы на видео. На записи также слышны оскорбления в адрес подчиненных и нецензурные выражения.
"Не будете слушать команды, будете отказываться от задач своих, я вам мамой своей клянусь, детьми своими клянусь, я лично застрелю тебя. Каждого... Я подам "безвести", а потом застрелю каждого. Мне пох#й.. Вы все вошли в замес, твари #баные, кроме вот того человека. Вы все твари. Докажите, что вы мужики..."
Внимание! Ненормативная лексика!
