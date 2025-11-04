РУС
5 018 22

Офицер армии РФ инструктирует бойцов перед боем: "Твари вы #баные, будете отказываться - я застрелю каждого. И подам "безвести". Мне пох#й!". ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором российский офицер, командир штурмовой роты "V" Юрий Бабаков с позывным "Питерский" во время инструктажа угрожает бойцам расправой в случае невыполнения боевой задачи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что Бабаков обращается к личному составу с жесткими предупреждениями и заявляет, что в случае отказа "лично их обнулит" и внесет в отчет, что они якобы пропали без вести. Офицер также утверждает, что якобы имеет "разрешение на обнуление" от высшего руководства.

Во время речи Бабаков требует от каждого военнослужащего подтвердить готовность выполнять приказы на видео. На записи также слышны оскорбления в адрес подчиненных и нецензурные выражения.

"Не будете слушать команды, будете отказываться от задач своих, я вам мамой своей клянусь, детьми своими клянусь, я лично застрелю тебя. Каждого... Я подам "безвести", а потом застрелю каждого. Мне пох#й.. Вы все вошли в замес, твари #баные, кроме вот того человека. Вы все твари. Докажите, что вы мужики..."

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ (21145) издевательство (179)
+12
М - мотивація.
04.11.2025 10:44 Ответить
+10
У рабів немає клепки в голові завалити того під..ра, який їм погрожує
04.11.2025 10:47 Ответить
+5
так вони ж без зброї стоять, їм її видають перед самим виходом, коли цей пдр буде далеко, а у самого пдра за спиною озброєна охорона.
04.11.2025 10:53 Ответить
М - мотивація.
04.11.2025 10:44 Ответить
пацан сказал - пацан сделал... інакше уважать не будуть
04.11.2025 11:56 Ответить
У рабів немає клепки в голові завалити того під..ра, який їм погрожує
04.11.2025 10:47 Ответить
так вони ж без зброї стоять, їм її видають перед самим виходом, коли цей пдр буде далеко, а у самого пдра за спиною озброєна охорона.
04.11.2025 10:53 Ответить
Красавчег! 👍👍👍
04.11.2025 10:48 Ответить
Хто? Цей підАр?
04.11.2025 11:03 Ответить
Так, якщо обнуляє орків то Красавчег!
04.11.2025 11:18 Ответить
Звичайний підеромовний...в Україні підеромовність все ще захищена Конституцією України. Оце й є показник того, хто є справжньою владою в Україні.
04.11.2025 11:46 Ответить
Китайские СМИ массово сообщают, что в Курской области погибли 2000 россиян в результате украинского удара.

По данным Центрального телевидения Китая, удар ВСУ привел к гибели и ранению почти 2000 человек, еще от 500 до 600 считаются пропавшими без вести.

О том, когда именно и какой удар подразумевается - не сообщают.
Китайские медиа ссылаются на заявление посла по особым поручениям МИД рф Родиона Мельника, который озвучил эти данные в прямом эфире.

04.11.2025 10:50 Ответить
Маячня якась. Куди і чим це треба було вгатити, щоб 2000 кацапів зробити хорошими за раз? Це неможливо.
04.11.2025 10:56 Ответить
Китайським ЗМІ у нас повна довіра. Подейкують, вони писали, що Україна у цій війні вже втратила більш ніж мільйон бійців.
04.11.2025 11:42 Ответить
Там шо в Покровську не можна залишити ящик горілки з метиловим спиртом, як що не можете мінувати?!?!🤔
04.11.2025 11:13 Ответить
Может вы его тоже *******, чтобы оно стало пидаром ******, а?!🤔🧐
04.11.2025 11:17 Ответить
Ну так тварі є@аниє теж можуть застрелити тварь є@аную,яка їм погрожує.
04.11.2025 11:33 Ответить
"Докажитє, што ви мужикі!" - сказала тварь є@аная.
04.11.2025 11:38 Ответить
Ось це молоде покоління на московії, то є втраченим поколінням. Жага до вбивств та впевненість у безкарності у них в крові. Таких не перевиховати.
04.11.2025 11:51 Ответить
В любые времена, в любых народов в подобных ситуациях, вояки как минимум подняли бы бунт и отказались выполнять приказы, а как максимум завалили бы этого выродка вместе со всем штабом. Но на рабсии такое невозможно... Вековой рабский менталитет. Матери отказываются от мужей и сыновей, отцы отправляют на убой сыновей в угоду царя маниака, а жены мечтают о мертвом муженьке И новом авто... Это не люди!)
04.11.2025 12:00 Ответить
Так і є, вони не мужики. Отримав зброю? Лупани цього чмиря! А далі в СЗЧ
04.11.2025 12:06 Ответить
Точно шо твари , не были бы твари, завалили бы его прямо на месте и обосцали...
04.11.2025 12:07 Ответить
 
 