Офіцер армії РФ інструктує бійців перед боєм: "Твари вы #баные, будете отказываться - я застрелю каждого. И подам "безвести". Мне пох#й!". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому російський офіцер, командир штурмової роти "V" Юрій Бабаков із позивним "Пітерський" під час інструктажу погрожує бійцям розправою у разі невиконання бойового завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що Бабаков звертається до особового складу з жорсткими попередженнями і заявляє, що в разі відмови "особисто їх обнулить" та внесе у звіт, що вони нібито зникли безвісти. Офіцер також стверджує, нібито має "дозвіл на обнулення" від вищого керівництва.

Під час промови Бабаков вимагає від кожного військовослужбовця підтвердити готовність виконувати накази на відео. На записі також чутні образи на адресу підлеглих і нецензурні вислови.

"Не будете слушать команды, будете отказываться от задач своих, я вам мамой своей клянусь, детьми своими клянусь, я лично застрелю тебя. Каждого... Я подам "безвести", а потом застрелю каждого. Мне пох#й.. Вы все вошли в замес, твари #баные, кроме вот того человека. Вы все твари. Докажите, что вы мужики..."

Увага! Ненормативна лексика!

