УКР
Порядки у російській армії
5 350 22

Офіцер армії РФ інструктує бійців перед боєм: "Твари вы #баные, будете отказываться - я застрелю каждого. И подам "безвести". Мне пох#й!". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому російський офіцер, командир штурмової роти "V" Юрій Бабаков із позивним "Пітерський" під час інструктажу погрожує бійцям розправою у разі невиконання бойового завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що Бабаков звертається до особового складу з жорсткими попередженнями і заявляє, що в разі відмови "особисто їх обнулить" та внесе у звіт, що вони нібито зникли безвісти. Офіцер також стверджує, нібито має "дозвіл на обнулення" від вищого керівництва.

Під час промови Бабаков вимагає від кожного військовослужбовця підтвердити готовність виконувати накази на відео. На записі також чутні образи на адресу підлеглих і нецензурні вислови.

Дивіться: Морпіхи із 810-ї бригади армії РФ проводять "виховну" роботу із поплічником: "Где ты, сучка, накосячила? Я тебя обоссу сейчас, пид#р в колготках". ВIДЕО

"Не будете слушать команды, будете отказываться от задач своих, я вам мамой своей клянусь, детьми своими клянусь, я лично застрелю тебя. Каждого... Я подам "безвести", а потом застрелю каждого. Мне пох#й.. Вы все вошли в замес, твари #баные, кроме вот того человека. Вы все твари. Докажите, что вы мужики..."   

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський командир катує струмом трьох своїх підлеглих: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти живцем закопують свого поплічника в окопі: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВIДЕО

армія рф (19306) знущання (126)
+12
М - мотивація.
04.11.2025 10:44 Відповісти
+10
У рабів немає клепки в голові завалити того під..ра, який їм погрожує
04.11.2025 10:47 Відповісти
+5
так вони ж без зброї стоять, їм її видають перед самим виходом, коли цей пдр буде далеко, а у самого пдра за спиною озброєна охорона.
04.11.2025 10:53 Відповісти
04.11.2025 10:44 Відповісти
пацан сказал - пацан сделал... інакше уважать не будуть
04.11.2025 11:56 Відповісти
04.11.2025 10:47 Відповісти
04.11.2025 10:53 Відповісти
Красавчег! 👍👍👍
04.11.2025 10:48 Відповісти
04.11.2025 11:03 Відповісти
04.11.2025 11:18 Відповісти
Звичайний підеромовний...в Україні підеромовність все ще захищена Конституцією України. Оце й є показник того, хто є справжньою владою в Україні.
04.11.2025 11:46 Відповісти
Китайские СМИ массово сообщают, что в Курской области погибли 2000 россиян в результате украинского удара.

По данным Центрального телевидения Китая, удар ВСУ привел к гибели и ранению почти 2000 человек, еще от 500 до 600 считаются пропавшими без вести.

О том, когда именно и какой удар подразумевается - не сообщают.
Китайские медиа ссылаются на заявление посла по особым поручениям МИД рф Родиона Мельника, который озвучил эти данные в прямом эфире.

04.11.2025 10:50 Відповісти
Маячня якась. Куди і чим це треба було вгатити, щоб 2000 кацапів зробити хорошими за раз? Це неможливо.
04.11.2025 10:56 Відповісти
Китайським ЗМІ у нас повна довіра. Подейкують, вони писали, що Україна у цій війні вже втратила більш ніж мільйон бійців.
04.11.2025 11:42 Відповісти
Там шо в Покровську не можна залишити ящик горілки з метиловим спиртом, як що не можете мінувати?!?!🤔
04.11.2025 11:13 Відповісти
Может вы его тоже *******, чтобы оно стало пидаром ******, а?!🤔🧐
04.11.2025 11:17 Відповісти
Ну так тварі є@аниє теж можуть застрелити тварь є@аную,яка їм погрожує.
04.11.2025 11:33 Відповісти
"Докажитє, што ви мужикі!" - сказала тварь є@аная.
04.11.2025 11:38 Відповісти
Ось це молоде покоління на московії, то є втраченим поколінням. Жага до вбивств та впевненість у безкарності у них в крові. Таких не перевиховати.
04.11.2025 11:51 Відповісти
В любые времена, в любых народов в подобных ситуациях, вояки как минимум подняли бы бунт и отказались выполнять приказы, а как максимум завалили бы этого выродка вместе со всем штабом. Но на рабсии такое невозможно... Вековой рабский менталитет. Матери отказываются от мужей и сыновей, отцы отправляют на убой сыновей в угоду царя маниака, а жены мечтают о мертвом муженьке И новом авто... Это не люди!)
04.11.2025 12:00 Відповісти
Так і є, вони не мужики. Отримав зброю? Лупани цього чмиря! А далі в СЗЧ
04.11.2025 12:06 Відповісти
Точно шо твари , не были бы твари, завалили бы его прямо на месте и обосцали...
04.11.2025 12:07 Відповісти
 
 