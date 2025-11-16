Український FPV-дрон 31-ї ОМБр уразив російський РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Українські військові завдали удару FPV-дроном по російському реактивній системі залпового вогню "Ураган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів 31-ї окремої механізованої бригади відпрацювали по ворожій техніці та вивели її з ладу.

На оприлюднених кадрах зафіксовано детонацію боєприпасів у момент влучання безпілотника, внаслідок чого вони розлетілися в різні боки, а техніка зазнала руйнувань.

знищення (10243) РСЗВ (298) дрони (8293) 31 окрема механізована бригада (11)
Эх, в хвост зашел!! Так надеешься каждый раз, что б БК рванул прямо в машине...
А так не факт что те снаряды в орков полетели, могли по остаткам украинских сел и городов или просто по дороге размазаться ...
П.с. не, все равно ПЛЮС !!! Как минимум сорвали обстрел + лишили боекомплекта. Ну и механизмы наводки и крепления могли повредить.
16.11.2025 12:47 Відповісти
низько полетів. мабуть буде дощ! але вже без граду. ))
16.11.2025 13:03 Відповісти
Шикарно ракета РСЗО зійшла по колісній колії. Це правильна її траєкторія.
16.11.2025 13:32 Відповісти
надеюсь рассчет находился в кабине.
16.11.2025 17:58 Відповісти
Один снаряд (заряд) дал "заднюю".
16.11.2025 19:43 Відповісти
 
 