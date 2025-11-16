Український FPV-дрон 31-ї ОМБр уразив російський РСЗВ "Ураган". ВIДЕО
Українські військові завдали удару FPV-дроном по російському реактивній системі залпового вогню "Ураган".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів 31-ї окремої механізованої бригади відпрацювали по ворожій техніці та вивели її з ладу.
На оприлюднених кадрах зафіксовано детонацію боєприпасів у момент влучання безпілотника, внаслідок чого вони розлетілися в різні боки, а техніка зазнала руйнувань.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так не факт что те снаряды в орков полетели, могли по остаткам украинских сел и городов или просто по дороге размазаться ...
П.с. не, все равно ПЛЮС !!! Как минимум сорвали обстрел + лишили боекомплекта. Ну и механизмы наводки и крепления могли повредить.