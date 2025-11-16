Український FPV-дрон 31-ї ОМБр уразив російський РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Українські військові завдали удару FPV-дроном по російському реактивній системі залпового вогню "Ураган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів 31-ї окремої механізованої бригади відпрацювали по ворожій техніці та вивели її з ладу.

На оприлюднених кадрах зафіксовано детонацію боєприпасів у момент влучання безпілотника, внаслідок чого вони розлетілися в різні боки, а техніка зазнала руйнувань.

