Украинский FPV-дрон 31-й ОМБр поразил российский РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Украинские военные нанесли удар FPV-дроном по российской реактивной системе залпового огня "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 31-й отдельной механизированной бригады отработали по вражеской технике и вывели ее из строя.

На обнародованных кадрах зафиксирована детонация боеприпасов в момент попадания беспилотника, в результате чего они разлетелись в разные стороны, а техника подверглась разрушениям.

Эх, в хвост зашел!! Так надеешься каждый раз, что б БК рванул прямо в машине...
А так не факт что те снаряды в орков полетели, могли по остаткам украинских сел и городов или просто по дороге размазаться ...
П.с. не, все равно ПЛЮС !!! Как минимум сорвали обстрел + лишили боекомплекта. Ну и механизмы наводки и крепления могли повредить.
16.11.2025 12:47 Ответить
низько полетів. мабуть буде дощ! але вже без граду. ))
16.11.2025 13:03 Ответить
Шикарно ракета РСЗО зійшла по колісній колії. Це правильна її траєкторія.
16.11.2025 13:32 Ответить
надеюсь рассчет находился в кабине.
16.11.2025 17:58 Ответить
Один снаряд (заряд) дал "заднюю".
16.11.2025 19:43 Ответить
 
 