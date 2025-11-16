Украинский FPV-дрон 31-й ОМБр поразил российский РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Украинские военные нанесли удар FPV-дроном по российской реактивной системе залпового огня "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 31-й отдельной механизированной бригады отработали по вражеской технике и вывели ее из строя.

На обнародованных кадрах зафиксирована детонация боеприпасов в момент попадания беспилотника, в результате чего они разлетелись в разные стороны, а техника подверглась разрушениям.

