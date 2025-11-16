Украинский FPV-дрон 31-й ОМБр поразил российский РСЗО "Ураган". ВИДЕО
Украинские военные нанесли удар FPV-дроном по российской реактивной системе залпового огня "Ураган".
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 31-й отдельной механизированной бригады отработали по вражеской технике и вывели ее из строя.
На обнародованных кадрах зафиксирована детонация боеприпасов в момент попадания беспилотника, в результате чего они разлетелись в разные стороны, а техника подверглась разрушениям.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так не факт что те снаряды в орков полетели, могли по остаткам украинских сел и городов или просто по дороге размазаться ...
П.с. не, все равно ПЛЮС !!! Как минимум сорвали обстрел + лишили боекомплекта. Ну и механизмы наводки и крепления могли повредить.