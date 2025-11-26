В Чехии стартовала национальная кампания по сбору средств на дроны-перехватчики для Украины

Индустрия дронов

В Чехии запустили национальную кампанию Charlie One по сбору средств на беспилотники-перехватчики для Украины. Сбор проводят активисты из объединения Skupina D, которые с начала полномасштабного российского вторжения уже передали Украине тысячи беспилотников.

Об этом говорится на странице инициативы, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали инициативы

Отмечается, что цель кампании - помочь Украине защититься от российской агрессии с помощью оборонных беспилотников.

Кампанию поддержал начальник Генштаба чешской армии и почетный председатель союза Skupina D генерал Карел Ржегка, который выступает ее главным публичным лицом.

Он отметил, что для него большая честь, что эта кампания носит его имя (позывной генерала Charlie).

"Прозвище Charlie сопровождает меня почти всю мою военную жизнь. И именно поэтому этот беспилотник, предназначенный для охоты и уничтожения российских ударных беспилотников, называется просто Charlie One. Я горжусь и благодарен, что это поможет защитить уязвимых людей, особенно семьи с детьми в Украине. И не только в Украине. Каждый дрон, сбитый над Украиной, - это дрон, который никогда не достигнет Чехии", - сказал генерал, обращаясь к чехам.

Больше о перехватчике дронов Charlie

Перехватчик беспилотников Charlie One - это специализированная оборонная система, предназначенная для остановки ударных беспилотников, прежде чем они достигнут населенных пунктов. Она запускается в течение нескольких минут, обнаруживает угрозу, отслеживает ее и уничтожает в воздухе. Она работает днем и ночью. Из тактических соображений производителя и технические характеристики перехватчика не разглашаются.

Стоимость одного такого перехватчика - 60 тысяч крон.

В настоящее время собрано уже более 5 млн крон.

