В Париже показали боевой дрон HEEMAR, уже работающий в Украине
Индустрия дронов
Канадская INKAS Aerospace & Defense показала роботизированный UGV HEEMAR, который прошел боевые испытания в Украине. Дрон выполняет подрыв, логистику и эвакуацию, имеет грузоподъемность 350 кг и запас хода 45 км.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Army Recognition.
Проверенный в реальных боях
Наземный роботизированный комплекс HEEMAR прошел испытания в условиях интенсивных боевых действий в Украине. Систему активно используют подразделения пехоты, спецназ и силы территориальной обороны для боевой поддержки, доставки грузов, дистанционного подрыва и эвакуации раненых под огнем.
Комплекс уже выполнял миссии по уничтожению укрепленных вражеских позиций, транспортировке боеприпасов в городских условиях и проведению эвакуации защитников из опасных участков.
Технические характеристики и возможности
HEEMAR – это компактный электрический вездеходный транспортер, предназначенный для дистанционного выполнения опасных задач.
Основные параметры:
-
Вес: около 285 кг
-
Двигатель: электрический, 2000 Вт. Аккумулятор: 120 Ач, 48 В
-
Запас хода: до 45 км
-
Максимальная скорость: 16 км/ч (в зависимости от конфигурации)
-
Грузоподъемность: до 350 кг
НРК управляется через каналы ERLS в диапазонах 400-500 и 750-950 МГц. Кроме того, его можно подключить к интернету через Starlink. Также издание упоминает управление с помощью волоконно-оптического кабеля.
Платформа HEEMAR поддерживает установку различных модулей полезной нагрузки. Среди них — транспортный контейнер для логистических операций или эвакуации раненых, система минирования и другие специализированные решения.
Благодаря своей мобильности, грузоподъемности и устойчивой связи, HEEMAR становится одним из ключевых инструментов повышения эффективности и безопасности украинских подразделений на линии фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль