В Париже показали боевой дрон HEEMAR, уже работающий в Украине

Канадская INKAS Aerospace & Defense показала роботизированный UGV HEEMAR, который прошел боевые испытания в Украине. Дрон выполняет подрыв, логистику и эвакуацию, имеет грузоподъемность 350 кг и запас хода 45 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Army Recognition.

Проверенный в реальных боях

Наземный роботизированный комплекс HEEMAR прошел испытания в условиях интенсивных боевых действий в Украине. Систему активно используют подразделения пехоты, спецназ и силы территориальной обороны для боевой поддержки, доставки грузов, дистанционного подрыва и эвакуации раненых под огнем.

Комплекс уже выполнял миссии по уничтожению укрепленных вражеских позиций, транспортировке боеприпасов в городских условиях и проведению эвакуации защитников из опасных участков.

Технические характеристики и возможности

HEEMAR – это компактный электрический вездеходный транспортер, предназначенный для дистанционного выполнения опасных задач.

Основные параметры:

Вес: около 285 кг

Двигатель: электрический, 2000 Вт. Аккумулятор: 120 Ач, 48 В

Запас хода: до 45 км

Максимальная скорость: 16 км/ч (в зависимости от конфигурации)

Грузоподъемность: до 350 кг

НРК управляется через каналы ERLS в диапазонах 400-500 и 750-950 МГц. Кроме того, его можно подключить к интернету через Starlink. Также издание упоминает управление с помощью волоконно-оптического кабеля.

Платформа HEEMAR поддерживает установку различных модулей полезной нагрузки. Среди них — транспортный контейнер для логистических операций или эвакуации раненых, система минирования и другие специализированные решения.

Благодаря своей мобильности, грузоподъемности и устойчивой связи, HEEMAR становится одним из ключевых инструментов повышения эффективности и безопасности украинских подразделений на линии фронта.

