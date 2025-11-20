У Парижі показали бойовий дрон HEEMAR, що вже працює в Україні

Індустрія дронів

Канадська INKAS Aerospace & Defense показала роботизований UGV HEEMAR, який пройшов бойові випробування в Україні. Дрон виконує підрив, логістику та евакуацію, має вантажність 350 кг і запас ходу 45 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Army Recognition.

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Перевірений у реальних боях

Наземний роботизований комплекс HEEMAR пройшов випробування в умовах інтенсивних бойових дій в Україні. Систему активно використовують підрозділи піхоти, спецпризначенці та сили територіальної оборони для бойової підтримки, доставки вантажів, дистанційного підриву та евакуації поранених під вогнем.

Комплекс уже виконував місії зі знищення укріплених ворожих позицій, транспортування боєприпасів у міських умовах та проведення евакуації захисників із небезпечних ділянок.

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Технічні характеристики та можливості

HEEMAR – це компактний електричний всюдихідний транспортер, призначений для дистанційного виконання небезпечних завдань.

Основні параметри:

Вага: близько 285 кг

Двигун: електричний, 2000 Вт. Акумулятор: 120 Аг, 48 В

Запас ходу: до 45 км

Максимальна швидкість: 16 км/год (залежно від конфігурації)

Вантажність: до 350 кг

НРК керується через канали ERLS у діапазонах 400-500 та 750-950 МГц. Крім того, його можна під'єднати до інтернету через Starlink. Також видання згадує керування за допомогою волоконно-оптичного кабелю.

Платформа HEEMAR підтримує встановлення різноманітних модулів корисного навантаження. Серед них - транспортний контейнер для логістичних операцій або евакуації поранених, система мінування та інші спеціалізовані рішення.

Завдяки своїй мобільності, вантажності та стійкому зв’язку, HEEMAR стає одним із ключових інструментів підвищення ефективності та безпеки українських підрозділів на лінії фронту.

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