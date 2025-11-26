Дроны-перехватчики добавлены в маркетплейс DOT-Chain Defence, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Украина продолжает максимально упрощать и ускорять процесс обеспечения Сил обороны самыми современными средствами.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, "Агентство оборонных закупок" Минобороны добавило к маркетплейсу оружия DOT-Chain Defence критически важный элемент – дроны-перехватчики.



Это специальные беспилотники, предназначенные для эффективной борьбы с вражескими разведывательными и ударными БПЛА. Они усилят украинскую ПВО на тактическом уровне.

Что это дает?

Отныне подразделения могут за государственные средства и без лишних согласований самостоятельно выбирать и заказывать необходимые им средства напрямую через ИТ-систему. Это принцип автономии и доверия.

В маркетплейсе уже доступны дроны от трех украинских производителей, а еще трое будут законтрактованы в ближайшее время.

"Мы инвестируем в украинский оборонно-промышленный комплекс. Технологии работают для фронта. Каждое подразделение должно иметь возможность быстро реагировать на вызовы и получать лучшее оборудование", - отметил Шмыгаль.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Украине запустили в серийное производство отечественный дрон-перехватчик российских "шахедов" под названием OCTOPUS.