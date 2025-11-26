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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів DOT-Chain Defence
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Дрони-перехоплювачі додано до маркетплейсу DOT-Chain Defence, - Шмигаль

Індустрія дронів

Дрони-перехоплювачі

Україна продовжує максимально спрощувати та прискорювати процес забезпечення Сил оборони найсучаснішими засобами.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, "Агенція оборонних закупівель" Міноборони додала до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence критично важливий елемент – дрони-перехоплювачі.

Це спеціальні безпілотники, призначені для ефективної боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА. Вони посилять українську ППО на тактичному рівні.

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Що це дає?

Відтепер підрозділи можуть за державні кошти та без зайвих погоджень самостійно обирати та замовляти необхідні їм засоби безпосередньо через ІТ-систему. Це принцип автономії та довіри.

У маркетплейсі вже доступні дрони від трьох українських виробників, а ще троє будуть законтрактовані найближчим часом.

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"Ми інвестуємо в український оборонно-промисловий комплекс. Технології працюють для фронту. Кожен підрозділ повинен мати можливість швидко реагувати на виклики та отримувати найкраще обладнання", - зауважив Шмигаль.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили в серійне виробництво вітчизняний дрон-перехоплювач російських "шахедів" під назвою OCTOPUS.

Автор: 

дрони (8372) Шмигаль Денис (4937)
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Главное что бы оно было, и производилось и оплачивалось! А не выдумывать умные слова для ТВ-лохов. Маркетплейс, адженда, потужно.. кейс.
Может там кейс из коксом или откуда они этот треш нахватались
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26.11.2025 12:41 Відповісти
"...У маркетплейсі вже доступні дрони від трьох українських виробників, а ще троє будуть законтрактовані найближчим часом..." - я навіть здогадуюсь скільки керівників із тих шести фірм являються друзяками шмигалька!
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26.11.2025 12:43 Відповісти
Я боюсь что там до сих пор миллиарды "маркетплейсят" на счет ЗАО Миндичгейт, производителя 3000 Фламингов.
П.с. интересно а на миндича оформлены уже санкции ? Или только запрет на выезд и заявка в розыск / через неделю после бегства 😝
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26.11.2025 12:55 Відповісти
скотина зелёная
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26.11.2025 13:15 Відповісти
Так а заслуга шмигаля в чому? Він збудував завод , для виробництва дронів?
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29.11.2025 12:45 Відповісти
 
 