Дрони-перехоплювачі додано до маркетплейсу DOT-Chain Defence, - Шмигаль
Індустрія дронів
Україна продовжує максимально спрощувати та прискорювати процес забезпечення Сил оборони найсучаснішими засобами.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, "Агенція оборонних закупівель" Міноборони додала до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence критично важливий елемент – дрони-перехоплювачі.
Це спеціальні безпілотники, призначені для ефективної боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА. Вони посилять українську ППО на тактичному рівні.
Що це дає?
Відтепер підрозділи можуть за державні кошти та без зайвих погоджень самостійно обирати та замовляти необхідні їм засоби безпосередньо через ІТ-систему. Це принцип автономії та довіри.
У маркетплейсі вже доступні дрони від трьох українських виробників, а ще троє будуть законтрактовані найближчим часом.
"Ми інвестуємо в український оборонно-промисловий комплекс. Технології працюють для фронту. Кожен підрозділ повинен мати можливість швидко реагувати на виклики та отримувати найкраще обладнання", - зауважив Шмигаль.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що в Україні запустили в серійне виробництво вітчизняний дрон-перехоплювач російських "шахедів" під назвою OCTOPUS.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может там кейс из коксом или откуда они этот треш нахватались
П.с. интересно а на миндича оформлены уже санкции ? Или только запрет на выезд и заявка в розыск / через неделю после бегства 😝