Дрони-перехоплювачі додано до маркетплейсу DOT-Chain Defence, - Шмигаль

Індустрія дронів

Україна продовжує максимально спрощувати та прискорювати процес забезпечення Сил оборони найсучаснішими засобами.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, "Агенція оборонних закупівель" Міноборони додала до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence критично важливий елемент – дрони-перехоплювачі.



Це спеціальні безпілотники, призначені для ефективної боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА. Вони посилять українську ППО на тактичному рівні.

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Що це дає?

Відтепер підрозділи можуть за державні кошти та без зайвих погоджень самостійно обирати та замовляти необхідні їм засоби безпосередньо через ІТ-систему. Це принцип автономії та довіри.

У маркетплейсі вже доступні дрони від трьох українських виробників, а ще троє будуть законтрактовані найближчим часом.

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"Ми інвестуємо в український оборонно-промисловий комплекс. Технології працюють для фронту. Кожен підрозділ повинен мати можливість швидко реагувати на виклики та отримувати найкраще обладнання", - зауважив Шмигаль.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили в серійне виробництво вітчизняний дрон-перехоплювач російських "шахедів" під назвою OCTOPUS.