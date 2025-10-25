УКР
Бойове застосування дронів-перехоплювачів OCTOPUS відбуватиметься в Україні, - Умєров

Індустрія дронів

дрон

Бойове застосування нових безпілотників OCTOPUS відбуватиметься на території України.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що над розробкою проєкту Україна співпрацювала спільно з Великою Британією.

"Велика Британія разом з нами працювала над цим проєктом. І зараз ми будемо виробляти ці перші партії на базі їх державних центрів. Після виготовлення та тестування бойове застосування буде вже в Україні", - розповів Умєров.

Нагадаємо, що 24 жовтня у Лондоні президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та продемонстрував йому український дрон-перехоплювач OCTOPUS.

Скільки можна вже обіцять,що щось колись буду МЕрзенні піарщики і базіки.
показати весь коментар
25.10.2025 20:46 Відповісти
Як можна військовим, котрі кожного дня йдуть на смерть, довіряти словам піда..ра, котрий має нерухомість у США - та ніяк. Але їбану...і українці доказують протилежне - можуть військові кожного дня йти на смерть - але перед цим подивитись гамномарамфон. Ідіоти вмирають за заленского - котрий заробляє 10000 евро на кожному житті українця
показати весь коментар
25.10.2025 20:56 Відповісти
Умєров збирається прикупити нерухомість ще й у ВБ,бо в США його рідні вже тісно.
показати весь коментар
25.10.2025 20:57 Відповісти
Боже, бережи королеву. Ваш міністр оборони, маю на увазі шмигаля, нещодавно заявив - україна може виробляти на рік 20 міліонів дронів для військових на рік. Для яких військових шмигаль-зеленский не вточнював. Скоріш за все за піда...рів - а за кого може голосувати більшість українців .
показати весь коментар
25.10.2025 21:04 Відповісти
Цих дронів буде вироблятись більше чи так само, як ракет Фламіндічь?🤡
показати весь коментар
25.10.2025 21:04 Відповісти
Буде, зробимо, випустимо, все у майбутньому.
показати весь коментар
25.10.2025 21:08 Відповісти
 
 