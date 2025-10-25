Бойове застосування дронів-перехоплювачів OCTOPUS відбуватиметься в Україні, - Умєров
Індустрія дронів
Бойове застосування нових безпілотників OCTOPUS відбуватиметься на території України.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що над розробкою проєкту Україна співпрацювала спільно з Великою Британією.
"Велика Британія разом з нами працювала над цим проєктом. І зараз ми будемо виробляти ці перші партії на базі їх державних центрів. Після виготовлення та тестування бойове застосування буде вже в Україні", - розповів Умєров.
Нагадаємо, що 24 жовтня у Лондоні президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та продемонстрував йому український дрон-перехоплювач OCTOPUS.
Умєров збирається прикупити нерухомість ще й у ВБ,бо в США його рідні вже тісно.