Бойове застосування дронів-перехоплювачів OCTOPUS відбуватиметься в Україні, - Умєров

Індустрія дронів

Бойове застосування нових безпілотників OCTOPUS відбуватиметься на території України.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що над розробкою проєкту Україна співпрацювала спільно з Великою Британією.

"Велика Британія разом з нами працювала над цим проєктом. І зараз ми будемо виробляти ці перші партії на базі їх державних центрів. Після виготовлення та тестування бойове застосування буде вже в Україні", - розповів Умєров.

Нагадаємо, що 24 жовтня у Лондоні президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та продемонстрував йому український дрон-перехоплювач OCTOPUS.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі