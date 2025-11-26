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Новини Допомога Україні від Чехії Індустрія дронів
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У Чехії стартувала національна кампанія зі збору коштів на дрони-перехоплювачі для України

Індустрія дронів

Ініціатива Чехії: Кампанія зі збору коштів на дрони-антидрони для України розпочалася

У Чехії запустили національну кампанію Charlie One зі збору коштів на безпілотники-перехоплювачі для України. Збір проводять активісти з об’єднання Skupina D, які від початку повномасштабного російського вторгнення вже передали Україні тисячі безпілотників.

Про це йдеться на сторінці ініціативи, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі ініціативи 

Зазначається, що мета кампанії - допомогти Україні захиститися від російської агресії за допомогою оборонних безпілотників.

Кампанію підтримав начальник Генштабу чеської армії та почесний голова спілки Skupina D генерал Карел Ржегка, який виступає її головною публічною особою. 

Він зауважив, що для нього велика честь, що ця кампанія носить його ім’я (позивний генерала Charlie).

"Прізвисько Charlie супроводжує мене майже все моє військове життя. І саме тому цей безпілотник, призначений для полювання та знищення російських ударних безпілотників, називається просто Charlie One. Я пишаюся і вдячний, що це допоможе захистити вразливих людей, особливо сім'ї з дітьми в Україні. І не лише в Україні. Кожен дрон, збитий над Україною, — це дрон, який ніколи не досягне Чехії", - сказав генерал, звертаючись до чехів.

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Більше про перехоплювач дронів Charlie

Перехоплювач безпілотників Charlie One — це спеціалізована оборонна система, призначена для зупинки ударних безпілотників, перш ніж вони досягнуть населених пунктів. Вона запускається протягом кількох хвилин, виявляє загрозу, відстежує її та знищує в повітрі. Вона працює вдень і вночі. З тактичних міркувань виробника і технічні характеристики перехоплювача не розголошують.

  • Вартість одного такого перехоплювача - 60 тисяч крон.
  • На даний час зібрано вже понад 5 млн крон.

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допомога (9193) збір (406) Чехія (1840) дрони (8372)
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Щиро дякуємо, дорогі чехи !

Ганьба за це ЗЄлєнським !

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26.11.2025 23:45 Відповісти
Зазначається, що мета кампанії - допомогти Україні захиститися від російської агресії за допомогою оборонних безпілотників.

Міндіч буде дуже радий... Що там чути про "фламінго", на які раніше збирали?
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26.11.2025 23:53 Відповісти
недайБог ці гроші попадуть друзм єрмакозела, все буде вкрадене або проведене через свої фірми і також вкрадене
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26.11.2025 23:59 Відповісти
Ви віруючий?
Вираз «не дай бог» пишеться з малої літери, оскільки це стійке словосполучення розмовної мови, що вживається поза релігійним контекстом. У цьому випадку слово «бог» не є власним іменем, а використовується у переносному, узагальненому значенні для вираження побоювання або несподіванки.
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27.11.2025 01:56 Відповісти
Сідай Петрику 12 балів, молодець
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27.11.2025 08:07 Відповісти
Майже вся Європа намагається нам допомогти, крім нас самих...
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27.11.2025 08:20 Відповісти
А у нас стартувала компанія по роздачі грошей
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27.11.2025 08:28 Відповісти
 
 