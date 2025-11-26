У Чехії стартувала національна кампанія зі збору коштів на дрони-перехоплювачі для України

Індустрія дронів

У Чехії запустили національну кампанію Charlie One зі збору коштів на безпілотники-перехоплювачі для України. Збір проводять активісти з об’єднання Skupina D, які від початку повномасштабного російського вторгнення вже передали Україні тисячі безпілотників.

Про це йдеться на сторінці ініціативи, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі ініціативи

Зазначається, що мета кампанії - допомогти Україні захиститися від російської агресії за допомогою оборонних безпілотників.

Кампанію підтримав начальник Генштабу чеської армії та почесний голова спілки Skupina D генерал Карел Ржегка, який виступає її головною публічною особою.

Він зауважив, що для нього велика честь, що ця кампанія носить його ім’я (позивний генерала Charlie).

"Прізвисько Charlie супроводжує мене майже все моє військове життя. І саме тому цей безпілотник, призначений для полювання та знищення російських ударних безпілотників, називається просто Charlie One. Я пишаюся і вдячний, що це допоможе захистити вразливих людей, особливо сім'ї з дітьми в Україні. І не лише в Україні. Кожен дрон, збитий над Україною, — це дрон, який ніколи не досягне Чехії", - сказав генерал, звертаючись до чехів.

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Більше про перехоплювач дронів Charlie

Перехоплювач безпілотників Charlie One — це спеціалізована оборонна система, призначена для зупинки ударних безпілотників, перш ніж вони досягнуть населених пунктів. Вона запускається протягом кількох хвилин, виявляє загрозу, відстежує її та знищує в повітрі. Вона працює вдень і вночі. З тактичних міркувань виробника і технічні характеристики перехоплювача не розголошують.

Вартість одного такого перехоплювача - 60 тисяч крон.

На даний час зібрано вже понад 5 млн крон.

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