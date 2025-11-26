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Новини Відео Знищення російської техніки
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БМ-21 "Град" рашистів розсипався на друзки після скиду вибухівки дроном бригади "Птахів Мадяра". ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" опублікували відео своєї бойової роботи по техніці окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після спроби відпрацювання по українських позиціях, ворожий БМ-21 "Град" рашистів видав своє місцеперебування, а українські дронарі вже вилетіли безпілотниками на знищення.

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У результаті влучного скиду з дрона видно, як ворожий "Град" розлетівся на друзки по всій місцевості.

Також повідомлялося, що українські пілоти знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" на Лиманському напрямку.

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знищення (10308) ГРАД (160) дрони (8372) 414 Птахи Мадяра (199)
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Маємо надію , що і кацапи в ній розлетілися на дрібні шматки !
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27.11.2025 00:00 Відповісти
розбомбіть станцію в Унечі!
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27.11.2025 00:13 Відповісти
Схоже що дрон теж на друзки.
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27.11.2025 00:13 Відповісти
Навіть якщо так - результат того вартий... БМ-21 несе на собі СОРОК снарядів. Випустить встигли тільки 3-4.... Решта здетонувала разом з пусковою (а то й , з екіпажем). А скільки шкоди вони-б наробили, якби цілими залишилися? У березні ОДИН "Байрактар, на Чернігівщині, зупинив кацапський наступ на Київ - спалив ешелон з пальним. Кацапи не були до цього готові - з каністрами по селах бігали. А а потім, тікаючи, покидали купу справної бойової техніки - танки, ББМ, системи ППО. Все пальне зливали в баки вантажівок, і тікали. Британці, для того, щоб запобігти розвертанню німецької ескадри у Франції, не пожаліли цілого есмінця, і сотні своїх моряків. Вони протаранили створи воріт шлюзу , в ******, набитим вибухівкою, кораблем, і поки німці воювали з десантом - підірвали його. "Тірпіц", з ескадрою, ніде було базувать, і він усю війну простояв у ф"йордах Норвегії, без діла...
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27.11.2025 01:14 Відповісти
Навіщо стільки, слів надрукував?
Я тільки написала що ймовірно дрон "мінус".
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01.12.2025 09:48 Відповісти
Коперфілд,зможеш повторити зникнення БМ-21?
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27.11.2025 00:21 Відповісти
Красівоє.
Дуже рідко радували вибухом майже повного пакету в "граді". Точно відновленню не підлягає.
❤️
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27.11.2025 01:17 Відповісти
 
 