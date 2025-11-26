БМ-21 "Град" рашистів розсипався на друзки після скиду вибухівки дроном бригади "Птахів Мадяра". ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" опублікували відео своєї бойової роботи по техніці окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після спроби відпрацювання по українських позиціях, ворожий БМ-21 "Град" рашистів видав своє місцеперебування, а українські дронарі вже вилетіли безпілотниками на знищення.
У результаті влучного скиду з дрона видно, як ворожий "Град" розлетівся на друзки по всій місцевості.
Також повідомлялося, що українські пілоти знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" на Лиманському напрямку.
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Я тільки написала що ймовірно дрон "мінус".
Дуже рідко радували вибухом майже повного пакету в "граді". Точно відновленню не підлягає.
❤️