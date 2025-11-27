Оккупанты и вражеская техника взрываются на дистанционно установленных минах вблизи Покровска. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дистанционного минирования ликвидировали двух оккупантов и вражескую бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой засняты фрагменты минирования логистических путей и ликвидации оккупантов, опубликована в соцсетях.

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"Медитативная сессия дистанционного минирования и разрыва русни на Покровском направлении. Совместная работа 412 ОБрБС "Nemesis" и 7 Корпуса ШР ДШВ", - отмечается в комментарии к видео.

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