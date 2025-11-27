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Оккупанты и вражеская техника взрываются на дистанционно установленных минах вблизи Покровска. ВИДЕО
Украинские воины с помощью дистанционного минирования ликвидировали двух оккупантов и вражескую бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой засняты фрагменты минирования логистических путей и ликвидации оккупантов, опубликована в соцсетях.
"Медитативная сессия дистанционного минирования и разрыва русни на Покровском направлении. Совместная работа 412 ОБрБС "Nemesis" и 7 Корпуса ШР ДШВ", - отмечается в комментарии к видео.
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Caesar Rsi #551221
показать весь комментарий27.11.2025 11:26 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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