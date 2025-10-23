РУС
Оператор дрона метко сбрасывает два боеприпаса в заполненный оккупантами грузовик, который мчится на полном ходу. ВИДЕО

Операторы 412-го отдельного полка беспилотных систем "NEMESIS" опубликовали видео успешной атаки дрона по российскому грузовику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как оператор сначала сбрасывает боеприпас, который уничтожает тент кузова, в котором кишит оккупантами. Второй сброс падает им между ног. Возможно, уцелел один россиянин, который на полном ходу грузовика выскочил из кузова.

армия РФ (21008) уничтожение (8236) 412 полк Nemesis СБС (7)
+13
...уцілів один росіянин, який на повному ходу вантажівки вискочив із кузова.
23.10.2025 17:01 Ответить
+9
Падіння, на ходу, з висоти в 2 метри, теж "здоров"я не додає"...
23.10.2025 16:57 Ответить
+7
не всі подохли, жаль..., але все одно круто!
23.10.2025 16:45 Ответить
Дві цукерочки - трохи розвіються
23.10.2025 16:46 Ответить
смертькацапським нацистам
23.10.2025 16:56 Ответить
Забрав повний кузов особового складу, а привіз - новенькі лади каліни
23.10.2025 16:58 Ответить
...уцілів один росіянин, який на повному ходу вантажівки вискочив із кузова.
23.10.2025 17:01 Ответить
Ювелірна робота, браво, біс!!
23.10.2025 17:43 Ответить
Фарш "для пельмєнєй" готовий!
23.10.2025 17:45 Ответить
****** каzапня яка прийшла в Україну зі зброєю в руках повинна здохнути в муках.
23.10.2025 17:49 Ответить
 
 