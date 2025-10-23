Оператор дрона метко сбрасывает два боеприпаса в заполненный оккупантами грузовик, который мчится на полном ходу. ВИДЕО

Операторы 412-го отдельного полка беспилотных систем "NEMESIS" опубликовали видео успешной атаки дрона по российскому грузовику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как оператор сначала сбрасывает боеприпас, который уничтожает тент кузова, в котором кишит оккупантами. Второй сброс падает им между ног. Возможно, уцелел один россиянин, который на полном ходу грузовика выскочил из кузова.

