Оператор дрона метко сбрасывает два боеприпаса в заполненный оккупантами грузовик, который мчится на полном ходу. ВИДЕО
Операторы 412-го отдельного полка беспилотных систем "NEMESIS" опубликовали видео успешной атаки дрона по российскому грузовику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как оператор сначала сбрасывает боеприпас, который уничтожает тент кузова, в котором кишит оккупантами. Второй сброс падает им между ног. Возможно, уцелел один россиянин, который на полном ходу грузовика выскочил из кузова.
