Воины 118-й бригады уничтожили группу оккупантов в Малой Токмачке: танк и ракета GMLRS отработали по вражеским позициям. ВИДЕО
На Запорожском направлении воины 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроили настоящую "мясорубку" для оккупантов в центре Малой Токмачки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после неудачной попытки врага укрыться в двух жилых домах, российская пехота попала под прицельный огонь украинского танка. Поражение было настолько точным, что враг понес значительные потери. Завершающим этапом атаки стал удар высокоточной ракеты GMLRS, который окончательно уничтожил вражеские позиции.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий23.10.2025 10:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
unixware77
показать весь комментарий23.10.2025 10:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль