Воины 118-й бригады уничтожили группу оккупантов в Малой Токмачке: танк и ракета GMLRS отработали по вражеским позициям. ВИДЕО

На Запорожском направлении воины 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроили настоящую "мясорубку" для оккупантов в центре Малой Токмачки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после неудачной попытки врага укрыться в двух жилых домах, российская пехота попала под прицельный огонь украинского танка. Поражение было настолько точным, что враг понес значительные потери. Завершающим этапом атаки стал удар высокоточной ракеты GMLRS, который окончательно уничтожил вражеские позиции.

армия РФ (21008) уничтожение (8236) Запорожская область (3685) Пологовский район (191) Малая Токмачка (12)
у центрі Малої Токмачки...
23.10.2025 10:02 Ответить
це все чудово але заберіть оцього креативного звукорежесера від пульта, нажаль в отакі ігри можна грати вдвох
23.10.2025 10:04 Ответить
 
 