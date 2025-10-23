Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 134 170 человек (+920 за сутки), 11 282 танка, 33 938 артсистем, 23 453 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 134 170 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 134 170 (+920) человек

танков - 11 282 (+2) единицы

боевых бронированных машин - 23 453 (+6) единицы

артиллерийских систем - 33 938 (+24) единиц

РСЗО - 1 525 (+1) единиц

средств ПВО - 1 230 (+1) единиц

самолетов - 428 (+0) единиц

вертолетов - 346 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 73 386 (+626) единиц

крылатых ракет - 3 880 (+16) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 65 228 (+106) единиц

специальной техники - 3 981 (+0) единица.

