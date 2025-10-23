РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10401 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 975 17

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 134 170 человек (+920 за сутки), 11 282 танка, 33 938 артсистем, 23 453 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 134 170 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 134 170 (+920) человек 
  • танков - 11 282 (+2) единицы
  • боевых бронированных машин - 23 453 (+6) единицы
  • артиллерийских систем - 33 938 (+24) единиц
  • РСЗО - 1 525 (+1) единиц
  • средств ПВО - 1 230 (+1) единиц
  • самолетов - 428 (+0) единиц
  • вертолетов - 346 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 73 386 (+626) единиц
  • крылатых ракет - 3 880 (+16) единиц
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
  • подводных лодок - 1 (+0) единица
  • автомобильной техники и автоцистерн - 65 228 (+106) единиц
  • специальной техники - 3 981 (+0) единица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Малиновая" девятка оккупантов разлетелась вдребезги - 5 захватчиков ликвидированы. ВИДЕО

Потери врага 22 октября

Автор: 

армия РФ (21008) Генштаб ВС (7127) ликвидация (4122) уничтожение (8236)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Минув 4264 день москальсько-української війни.
140! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня 8, арта та логістика норм, ППО файно.
Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 134 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
показать весь комментарий
23.10.2025 08:05 Ответить
+5
показать весь комментарий
23.10.2025 07:45 Ответить
+4
Як цікаво, то піди і подивись що там. А хлопці працюють як слід.
показать весь комментарий
23.10.2025 07:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що в Покровську, Вовчанську та в Куп'янці? Хоч наполовину наші? Ще не зовсім здали оці недотепи ЕрЗешні просирські?
показать весь комментарий
23.10.2025 07:34 Ответить
Ваші це чиї? Ждунів, бздунів чи просто гнид?
показать весь комментарий
23.10.2025 07:58 Ответить
***** ти штабіст просирський, тільки ******* здатен. Окрім того, що здаєш Україну ворогу
показать весь комментарий
23.10.2025 08:10 Ответить
Мурликатам, а що тобі Сирський, в борщ насрав?
показать весь комментарий
23.10.2025 08:17 Ответить
це ти скотина просирська яка не воює, а сере брехнею.
показать весь комментарий
23.10.2025 08:19 Ответить
О вивчив нове слово - сере, ботяра кацапське

Що в Покровську, Вовчанську та в Куп'янці?
В нас є Куп'янськ, купянка на болотах в воронезькій області
Скотина - худоба, чи ти Ляшка наслухався, так він казав скотиняка
показать весь комментарий
23.10.2025 08:57 Ответить
Ти наполовину ********,чи на всі 100....
показать весь комментарий
23.10.2025 08:12 Ответить
в ти щтабіст? Чи ти ****, той самий брехливий пропагандон, як трегубов?
показать весь комментарий
23.10.2025 08:18 Ответить
Бачу,що на всі 100...
показать весь комментарий
23.10.2025 08:29 Ответить
пнх
показать весь комментарий
23.10.2025 08:36 Ответить
Згоден,що прутін *****,а ти-
показать весь комментарий
23.10.2025 08:39 Ответить
Як цікаво, то піди і подивись що там. А хлопці працюють як слід.
показать весь комментарий
23.10.2025 07:44 Ответить
так, хлопці воюють, - а оті штабісти здають
показать весь комментарий
23.10.2025 08:20 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 07:45 Ответить
Минув 4264 день москальсько-української війни.
140! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня 8, арта та логістика норм, ППО файно.
Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 134 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
показать весь комментарий
23.10.2025 08:05 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 08:06 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
23.10.2025 08:09 Ответить
 
 