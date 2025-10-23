Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 134 170 человек (+920 за сутки), 11 282 танка, 33 938 артсистем, 23 453 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 134 170 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 134 170 (+920) человек
- танков - 11 282 (+2) единицы
- боевых бронированных машин - 23 453 (+6) единицы
- артиллерийских систем - 33 938 (+24) единиц
- РСЗО - 1 525 (+1) единиц
- средств ПВО - 1 230 (+1) единиц
- самолетов - 428 (+0) единиц
- вертолетов - 346 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 73 386 (+626) единиц
- крылатых ракет - 3 880 (+16) единиц
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 1 (+0) единица
- автомобильной техники и автоцистерн - 65 228 (+106) единиц
- специальной техники - 3 981 (+0) единица.
Що в Покровську, Вовчанську та в Куп'янці?
В нас є Куп'янськ, купянка на болотах в воронезькій області
Скотина - худоба, чи ти Ляшка наслухався, так він казав скотиняка
140! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня 8, арта та логістика норм, ППО файно.
Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 134 000 це більше, ніж все населення Брянської області.