Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 134 170 осіб (+920 за добу), 11 282 танки, 33 938 артсистем, 23 453 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 134 170 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб / persons
- танків – 11 282 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од.
- артилерійських систем – 33 938 (+24) од.
- РСЗВ – 1 525 (+1) од.
- засоби ППО – 1 230 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+16) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Що в Покровську, Вовчанську та в Куп'янці?
В нас є Куп'янськ, купянка на болотах в воронезькій області
Скотина - худоба, чи ти Ляшка наслухався, так він казав скотиняка
140! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня 8, арта та логістика норм, ППО файно.
Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 134 000 це більше, ніж все населення Брянської області.