УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 134 170 осіб (+920 за добу), 11 282 танки, 33 938 артсистем, 23 453 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 134 170 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб / persons
  • танків – 11 282 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од.
  • артилерійських систем – 33 938 (+24) од.
  • РСЗВ – 1 525 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 230 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од.
  • крилаті ракети – 3 880 (+16) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од.
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Втарти ворога 22 жовтня

Минув 4264 день москальсько-української війни.
140! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня 8, арта та логістика норм, ППО файно.
Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 134 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
23.10.2025 08:05 Відповісти
23.10.2025 07:45 Відповісти
23.10.2025 08:06 Відповісти
Що в Покровську, Вовчанську та в Куп'янці? Хоч наполовину наші? Ще не зовсім здали оці недотепи ЕрЗешні просирські?
23.10.2025 07:34 Відповісти
Ваші це чиї? Ждунів, бздунів чи просто гнид?
23.10.2025 07:58 Відповісти
***** ти штабіст просирський, тільки ******* здатен. Окрім того, що здаєш Україну ворогу
23.10.2025 08:10 Відповісти
Мурликатам, а що тобі Сирський, в борщ насрав?
23.10.2025 08:17 Відповісти
це ти скотина просирська яка не воює, а сере брехнею.
23.10.2025 08:19 Відповісти
О вивчив нове слово - сере, ботяра кацапське

Що в Покровську, Вовчанську та в Куп'янці?
В нас є Куп'янськ, купянка на болотах в воронезькій області
Скотина - худоба, чи ти Ляшка наслухався, так він казав скотиняка
23.10.2025 08:57 Відповісти
Ти наполовину ********,чи на всі 100....
23.10.2025 08:12 Відповісти
в ти щтабіст? Чи ти ****, той самий брехливий пропагандон, як трегубов?
23.10.2025 08:18 Відповісти
Бачу,що на всі 100...
23.10.2025 08:29 Відповісти
пнх
23.10.2025 08:36 Відповісти
Згоден,що прутін *****,а ти-
23.10.2025 08:39 Відповісти
Не зв"язуйся з "срачерозвідником"... Відразу "посилай"... Це відомий давно "гімноплюй", "Коля Водяний", який тут, ще за часів Порошенка, "гімна накидав на вентилятор", разом з "Джамалом" (колишнім білоруським "мєнтом", що (писали), пішов на службу до окупантів, у Новій Каховці). Коли "Коля" "проколовся", а я його "піймав за язик", то адмін його "Миколу Січня" деактивував. Зараз "Коля поміняв "циферку" у "ніку", і знову "виринув"... Так що забивай його в "кондуїт", відразу. У мене він у класифікації -"гімноплюї"...
23.10.2025 09:21 Відповісти
Як цікаво, то піди і подивись що там. А хлопці працюють як слід.
23.10.2025 07:44 Відповісти
так, хлопці воюють, - а оті штабісти здають
23.10.2025 08:20 Відповісти
23.10.2025 07:45 Відповісти
23.10.2025 08:05 Відповісти
23.10.2025 08:06 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
23.10.2025 08:09 Відповісти
 
 