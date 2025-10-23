УКР
Воїни 118-ї бригади знищили групу окупантів у Малій Токмачці: танк і ракета GMLRS відпрацювали по ворожих позиціях. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку воїни 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ влаштували справжню "м’ясорубку" для окупантів у центрі Малої Токмачки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після невдалої спроби ворога сховатися у двох житлових будинках, російська піхота потрапила під прицільний вогонь українського танка. Ураження було настільки точним, що ворог зазнав значних втрат. Завершальним етапом атаки став удар високоточної ракети GMLRS, який остаточно знищив ворожі позиції.

