Бойцы 412 полка Nemesis СБС сожгли российский танк. ВИДЕО

Бойцы подразделения ASGARD из 412 полка Nemesis Сил беспилотных систем уничтожили вражеский танк.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

