Бойцы 412 полка Nemesis СБС сожгли российский танк. ВИДЕО
Бойцы подразделения ASGARD из 412 полка Nemesis Сил беспилотных систем уничтожили вражеский танк.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старый зольдат
показать весь комментарий21.10.2025 06:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль